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Благотворительный аукцион в поддержку участников СВО прошел в Архангельске - РИА Новости, 13.06.2024
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15:52 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/auktsion-1952612027.html
Благотворительный аукцион в поддержку участников СВО прошел в Архангельске
Благотворительный аукцион в поддержку участников СВО прошел в Архангельске - РИА Новости, 13.06.2024
Благотворительный аукцион в поддержку участников СВО прошел в Архангельске
Благотворительный аукцион в поддержку семей участников спецоперации, в рамках которого при продаже картин архангельских художников было выручено более 200 тысяч РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T15:52
2024-06-13T15:52
надежные люди
архангельск
союз художников россии
гуманитарная помощь
благотворительность
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АРХАНГЕЛЬСК, 13 июн — РИА Новости. Благотворительный аукцион в поддержку семей участников спецоперации, в рамках которого при продаже картин архангельских художников было выручено более 200 тысяч рублей, состоялся в Архангельске, сообщила пресс-служба штаба помощи участникам СВО и членам их семей "Вместе мы сильнее". Аукцион инициирован Государственным музейным объединением "Художественная культура Русского Севера" совместно с Архангельским отделением "Союза Художников России". На аукционе "Искусство объединяет" было представлено 17 лотов. "В это непростое время мы все должны объединиться, чтобы стать большой дружной семьёй, готовой к поддержке тех, кто в этом нуждается. Подобные мероприятия соединяют в себе высокий культурный и нравственный, патриотический смысл, что особенно актуально в наше время", - приводятся в сообщении слова одного из организаторов аукциона – заведующей отделом информации, коммуникации и развития государственного музейного объединения Валерии Зиновьевой. Сообщается, что средства, вырученные с продажи 17 лотов, напрямую пойдут на поддержку семей участников спецоперации. На базе губернаторского центра "Вместе мы сильнее" открыт благотворительный счёт для оказания помощи членам семей участников спецоперации. "Нам удалось выручить 206 тысяч рублей. Я считаю, что это достаточно большой сбор, потому что участников аукциона было не так много. И, конечно, мы счастливы, что все лоты проданы и станут украшением частных коллекций", - отметила Зиновьева. Подобное мероприятие планируется провести в канун Нового года, добавили в пресс-службе.
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архангельск, союз художников россии, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Архангельск, Союз художников России, Гуманитарная помощь, Благотворительность

Благотворительный аукцион в поддержку участников СВО прошел в Архангельске

© Фото : Пресс-служба Штаба помощи участникам СВО и членам их семей "Вместе мы сильнее"Благотворительный аукцион в поддержку семей участников СВО в Архангельске
Благотворительный аукцион в поддержку семей участников СВО в Архангельске - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : Пресс-служба Штаба помощи участникам СВО и членам их семей "Вместе мы сильнее"
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АРХАНГЕЛЬСК, 13 июн — РИА Новости. Благотворительный аукцион в поддержку семей участников спецоперации, в рамках которого при продаже картин архангельских художников было выручено более 200 тысяч рублей, состоялся в Архангельске, сообщила пресс-служба штаба помощи участникам СВО и членам их семей "Вместе мы сильнее".
Аукцион инициирован Государственным музейным объединением "Художественная культура Русского Севера" совместно с Архангельским отделением "Союза Художников России". На аукционе "Искусство объединяет" было представлено 17 лотов.
«
"В это непростое время мы все должны объединиться, чтобы стать большой дружной семьёй, готовой к поддержке тех, кто в этом нуждается. Подобные мероприятия соединяют в себе высокий культурный и нравственный, патриотический смысл, что особенно актуально в наше время", - приводятся в сообщении слова одного из организаторов аукциона – заведующей отделом информации, коммуникации и развития государственного музейного объединения Валерии Зиновьевой.
Сообщается, что средства, вырученные с продажи 17 лотов, напрямую пойдут на поддержку семей участников спецоперации. На базе губернаторского центра "Вместе мы сильнее" открыт благотворительный счёт для оказания помощи членам семей участников спецоперации. "Нам удалось выручить 206 тысяч рублей. Я считаю, что это достаточно большой сбор, потому что участников аукциона было не так много. И, конечно, мы счастливы, что все лоты проданы и станут украшением частных коллекций", - отметила Зиновьева.
Подобное мероприятие планируется провести в канун Нового года, добавили в пресс-службе.
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Надежные людиАрхангельскСоюз художников РоссииГуманитарная помощьБлаготворительность
 
 
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