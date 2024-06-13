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В Кремле рассчитывают на партнерский диалог с Арменией - РИА Новости, 13.06.2024
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14:10 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/armeniya-1952576610.html
В Кремле рассчитывают на партнерский диалог с Арменией
В Кремле рассчитывают на партнерский диалог с Арменией - РИА Новости, 13.06.2024
В Кремле рассчитывают на партнерский диалог с Арменией
Москва рассчитывает, что в отношениях с Арменией будет превалировать партнерский союзнических характер диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T14:10
2024-06-13T14:10
москва
армения
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Москва рассчитывает, что в отношениях с Арменией будет превалировать партнерский союзнических характер диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы уже говорили, что мы продолжим наши контакты с армянской стороной и мы рассчитываем на то, что будет превалировать союзнический характер ... в нашем диалоге", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240219/peskov-1928211416.html
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москва, армения, россия, дмитрий песков
Москва, Армения, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле рассчитывают на партнерский диалог с Арменией

Песков: Россия рассчитывает на превалирование союзнического диалога с Арменией

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Армении
Государственные флаги России и Армении - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Москва рассчитывает, что в отношениях с Арменией будет превалировать партнерский союзнических характер диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы уже говорили, что мы продолжим наши контакты с армянской стороной и мы рассчитываем на то, что будет превалировать союзнический характер ... в нашем диалоге", - сказал Песков.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
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19 февраля, 12:42
 
МоскваАрменияРоссияДмитрий Песков
 
 
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