https://ria.ru/20240613/armeniya-1952576610.html
В Кремле рассчитывают на партнерский диалог с Арменией
В Кремле рассчитывают на партнерский диалог с Арменией - РИА Новости, 13.06.2024
В Кремле рассчитывают на партнерский диалог с Арменией
Москва рассчитывает, что в отношениях с Арменией будет превалировать партнерский союзнических характер диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T14:10
2024-06-13T14:10
2024-06-13T14:10
москва
армения
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Москва рассчитывает, что в отношениях с Арменией будет превалировать партнерский союзнических характер диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы уже говорили, что мы продолжим наши контакты с армянской стороной и мы рассчитываем на то, что будет превалировать союзнический характер ... в нашем диалоге", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240219/peskov-1928211416.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, армения, россия, дмитрий песков
Москва, Армения, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле рассчитывают на партнерский диалог с Арменией
Песков: Россия рассчитывает на превалирование союзнического диалога с Арменией