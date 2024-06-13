https://ria.ru/20240613/armeniya-1952576610.html

В Кремле рассчитывают на партнерский диалог с Арменией

В Кремле рассчитывают на партнерский диалог с Арменией - РИА Новости, 13.06.2024

В Кремле рассчитывают на партнерский диалог с Арменией

Москва рассчитывает, что в отношениях с Арменией будет превалировать партнерский союзнических характер диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T14:10

2024-06-13T14:10

2024-06-13T14:10

москва

армения

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Москва рассчитывает, что в отношениях с Арменией будет превалировать партнерский союзнических характер диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы уже говорили, что мы продолжим наши контакты с армянской стороной и мы рассчитываем на то, что будет превалировать союзнический характер ... в нашем диалоге", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240219/peskov-1928211416.html

москва

армения

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, армения, россия, дмитрий песков