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Порядка 8,9 млрд рублей направят в сферу АПК Ростовской области в 2024 году

Порядка 8,9 млрд рублей направят в сферу АПК Ростовской области в 2024 году - РИА Новости, 13.06.2024

Порядка 8,9 млрд рублей направят в сферу АПК Ростовской области в 2024 году

Порядка 8,9 миллиарда рублей государственной поддержки будет направлено в отрасль сельского хозяйства Ростовской области в текущем году, сообщил губернатор... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T17:01

2024-06-13T17:01

2024-06-13T17:01

ростовская область

ростовская область

россия

зерноградский район

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июн — РИА Новости. Порядка 8,9 миллиарда рублей государственной поддержки будет направлено в отрасль сельского хозяйства Ростовской области в текущем году, сообщил губернатор региона Василий Голубев на предуборочном совещании с аграриями области. По его словам, весна приготовила аграриям неприятные сюрпризы: сначала были холода, затем наступила засуха, после - вновь "возвратные" майские заморозки. Был введен режим ЧС по заморозкам, а затем и по почвенной засухе. Губернатор сообщил, что обратился к правительству РФ о введении на территории Ростовской области ЧС федерального характера по заморозкам. В ближайшее время ожидается выделение средств из федерального бюджета на выплаты в связи с повреждением насаждений. "Дорог каждый колос, надо провести жатву в оптимальные сроки при минимальных потерях. Сельхозкультуры предстоит убрать на площади 4,4 миллиона гектар. В этом году в АПК направим 8,9 миллиарда рублей господдержки и в дальнейшем планируем её наращивать", - сказал Голубев. Он добавил, что уборочная страда потребует полной мобилизации и самоотдачи. Основная нагрузка ляжет на механизаторов, водителей, операторов зерноочистительной техники. На совещании также были поставлены задачи по сохранению и повышению плодородия земель, развитию мелиорации, сохранению высоких темпов обновления парка сельхозтехники, дальнейшему развитию отечественного семеноводства. Совещание прошло в рамках выставки-демонстрации "День донского поля", которая открылась в Зерноградском районе в четверг. В полевом смотре принимают участие более 350 единиц техники от 200 компаний и производителей из 25 регионов РФ, и ближнего зарубежья. Участники демонстрируют последние новинки и достижения в области растениеводства и животноводства, широкий спектр агрохимической продукции, посадочного материала, семян высокого качества, научные разработки и достижения селекции. "Посетители проекта могут не только ознакомиться со стандартной экспозицией, но и увидеть сельскохозяйственную технику в действии, оценить качество культур на опытных полях и принять участие в мероприятиях деловой программы", - рассказал заместитель губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский.

https://ria.ru/20240515/rostov-1946265099.html

https://ria.ru/20231004/rostovpredpriyatiya-1899996149.html

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зерноградский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ростовская область, россия, зерноградский район, василий голубев