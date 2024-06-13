https://ria.ru/20240613/aktivy-1952734142.html

На Западе раскрыли, для чего G7 использует украденные активы россиян

На Западе раскрыли, для чего G7 использует украденные активы россиян - РИА Новости, 13.06.2024

На Западе раскрыли, для чего G7 использует украденные активы россиян

Если страны G7 договорятся об использовании замороженных суверенных активов России в интересах Украины, то это приведет лишь к затягиванию конфликта, заявил... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T22:51

2024-06-13T22:51

2024-06-13T22:51

специальная военная операция на украине

россия

украина

европа

сергей лавров

евросоюз

euroclear

g7

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Если страны G7 договорятся об использовании замороженных суверенных активов России в интересах Украины, то это приведет лишь к затягиванию конфликта, заявил профессор Лондонского Института глобальной политики Джордж Самуэли в интервью YouTube-каналу Rachel Blevins."Эти деньги понадобятся только для того, чтобы как можно дольше продлить конфликт в попытке истощить Россию. Теперь они даже не рассматривают возможность военной победы Украины", — заявил эксперт.Профессор считает, что в ЕС придумали решение передать замороженные активы на поддержку Украины, поскольку в противном случае это могло быть расценено как откровенное хищение и тогда в будущем никто бы не захотел доверять свои средства западным банкам. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear- одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В МИД России называют заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в стране.

https://ria.ru/20240613/knowles-1952718360.html

https://ria.ru/20240613/ukraina-1952671274.html

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россия, украина, европа, сергей лавров, евросоюз, euroclear, g7, в мире