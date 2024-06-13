На Западе раскрыли, для чего G7 использует украденные активы россиян
Самуэли: план по использованию активов РФ для Киева призван затянуть конфликт
© AP Photo / Luca BrunoГрупповое фото во время саммита G7 в Борго-Эгнация, Италия
© AP Photo / Luca Bruno
Групповое фото во время саммита G7 в Борго-Эгнация, Италия. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Если страны G7 договорятся об использовании замороженных суверенных активов России в интересах Украины, то это приведет лишь к затягиванию конфликта, заявил профессор Лондонского Института глобальной политики Джордж Самуэли в интервью YouTube-каналу Rachel Blevins.
"Эти деньги понадобятся только для того, чтобы как можно дольше продлить конфликт в попытке истощить Россию. Теперь они даже не рассматривают возможность военной победы Украины", — заявил эксперт.
Профессор считает, что в ЕС придумали решение передать замороженные активы на поддержку Украины, поскольку в противном случае это могло быть расценено как откровенное хищение и тогда в будущем никто бы не захотел доверять свои средства западным банкам.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear- одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД России называют заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в стране.