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На Западе раскрыли, для чего G7 использует украденные активы россиян - РИА Новости, 13.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:51 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/aktivy-1952734142.html
На Западе раскрыли, для чего G7 использует украденные активы россиян
На Западе раскрыли, для чего G7 использует украденные активы россиян - РИА Новости, 13.06.2024
На Западе раскрыли, для чего G7 использует украденные активы россиян
Если страны G7 договорятся об использовании замороженных суверенных активов России в интересах Украины, то это приведет лишь к затягиванию конфликта, заявил... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T22:51
2024-06-13T22:51
специальная военная операция на украине
россия
украина
европа
сергей лавров
евросоюз
euroclear
g7
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Если страны G7 договорятся об использовании замороженных суверенных активов России в интересах Украины, то это приведет лишь к затягиванию конфликта, заявил профессор Лондонского Института глобальной политики Джордж Самуэли в интервью YouTube-каналу Rachel Blevins."Эти деньги понадобятся только для того, чтобы как можно дольше продлить конфликт в попытке истощить Россию. Теперь они даже не рассматривают возможность военной победы Украины", — заявил эксперт.Профессор считает, что в ЕС придумали решение передать замороженные активы на поддержку Украины, поскольку в противном случае это могло быть расценено как откровенное хищение и тогда в будущем никто бы не захотел доверять свои средства западным банкам. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear- одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В МИД России называют заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в стране.
https://ria.ru/20240613/knowles-1952718360.html
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россия, украина, европа, сергей лавров, евросоюз, euroclear, g7, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Европа, Сергей Лавров, Евросоюз, Euroclear, G7, В мире
На Западе раскрыли, для чего G7 использует украденные активы россиян

Самуэли: план по использованию активов РФ для Киева призван затянуть конфликт

© AP Photo / Luca BrunoГрупповое фото во время саммита G7 в Борго-Эгнация, Италия
Групповое фото во время саммита G7 в Борго-Эгнация, Италия - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Luca Bruno
Групповое фото во время саммита G7 в Борго-Эгнация, Италия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Если страны G7 договорятся об использовании замороженных суверенных активов России в интересах Украины, то это приведет лишь к затягиванию конфликта, заявил профессор Лондонского Института глобальной политики Джордж Самуэли в интервью YouTube-каналу Rachel Blevins.
"Эти деньги понадобятся только для того, чтобы как можно дольше продлить конфликт в попытке истощить Россию. Теперь они даже не рассматривают возможность военной победы Украины", — заявил эксперт.
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Профессор считает, что в ЕС придумали решение передать замороженные активы на поддержку Украины, поскольку в противном случае это могло быть расценено как откровенное хищение и тогда в будущем никто бы не захотел доверять свои средства западным банкам.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear- одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД России называют заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в стране.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЕвропаСергей ЛавровЕвросоюзEuroclearG7В мире
 
 
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