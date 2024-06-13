Споры в ЕС по российским активам продолжаются, пишут СМИ
FT: в ЕС не решили, кто покроет финансовые риски от конфискации активов России
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Страны ЕС продолжают спорить о технических деталях касательно решения по использованию замороженных активов РФ, в частности речь идет о том, кто будет покрывать финансовые риски, пишет газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Евросоюза.
"Мы все еще спорим о технических деталях и главным образом о том, чтобы это работало в соответствии с нашими принципами... В какой-то момент остаточный риск должен быть кем-то покрыт", - приводит издание слова чиновника.
Как пишет издание, дипломаты стран ЕС заявили, что блок, который располагает большей частью замороженных российских активов, не согласится взять на себя финансовые риски за другие страны.
Газета Politicо при этом отмечает со ссылкой на американского чиновника, что администрация президента США Джо Байдена не выступает за такую структуру кредита, которая потребует от ЕС нести остаточное бремя по нему. Вместо этого, добавляет издание, США выступают за справедливое распределение любого риска невыплаты долга между партнерами.
"Сделка с активами не предназначена для помощи американским фирмам", - отметил американский чиновник.
Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США не хотят ждать в вопросе использования доходов с замороженных активов РФ для Украины.
В ЕС не смогут распоряжаться доходами от российских активов
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В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.