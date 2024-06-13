https://ria.ru/20240613/aktivy-1952530403.html

Споры в ЕС по российским активам продолжаются, пишут СМИ

Споры в ЕС по российским активам продолжаются, пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2024

Споры в ЕС по российским активам продолжаются, пишут СМИ

Страны ЕС продолжают спорить о технических деталях касательно решения по использованию замороженных активов РФ, в частности речь идет о том, кто будет покрывать РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T11:57

2024-06-13T11:57

2024-06-13T11:57

россия

сша

украина

джо байден

джейк салливан

сергей лавров

евросоюз

g7

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876471_0:166:3049:1881_1920x0_80_0_0_7e80af99c5dba784482503fa70cc2cc0.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Страны ЕС продолжают спорить о технических деталях касательно решения по использованию замороженных активов РФ, в частности речь идет о том, кто будет покрывать финансовые риски, пишет газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Евросоюза. "Мы все еще спорим о технических деталях и главным образом о том, чтобы это работало в соответствии с нашими принципами... В какой-то момент остаточный риск должен быть кем-то покрыт", - приводит издание слова чиновника. Как пишет издание, дипломаты стран ЕС заявили, что блок, который располагает большей частью замороженных российских активов, не согласится взять на себя финансовые риски за другие страны. Газета Politicо при этом отмечает со ссылкой на американского чиновника, что администрация президента США Джо Байдена не выступает за такую ​​структуру кредита, которая потребует от ЕС нести остаточное бремя по нему. Вместо этого, добавляет издание, США выступают за справедливое распределение любого риска невыплаты долга между партнерами. "Сделка с активами не предназначена для помощи американским фирмам", - отметил американский чиновник. Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США не хотят ждать в вопросе использования доходов с замороженных активов РФ для Украины. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

https://ria.ru/20240213/peskov-1927049156.html

https://ria.ru/20240212/aktivy-1926950734.html

https://ria.ru/20240402/aktivy-1937326793.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, украина, джо байден, джейк салливан, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, в мире