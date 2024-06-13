https://ria.ru/20240613/akifi-1952646799.html

Журналист Sputnik Афганистан Акифи вернулся к работе после ранения

Журналист Sputnik Афганистан Акифи вернулся к работе после ранения - РИА Новости, 13.06.2024

Журналист Sputnik Афганистан Акифи вернулся к работе после ранения

Журналист Sputnik Афганистан Хайбар Акифи вернулся к работе после ранения, полученного в результате падения украинского беспилотника на окраине Белгорода в... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T17:25

2024-06-13T17:25

2024-06-13T18:11

специальная военная операция на украине

дмитрий киселев

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Журналист Sputnik Афганистан Хайбар Акифи вернулся к работе после ранения, полученного в результате падения украинского беспилотника на окраине Белгорода в прошлом году. "Потихоньку возвращаюсь к той жизни. К той все же, наверное, уже не получится: мы с женой разделили уже жизнь на эту и ту. Надеюсь, наберемся сил. В этой трагедии, что произошла — как обычно, в жизни что-то теряешь, что-то получаешь, — я потерял многое, но получил понимание того, что я не в чужой стране. Я не чужой. Это многое в моем мировоззрении поменяло", — сказал Акифи.В четверг журналист Sputnik Афганистан вместе со своими родителями — отцом Шах Султаном и матерью Маликой — встретился с генеральным директором медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрием Киселевым, передав ему благодарственную грамоту и афганский ковер. "Для меня самая большая радость, что вы такие здоровые, сильные люди. Я хочу обратить внимание, что все люди, которые встречали Хайбара, знаю я их или нет, — это были врачи, водители, пилот вертолета, все — каждый человек отнесся к Хайбару со всей возможной добротой. Это не я один, это такая страна", — сказал, в свою очередь, Киселев. Семья Акифи также сообщила, что хотела бы передать благодарность лечащим врачам, руководству больницы имени А. В. Вишневского в Москве, больниц в Белгороде, где проходило лечение, министру здравоохранения Михаилу Мурашко и губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову, под личным контролем которых находился процесс. Имеющий российское гражданство Хайбар Акифи и его жена Олеся получили тяжелые ранения в ночь на 12 октября 2023 года при падении украинского беспилотника на дом на окраине Белгорода, где они находились. В огне погибли их четырехлетняя дочь Амина и родители супруги. Журналист получил тяжелую минно-взрывную травму, ожоги 15 процентов тела, перелом ребер, повреждение таза и ушиб мозга. Акифи проходил лечение в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского в Москве. В начале февраля Мурашко сообщил РИА Новости, что жизни журналиста больше ничего не угрожает.

https://ria.ru/20240613/ntv-1952556186.html

https://ria.ru/20240528/voenkory-1948950964.html

https://ria.ru/20240420/korrespondent-1941171628.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий киселев, общество, здоровье - общество