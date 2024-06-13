https://ria.ru/20240613/aeroport-1952527140.html
Самарский аэропорт Курумоч не смог принять два авиарейса
Самарский аэропорт Курумоч не смог принять два авиарейса - РИА Новости, 13.06.2024
Самарский аэропорт Курумоч не смог принять два авиарейса
Самарский аэропорт не смог принять авиарейсы из Екатеринбурга и Москвы, сейчас Курумоч работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T11:42
2024-06-13T11:42
2024-06-13T11:42
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казань
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САМАРА, 13 июн - РИА Новости. Самарский аэропорт не смог принять авиарейсы из Екатеринбурга и Москвы, сейчас Курумоч работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. "Утром 13 июня 2024 года рейс, следовавший в Самару из Екатеринбурга, вернулся в аэропорт отправления, рейс из Москвы был перенаправлен на запасной аэродром (Казань)", - рассказала собеседница агентства. Уточнить причины, по которым аэропорт не принял рейсы, в пресс-службе аэропорта не смогли. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме без ограничений на выполнение взлетно-посадочных операций, отметили в пресс-службе Курумоча.
https://ria.ru/20240115/aviakompaniya-1921345910.html
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екатеринбург, москва, казань, курумоч (аэропорт)
Екатеринбург, Москва, Казань, Курумоч (аэропорт)
Самарский аэропорт Курумоч не смог принять два авиарейса
Самарский аэропорт Курумоч не принял рейсы из Екатеринбурга и Москвы