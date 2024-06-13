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Адвокат сестры "крабового короля" рассказал о смерти бизнесмена - РИА Новости, 13.06.2024
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11:01 13.06.2024 (обновлено: 13:25 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/advokat-1952510960.html
Адвокат сестры "крабового короля" рассказал о смерти бизнесмена
Адвокат сестры "крабового короля" рассказал о смерти бизнесмена - РИА Новости, 13.06.2024
Адвокат сестры "крабового короля" рассказал о смерти бизнесмена
Адвокат сестры "крабового короля" Олега Кана утверждает, что бизнесмен умер задолго до того, как Генпрокуратура подала иск на сотни миллиардов рублей, и потому... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T11:01
2024-06-13T13:25
дальний восток
сахалинская область
приморский край
олег кан
генеральная прокуратура рф
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 13 июн - РИА Новости. Адвокат сестры "крабового короля" Олега Кана утверждает, что бизнесмен умер задолго до того, как Генпрокуратура подала иск на сотни миллиардов рублей, и потому просит о прекращении дела в отношении Кана, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Об этом адвокат Олег Суханов, представлявший в суде Марину Тен - сестру Олега Кана, заявил в Пятом арбитражном апелляционном суде, рассматривающем 29 апелляционных жалоб на решение нижестоящей инстанции о взыскании по иску Генеральной прокуратуры 358,7 миллиарда рублей с ряда рыбопромышленников Дальнего Востока. "(Предоставляем) медицинское свидетельство, на основании которого была произведена государственная регистрация смерти... Из него следует, что 31 января Кан был госпитализирован и 14 февраля 2023 года он скончался, тело было опознано врачом дежурным и также его родственниками, которые подтвердили, что сомнений (в смерти - ред.) не имеется... Он был мертв задолго до обращения прокуратуры с иском", - сказал адвокат Олег Суханов, представляющий сестру Кана Марину Тен, и заявил ходатайство о прекращении производства в отношении Кана в связи с его смертью. Представитель Генпрокуратуры отметил, что факт смерти рыбопромышленника не подтверждён. "Сведения из Сахалинского областного клинического онкодиспансера, из министерства здравоохранения... и агентства записи актов гражданского состояния Сахалинской области - все эти документы... факта смерти гражданина Кана не подтверждают", - сказал он. По его словам, подтвердить или опровергнуть указанные стороной ответчика "документы в принципе невозможно". "Поэтому полагаю, что... оснований для прекращения дела [в отношении Кана] нет", - добавил он. Суд в четверг заслушал доводы ответчиков по 29 заявленным апелляционным жалобам. Ряд ответчиков просили отложить дело, мотивируя тем, что в арбитраже Москвы "оспариваются заключения, которыми установлено наличие группы подконтрольности иностранным инвесторам". Представитель Генпрокуратуры заявил, что "никаких оснований для удовлетворения этих ходатайств не имеется". Позицию ГП поддержали представители ФАС, Минсельхоза."Коллегия определила: в удовлетворении ходатайства о приостановлении производства по апелляционным жалобам... отказать в связи с отсутствием правовых оснований для приостановления", - заявила судья. Заседание продолжится завтра.Арбитражный суд Приморского края в конце марта взыскал с Кана и других ответчиков 358,7 миллиарда рублей и обратил в доход государства имущество на 21 миллиард рублей.Представитель одного из ответчиков заявлял в суде, что Кан умер в Великобритании. Но представитель Генпрокуратуры назвал это инсценировкой, так как в российских органах ЗАГС информации о смерти Кана нет. В апреле активы семи дальневосточных рыбопромышленных компаний перешли в собственность государства. Это "Севрыбфлот", "Аквамарин", "Прибой-Т", "Рентэлит", "Курильский универсальный комплекс", "Симост Восток" и Приморская рыболовная компания. В конце января Генпрокуратура подала в суд два иска о взыскании с рыбопромышленников почти 400 миллиардов рублей за незаконный вылов биоресурсов на Дальнем Востоке. В общей сложности ответчиками значились 31 компания и 29 человек, в том числе Дмитрий Дремлюга и Олег Кан. В одном иске фигурировали Дмитрий и Алена Дремлюги, Юрий Далишнев, компании "Краб Марин", "Реал Девелопмент", "Мерлион" и другие. Второй касался, в частности, Виктории Ледуковой, Олега и Александра Канов, компаний "Монерон", "Аквамарин", "Севрыбфлот".
https://ria.ru/20240319/kan-1934286752.html
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дальний восток, сахалинская область, приморский край, олег кан, генеральная прокуратура рф, происшествия
Дальний Восток, Сахалинская область, Приморский край, Олег Кан, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
Адвокат сестры "крабового короля" рассказал о смерти бизнесмена

Адвокат: "крабовый король" Кан умер задолго до подачи ГП иска на 359 млрд рублей

© Фото : Фонд "Родные Острова"Олег Кан
Олег Кан - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : Фонд "Родные Острова"
Олег Кан. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 июн - РИА Новости. Адвокат сестры "крабового короля" Олега Кана утверждает, что бизнесмен умер задолго до того, как Генпрокуратура подала иск на сотни миллиардов рублей, и потому просит о прекращении дела в отношении Кана, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Об этом адвокат Олег Суханов, представлявший в суде Марину Тен - сестру Олега Кана, заявил в Пятом арбитражном апелляционном суде, рассматривающем 29 апелляционных жалоб на решение нижестоящей инстанции о взыскании по иску Генеральной прокуратуры 358,7 миллиарда рублей с ряда рыбопромышленников Дальнего Востока.
Олег Кан - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
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"(Предоставляем) медицинское свидетельство, на основании которого была произведена государственная регистрация смерти... Из него следует, что 31 января Кан был госпитализирован и 14 февраля 2023 года он скончался, тело было опознано врачом дежурным и также его родственниками, которые подтвердили, что сомнений (в смерти - ред.) не имеется... Он был мертв задолго до обращения прокуратуры с иском", - сказал адвокат Олег Суханов, представляющий сестру Кана Марину Тен, и заявил ходатайство о прекращении производства в отношении Кана в связи с его смертью.
Представитель Генпрокуратуры отметил, что факт смерти рыбопромышленника не подтверждён. "Сведения из Сахалинского областного клинического онкодиспансера, из министерства здравоохранения... и агентства записи актов гражданского состояния Сахалинской области - все эти документы... факта смерти гражданина Кана не подтверждают", - сказал он.
По его словам, подтвердить или опровергнуть указанные стороной ответчика "документы в принципе невозможно". "Поэтому полагаю, что... оснований для прекращения дела [в отношении Кана] нет", - добавил он.
Суд в четверг заслушал доводы ответчиков по 29 заявленным апелляционным жалобам. Ряд ответчиков просили отложить дело, мотивируя тем, что в арбитраже Москвы "оспариваются заключения, которыми установлено наличие группы подконтрольности иностранным инвесторам". Представитель Генпрокуратуры заявил, что "никаких оснований для удовлетворения этих ходатайств не имеется". Позицию ГП поддержали представители ФАС, Минсельхоза.
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"Коллегия определила: в удовлетворении ходатайства о приостановлении производства по апелляционным жалобам... отказать в связи с отсутствием правовых оснований для приостановления", - заявила судья. Заседание продолжится завтра.
Арбитражный суд Приморского края в конце марта взыскал с Кана и других ответчиков 358,7 миллиарда рублей и обратил в доход государства имущество на 21 миллиард рублей.
Представитель одного из ответчиков заявлял в суде, что Кан умер в Великобритании. Но представитель Генпрокуратуры назвал это инсценировкой, так как в российских органах ЗАГС информации о смерти Кана нет.
В апреле активы семи дальневосточных рыбопромышленных компаний перешли в собственность государства. Это "Севрыбфлот", "Аквамарин", "Прибой-Т", "Рентэлит", "Курильский универсальный комплекс", "Симост Восток" и Приморская рыболовная компания.
В конце января Генпрокуратура подала в суд два иска о взыскании с рыбопромышленников почти 400 миллиардов рублей за незаконный вылов биоресурсов на Дальнем Востоке. В общей сложности ответчиками значились 31 компания и 29 человек, в том числе Дмитрий Дремлюга и Олег Кан.
В одном иске фигурировали Дмитрий и Алена Дремлюги, Юрий Далишнев, компании "Краб Марин", "Реал Девелопмент", "Мерлион" и другие. Второй касался, в частности, Виктории Ледуковой, Олега и Александра Канов, компаний "Монерон", "Аквамарин", "Севрыбфлот".
Олег Кан - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Генпрокуратура назвала смерть "крабового короля" инсценировкой
21 марта, 04:12
 
Дальний ВостокСахалинская областьПриморский крайОлег КанГенеральная прокуратура РФПроисшествия
 
 
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