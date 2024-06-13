https://ria.ru/20240613/advokat-1952510960.html
Адвокат сестры "крабового короля" рассказал о смерти бизнесмена
Адвокат сестры "крабового короля" рассказал о смерти бизнесмена - РИА Новости, 13.06.2024
Адвокат сестры "крабового короля" рассказал о смерти бизнесмена
Адвокат сестры "крабового короля" Олега Кана утверждает, что бизнесмен умер задолго до того, как Генпрокуратура подала иск на сотни миллиардов рублей, и потому... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T11:01
2024-06-13T11:01
2024-06-13T13:25
дальний восток
сахалинская область
приморский край
олег кан
генеральная прокуратура рф
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934312082_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_bd65c70e0bda9fe8c38e8f4790211df3.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 13 июн - РИА Новости. Адвокат сестры "крабового короля" Олега Кана утверждает, что бизнесмен умер задолго до того, как Генпрокуратура подала иск на сотни миллиардов рублей, и потому просит о прекращении дела в отношении Кана, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Об этом адвокат Олег Суханов, представлявший в суде Марину Тен - сестру Олега Кана, заявил в Пятом арбитражном апелляционном суде, рассматривающем 29 апелляционных жалоб на решение нижестоящей инстанции о взыскании по иску Генеральной прокуратуры 358,7 миллиарда рублей с ряда рыбопромышленников Дальнего Востока. "(Предоставляем) медицинское свидетельство, на основании которого была произведена государственная регистрация смерти... Из него следует, что 31 января Кан был госпитализирован и 14 февраля 2023 года он скончался, тело было опознано врачом дежурным и также его родственниками, которые подтвердили, что сомнений (в смерти - ред.) не имеется... Он был мертв задолго до обращения прокуратуры с иском", - сказал адвокат Олег Суханов, представляющий сестру Кана Марину Тен, и заявил ходатайство о прекращении производства в отношении Кана в связи с его смертью. Представитель Генпрокуратуры отметил, что факт смерти рыбопромышленника не подтверждён. "Сведения из Сахалинского областного клинического онкодиспансера, из министерства здравоохранения... и агентства записи актов гражданского состояния Сахалинской области - все эти документы... факта смерти гражданина Кана не подтверждают", - сказал он. По его словам, подтвердить или опровергнуть указанные стороной ответчика "документы в принципе невозможно". "Поэтому полагаю, что... оснований для прекращения дела [в отношении Кана] нет", - добавил он. Суд в четверг заслушал доводы ответчиков по 29 заявленным апелляционным жалобам. Ряд ответчиков просили отложить дело, мотивируя тем, что в арбитраже Москвы "оспариваются заключения, которыми установлено наличие группы подконтрольности иностранным инвесторам". Представитель Генпрокуратуры заявил, что "никаких оснований для удовлетворения этих ходатайств не имеется". Позицию ГП поддержали представители ФАС, Минсельхоза."Коллегия определила: в удовлетворении ходатайства о приостановлении производства по апелляционным жалобам... отказать в связи с отсутствием правовых оснований для приостановления", - заявила судья. Заседание продолжится завтра.Арбитражный суд Приморского края в конце марта взыскал с Кана и других ответчиков 358,7 миллиарда рублей и обратил в доход государства имущество на 21 миллиард рублей.Представитель одного из ответчиков заявлял в суде, что Кан умер в Великобритании. Но представитель Генпрокуратуры назвал это инсценировкой, так как в российских органах ЗАГС информации о смерти Кана нет. В апреле активы семи дальневосточных рыбопромышленных компаний перешли в собственность государства. Это "Севрыбфлот", "Аквамарин", "Прибой-Т", "Рентэлит", "Курильский универсальный комплекс", "Симост Восток" и Приморская рыболовная компания. В конце января Генпрокуратура подала в суд два иска о взыскании с рыбопромышленников почти 400 миллиардов рублей за незаконный вылов биоресурсов на Дальнем Востоке. В общей сложности ответчиками значились 31 компания и 29 человек, в том числе Дмитрий Дремлюга и Олег Кан. В одном иске фигурировали Дмитрий и Алена Дремлюги, Юрий Далишнев, компании "Краб Марин", "Реал Девелопмент", "Мерлион" и другие. Второй касался, в частности, Виктории Ледуковой, Олега и Александра Канов, компаний "Монерон", "Аквамарин", "Севрыбфлот".
https://ria.ru/20240319/kan-1934286752.html
https://ria.ru/20240507/prigovor-1944282350.html
https://ria.ru/20240321/instsenirovka-1934590478.html
дальний восток
сахалинская область
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934312082_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_e61b5fca8df289eb3257ccabb02df23e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, сахалинская область, приморский край, олег кан, генеральная прокуратура рф, происшествия
Дальний Восток, Сахалинская область, Приморский край, Олег Кан, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
Адвокат сестры "крабового короля" рассказал о смерти бизнесмена
Адвокат: "крабовый король" Кан умер задолго до подачи ГП иска на 359 млрд рублей
ВЛАДИВОСТОК, 13 июн - РИА Новости. Адвокат сестры "крабового короля" Олега Кана утверждает, что бизнесмен умер задолго до того, как Генпрокуратура подала иск на сотни миллиардов рублей, и потому просит о прекращении дела в отношении Кана, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Об этом адвокат Олег Суханов, представлявший в суде Марину Тен - сестру Олега Кана, заявил в Пятом арбитражном апелляционном суде, рассматривающем 29 апелляционных жалоб на решение нижестоящей инстанции о взыскании по иску Генеральной прокуратуры 358,7 миллиарда рублей с ряда рыбопромышленников Дальнего Востока
.
"(Предоставляем) медицинское свидетельство, на основании которого была произведена государственная регистрация смерти... Из него следует, что 31 января Кан был госпитализирован и 14 февраля 2023 года он скончался, тело было опознано врачом дежурным и также его родственниками, которые подтвердили, что сомнений (в смерти - ред.) не имеется... Он был мертв задолго до обращения прокуратуры с иском", - сказал адвокат Олег Суханов, представляющий сестру Кана Марину Тен, и заявил ходатайство о прекращении производства в отношении Кана в связи с его смертью.
Представитель Генпрокуратуры отметил, что факт смерти рыбопромышленника не подтверждён. "Сведения из Сахалинского областного клинического онкодиспансера, из министерства здравоохранения... и агентства записи актов гражданского состояния Сахалинской области
- все эти документы... факта смерти гражданина Кана не подтверждают", - сказал он.
По его словам, подтвердить или опровергнуть указанные стороной ответчика "документы в принципе невозможно". "Поэтому полагаю, что... оснований для прекращения дела [в отношении Кана] нет", - добавил он.
Суд в четверг заслушал доводы ответчиков по 29 заявленным апелляционным жалобам. Ряд ответчиков просили отложить дело, мотивируя тем, что в арбитраже Москвы "оспариваются заключения, которыми установлено наличие группы подконтрольности иностранным инвесторам". Представитель Генпрокуратуры заявил, что "никаких оснований для удовлетворения этих ходатайств не имеется". Позицию ГП поддержали представители ФАС, Минсельхоза.
"Коллегия определила: в удовлетворении ходатайства о приостановлении производства по апелляционным жалобам... отказать в связи с отсутствием правовых оснований для приостановления", - заявила судья. Заседание продолжится завтра.
Арбитражный суд Приморского края в конце марта взыскал с Кана и других ответчиков 358,7 миллиарда рублей и обратил в доход государства имущество на 21 миллиард рублей.
Представитель одного из ответчиков заявлял в суде, что Кан умер в Великобритании
. Но представитель Генпрокуратуры назвал это инсценировкой, так как в российских органах ЗАГС информации о смерти Кана нет.
В апреле активы семи дальневосточных рыбопромышленных компаний перешли в собственность государства. Это "Севрыбфлот", "Аквамарин", "Прибой-Т", "Рентэлит", "Курильский универсальный комплекс", "Симост Восток" и Приморская рыболовная компания.
В конце января Генпрокуратура подала в суд два иска о взыскании с рыбопромышленников почти 400 миллиардов рублей за незаконный вылов биоресурсов на Дальнем Востоке. В общей сложности ответчиками значились 31 компания и 29 человек, в том числе Дмитрий Дремлюга и Олег Кан.
В одном иске фигурировали Дмитрий и Алена Дремлюги, Юрий Далишнев, компании "Краб Марин", "Реал Девелопмент", "Мерлион" и другие. Второй касался, в частности, Виктории Ледуковой, Олега и Александра Канов, компаний "Монерон", "Аквамарин", "Севрыбфлот".