https://ria.ru/20240613/advokat-1952510960.html

Адвокат сестры "крабового короля" рассказал о смерти бизнесмена

Адвокат сестры "крабового короля" рассказал о смерти бизнесмена - РИА Новости, 13.06.2024

Адвокат сестры "крабового короля" рассказал о смерти бизнесмена

Адвокат сестры "крабового короля" Олега Кана утверждает, что бизнесмен умер задолго до того, как Генпрокуратура подала иск на сотни миллиардов рублей, и потому... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T11:01

2024-06-13T11:01

2024-06-13T13:25

дальний восток

сахалинская область

приморский край

олег кан

генеральная прокуратура рф

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 13 июн - РИА Новости. Адвокат сестры "крабового короля" Олега Кана утверждает, что бизнесмен умер задолго до того, как Генпрокуратура подала иск на сотни миллиардов рублей, и потому просит о прекращении дела в отношении Кана, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Об этом адвокат Олег Суханов, представлявший в суде Марину Тен - сестру Олега Кана, заявил в Пятом арбитражном апелляционном суде, рассматривающем 29 апелляционных жалоб на решение нижестоящей инстанции о взыскании по иску Генеральной прокуратуры 358,7 миллиарда рублей с ряда рыбопромышленников Дальнего Востока. "(Предоставляем) медицинское свидетельство, на основании которого была произведена государственная регистрация смерти... Из него следует, что 31 января Кан был госпитализирован и 14 февраля 2023 года он скончался, тело было опознано врачом дежурным и также его родственниками, которые подтвердили, что сомнений (в смерти - ред.) не имеется... Он был мертв задолго до обращения прокуратуры с иском", - сказал адвокат Олег Суханов, представляющий сестру Кана Марину Тен, и заявил ходатайство о прекращении производства в отношении Кана в связи с его смертью. Представитель Генпрокуратуры отметил, что факт смерти рыбопромышленника не подтверждён. "Сведения из Сахалинского областного клинического онкодиспансера, из министерства здравоохранения... и агентства записи актов гражданского состояния Сахалинской области - все эти документы... факта смерти гражданина Кана не подтверждают", - сказал он. По его словам, подтвердить или опровергнуть указанные стороной ответчика "документы в принципе невозможно". "Поэтому полагаю, что... оснований для прекращения дела [в отношении Кана] нет", - добавил он. Суд в четверг заслушал доводы ответчиков по 29 заявленным апелляционным жалобам. Ряд ответчиков просили отложить дело, мотивируя тем, что в арбитраже Москвы "оспариваются заключения, которыми установлено наличие группы подконтрольности иностранным инвесторам". Представитель Генпрокуратуры заявил, что "никаких оснований для удовлетворения этих ходатайств не имеется". Позицию ГП поддержали представители ФАС, Минсельхоза."Коллегия определила: в удовлетворении ходатайства о приостановлении производства по апелляционным жалобам... отказать в связи с отсутствием правовых оснований для приостановления", - заявила судья. Заседание продолжится завтра.Арбитражный суд Приморского края в конце марта взыскал с Кана и других ответчиков 358,7 миллиарда рублей и обратил в доход государства имущество на 21 миллиард рублей.Представитель одного из ответчиков заявлял в суде, что Кан умер в Великобритании. Но представитель Генпрокуратуры назвал это инсценировкой, так как в российских органах ЗАГС информации о смерти Кана нет. В апреле активы семи дальневосточных рыбопромышленных компаний перешли в собственность государства. Это "Севрыбфлот", "Аквамарин", "Прибой-Т", "Рентэлит", "Курильский универсальный комплекс", "Симост Восток" и Приморская рыболовная компания. В конце января Генпрокуратура подала в суд два иска о взыскании с рыбопромышленников почти 400 миллиардов рублей за незаконный вылов биоресурсов на Дальнем Востоке. В общей сложности ответчиками значились 31 компания и 29 человек, в том числе Дмитрий Дремлюга и Олег Кан. В одном иске фигурировали Дмитрий и Алена Дремлюги, Юрий Далишнев, компании "Краб Марин", "Реал Девелопмент", "Мерлион" и другие. Второй касался, в частности, Виктории Ледуковой, Олега и Александра Канов, компаний "Монерон", "Аквамарин", "Севрыбфлот".

https://ria.ru/20240319/kan-1934286752.html

https://ria.ru/20240507/prigovor-1944282350.html

https://ria.ru/20240321/instsenirovka-1934590478.html

дальний восток

сахалинская область

приморский край

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дальний восток, сахалинская область, приморский край, олег кан, генеральная прокуратура рф, происшествия