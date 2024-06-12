https://ria.ru/20240612/zoloto-1952324142.html

Россия сохранила второе место среди крупнейших производителей золота в мире

Россия сохранила второе место среди крупнейших производителей золота в мире - РИА Новости, 12.06.2024

Россия сохранила второе место среди крупнейших производителей золота в мире

Россия в 2023 году, несмотря на санкции, сохранила за собой второе место среди крупнейших производителей золота в мире с выпуском в 322 тонны по усредненным... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T08:58

2024-06-12T08:58

2024-06-12T08:58

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия в 2023 году, несмотря на санкции, сохранила за собой второе место среди крупнейших производителей золота в мире с выпуском в 322 тонны по усредненным оценкам, подсчитало РИА Новости по данным профильных национальных министерств и ассоциаций. Россия с 2022 года данные по производству золота в абсолютном выражении не раскрывает. В 2021 году Минфин сообщал, что производство этого металла (без учета вторичного производства из лома) составляло 313,8 тонны. По данным Росстата, в 2022 году производство выросло на 2,3%, а в 2023 году - наоборот, сократилось на 2,5%, исходя из чего в прошлом году оно составило 313 тонн. Однако ряд других ведомств оценивают производство золота в России выше: исходя из данных Всемирного совета по золоту, оно составило 330,7 тонны, австралийское профильное министерство приводит показатель в 332 тонны. При этом геологическая служба США дает более скромную оценку - 310 тонн. Китай, согласно данным Геологической службы США, в прошлом году сохранил многолетнее лидерство по производству золота, выпустив 370 тонн этого металла. Австралия, по информации ее министерства, стала третьей, столкнувшись с сокращением производства почти на 3% - до 294 тонн. В пятерку также входят Канада и США - по данным американской геологической службы страны произвели 200 и 170 тонн золота. Мировое производство золота в прошлом году, согласно расчетам РИА Новости, выросло до 3039 тонн, что на 1,3% больше показателя годом ранее. Россия является одним из крупнейших экспортеров золота в мире. В 2022 году США, ЕС, Швейцария и Великобритания, которые входили в список основных покупателей этого российского драгметалла, ввели эмбарго на его импорт.

https://ria.ru/20240515/zoloto-1946038385.html

https://ria.ru/20231121/zoloto-1910834988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, сша, швейцария, евросоюз