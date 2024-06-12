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Россия сохранила второе место среди крупнейших производителей золота в мире - РИА Новости, 12.06.2024
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08:58 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/zoloto-1952324142.html
Россия сохранила второе место среди крупнейших производителей золота в мире
Россия сохранила второе место среди крупнейших производителей золота в мире - РИА Новости, 12.06.2024
Россия сохранила второе место среди крупнейших производителей золота в мире
Россия в 2023 году, несмотря на санкции, сохранила за собой второе место среди крупнейших производителей золота в мире с выпуском в 322 тонны по усредненным... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T08:58
2024-06-12T08:58
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия в 2023 году, несмотря на санкции, сохранила за собой второе место среди крупнейших производителей золота в мире с выпуском в 322 тонны по усредненным оценкам, подсчитало РИА Новости по данным профильных национальных министерств и ассоциаций. Россия с 2022 года данные по производству золота в абсолютном выражении не раскрывает. В 2021 году Минфин сообщал, что производство этого металла (без учета вторичного производства из лома) составляло 313,8 тонны. По данным Росстата, в 2022 году производство выросло на 2,3%, а в 2023 году - наоборот, сократилось на 2,5%, исходя из чего в прошлом году оно составило 313 тонн. Однако ряд других ведомств оценивают производство золота в России выше: исходя из данных Всемирного совета по золоту, оно составило 330,7 тонны, австралийское профильное министерство приводит показатель в 332 тонны. При этом геологическая служба США дает более скромную оценку - 310 тонн. Китай, согласно данным Геологической службы США, в прошлом году сохранил многолетнее лидерство по производству золота, выпустив 370 тонн этого металла. Австралия, по информации ее министерства, стала третьей, столкнувшись с сокращением производства почти на 3% - до 294 тонн. В пятерку также входят Канада и США - по данным американской геологической службы страны произвели 200 и 170 тонн золота. Мировое производство золота в прошлом году, согласно расчетам РИА Новости, выросло до 3039 тонн, что на 1,3% больше показателя годом ранее. Россия является одним из крупнейших экспортеров золота в мире. В 2022 году США, ЕС, Швейцария и Великобритания, которые входили в список основных покупателей этого российского драгметалла, ввели эмбарго на его импорт.
https://ria.ru/20240515/zoloto-1946038385.html
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экономика, россия, сша, швейцария, евросоюз
Экономика, Россия, США, Швейцария, Евросоюз
Россия сохранила второе место среди крупнейших производителей золота в мире

Росстат: Россия в 2023 году сохранила второе место по производству золота в мире

© Фото предоставлено ООО "УК Полюс"Золото
Золото
© Фото предоставлено ООО "УК Полюс"
Золото. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия в 2023 году, несмотря на санкции, сохранила за собой второе место среди крупнейших производителей золота в мире с выпуском в 322 тонны по усредненным оценкам, подсчитало РИА Новости по данным профильных национальных министерств и ассоциаций.
Россия с 2022 года данные по производству золота в абсолютном выражении не раскрывает. В 2021 году Минфин сообщал, что производство этого металла (без учета вторичного производства из лома) составляло 313,8 тонны. По данным Росстата, в 2022 году производство выросло на 2,3%, а в 2023 году - наоборот, сократилось на 2,5%, исходя из чего в прошлом году оно составило 313 тонн.
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Однако ряд других ведомств оценивают производство золота в России выше: исходя из данных Всемирного совета по золоту, оно составило 330,7 тонны, австралийское профильное министерство приводит показатель в 332 тонны. При этом геологическая служба США дает более скромную оценку - 310 тонн.
Китай, согласно данным Геологической службы США, в прошлом году сохранил многолетнее лидерство по производству золота, выпустив 370 тонн этого металла. Австралия, по информации ее министерства, стала третьей, столкнувшись с сокращением производства почти на 3% - до 294 тонн. В пятерку также входят Канада и США - по данным американской геологической службы страны произвели 200 и 170 тонн золота.
Мировое производство золота в прошлом году, согласно расчетам РИА Новости, выросло до 3039 тонн, что на 1,3% больше показателя годом ранее.
Россия является одним из крупнейших экспортеров золота в мире. В 2022 году США, ЕС, Швейцария и Великобритания, которые входили в список основных покупателей этого российского драгметалла, ввели эмбарго на его импорт.
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