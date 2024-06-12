В МИД рассказали о ситуации с лишением аккредитации австрийской журналистки
МИД уточнял у лишенной аккредитации журналистки Австрии о наличии проблем
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Лишая аккредитации австрийскую журналистку, МИД РФ уточнял, нет ли у нее каких-то гуманитарных обстоятельств, из-за которых ей нужно задержаться в России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
"Уточнили, нет ли у нее гуманитарных каких-то вопросов или проблем, что требует какого-то определенного времени завершения ее командировки в России. После того, как она сказала, что особых у нее проблем нет, получила от нас уведомление о том, что ей необходимо покинуть Россию в ближайшее время", - рассказала Захарова.
Она подчеркнула, что это не какие-то драконовские методы.
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"Ей было дано достаточное время. Более, чем достаточно. Вот это еще умножьте надвое - "более, чем достаточно". Чтобы спокойно завершить свое здесь пребывание", - отметила Захарова.
Представитель МИД посетовала также, что еще перед лишением австрийской журналистки аккредитации эта ситуация обсуждалась с послом Австрии. Однако тот отвечал, что у него нет полномочий повлиять на происходящее и он "человек маленький".
"И, видимо, против истины не погрешил и сделать ничего не может", - отметила Захарова.
МИД РФ ранее заявил, что Россия отзывает аккредитацию у журналиста московского бюро Австрийского радио и телевидения ORF Марии Книпс-Виттинг в качестве ответного шага на действия Австрии и высылку российского журналиста. Книпс-Виттинг было предписано сдать свои аккредитационные удостоверения и в ближайшее время выехать с территории РФ.