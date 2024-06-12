https://ria.ru/20240612/zhaloba-1952450205.html

Суд назначил дату рассмотрения жалобы на арест генерала Шамарина

Суд назначил дату рассмотрения жалобы на арест генерала Шамарина - РИА Новости, 12.06.2024

Суд назначил дату рассмотрения жалобы на арест генерала Шамарина

Второй западный окружной военный суд 13 июня рассмотрит жалобу на арест начальника главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенанта Вадима... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T23:02

2024-06-12T23:02

2024-06-12T23:02

происшествия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд 13 июня рассмотрит жалобу на арест начальника главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Рассмотрение апелляционной жалобы на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Шамарина назначено на 13 июня", - сказала собеседница агентства. По версии следствия, Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство. В мае суд арестовал генерала, гендиректор и главбух завода также были отправлены в СИЗО.

https://ria.ru/20240523/vzyatka-1947811660.html

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, вооруженные силы рф