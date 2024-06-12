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Суд назначил дату рассмотрения жалобы на арест генерала Шамарина - РИА Новости, 12.06.2024
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23:02 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/zhaloba-1952450205.html
Суд назначил дату рассмотрения жалобы на арест генерала Шамарина
Суд назначил дату рассмотрения жалобы на арест генерала Шамарина - РИА Новости, 12.06.2024
Суд назначил дату рассмотрения жалобы на арест генерала Шамарина
Второй западный окружной военный суд 13 июня рассмотрит жалобу на арест начальника главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенанта Вадима... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T23:02
2024-06-12T23:02
происшествия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд 13 июня рассмотрит жалобу на арест начальника главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Рассмотрение апелляционной жалобы на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Шамарина назначено на 13 июня", - сказала собеседница агентства. По версии следствия, Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство. В мае суд арестовал генерала, гендиректор и главбух завода также были отправлены в СИЗО.
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происшествия, вооруженные силы рф
Происшествия, Вооруженные силы РФ
Суд назначил дату рассмотрения жалобы на арест генерала Шамарина

Суд 13 июня рассмотрит жалобу на арест замглавы управления связи ВС Шамарина

© Фото : Минобороны РоссииВадим Шамарин
Вадим Шамарин - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© Фото : Минобороны России
Вадим Шамарин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд 13 июня рассмотрит жалобу на арест начальника главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Рассмотрение апелляционной жалобы на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Шамарина назначено на 13 июня", - сказала собеседница агентства.
По версии следствия, Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство.
В мае суд арестовал генерала, гендиректор и главбух завода также были отправлены в СИЗО.
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