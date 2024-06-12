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"Убирайся": обращение Зеленского к Шольцу вызвало гнев в Сети - РИА Новости, 12.06.2024
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16:37 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/zelenskiy-1952389175.html
"Убирайся": обращение Зеленского к Шольцу вызвало гнев в Сети
"Убирайся": обращение Зеленского к Шольцу вызвало гнев в Сети - РИА Новости, 12.06.2024
"Убирайся": обращение Зеленского к Шольцу вызвало гнев в Сети
Пользователи социальной сети Х раскритиковали Владимира Зеленского после его обращения во время визита в Берлин к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу со словами... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T16:37
2024-06-12T16:37
в мире
украина
берлин (город)
германия
владимир зеленский
олаф шольц
politico
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х раскритиковали Владимира Зеленского после его обращения во время визита в Берлин к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу со словами благодарности за предоставленную Германией помощь Украине."Убирайся скорее отсюда!" — возмутился BlueTiger."Он бы никогда не дал своей стране ни одного евро из своих миллионов, а хочет, чтобы это сделали мы?" — отметил Basti."Хватит уже. Нам не нужно продолжать втягиваться в это", — подчеркнул Heiner Schmidt."Возвращайтесь за стол переговоров", — резюмировала Elisabeth Kliesspies.Зеленский 11 июня прибыл в Берлин для участия в конференции по восстановлению Украины.Во вторник издание Politico писало, что попытка получить новое финансирование для Украины на конференции по ее восстановлению в Берлине может провалиться из-за борьбы за власть в Киеве. Отмечалось, что экс-министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков работал с немецкими чиновниками над привлечением инвесторов, но месяц назад его уволили в рамках перестановок в правительстве.
https://ria.ru/20240612/zelenskiy-1952324584.html
https://ria.ru/20240612/kallas-1952330517.html
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в мире, украина, берлин (город), германия, владимир зеленский, олаф шольц, politico
В мире, Украина, Берлин (город), Германия, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Politico

"Убирайся": обращение Зеленского к Шольцу вызвало гнев в Сети

© Britta PedersenВладимир Зеленский и Олаф Шольц на конференции по восстановлению Украины в Берлине
Владимир Зеленский и Олаф Шольц на конференции по восстановлению Украины в Берлине
© Britta Pedersen
Владимир Зеленский и Олаф Шольц на конференции по восстановлению Украины в Берлине
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х раскритиковали Владимира Зеленского после его обращения во время визита в Берлин к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу со словами благодарности за предоставленную Германией помощь Украине.
"Убирайся скорее отсюда!" — возмутился BlueTiger.
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"Он бы никогда не дал своей стране ни одного евро из своих миллионов, а хочет, чтобы это сделали мы?" — отметил Basti.
"Хватит уже. Нам не нужно продолжать втягиваться в это", — подчеркнул Heiner Schmidt.
"Возвращайтесь за стол переговоров", — резюмировала Elisabeth Kliesspies.
Зеленский 11 июня прибыл в Берлин для участия в конференции по восстановлению Украины.
Во вторник издание Politico писало, что попытка получить новое финансирование для Украины на конференции по ее восстановлению в Берлине может провалиться из-за борьбы за власть в Киеве. Отмечалось, что экс-министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков работал с немецкими чиновниками над привлечением инвесторов, но месяц назад его уволили в рамках перестановок в правительстве.
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В миреУкраинаБерлин (город)ГерманияВладимир ЗеленскийОлаф ШольцPolitico
 
 
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