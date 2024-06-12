https://ria.ru/20240612/zelenskiy-1952389175.html
"Убирайся": обращение Зеленского к Шольцу вызвало гнев в Сети
"Убирайся": обращение Зеленского к Шольцу вызвало гнев в Сети - РИА Новости, 12.06.2024
"Убирайся": обращение Зеленского к Шольцу вызвало гнев в Сети
Пользователи социальной сети Х раскритиковали Владимира Зеленского после его обращения во время визита в Берлин к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу со словами... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T16:37
2024-06-12T16:37
2024-06-12T16:37
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х раскритиковали Владимира Зеленского после его обращения во время визита в Берлин к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу со словами благодарности за предоставленную Германией помощь Украине."Убирайся скорее отсюда!" — возмутился BlueTiger."Он бы никогда не дал своей стране ни одного евро из своих миллионов, а хочет, чтобы это сделали мы?" — отметил Basti."Хватит уже. Нам не нужно продолжать втягиваться в это", — подчеркнул Heiner Schmidt."Возвращайтесь за стол переговоров", — резюмировала Elisabeth Kliesspies.Зеленский 11 июня прибыл в Берлин для участия в конференции по восстановлению Украины.Во вторник издание Politico писало, что попытка получить новое финансирование для Украины на конференции по ее восстановлению в Берлине может провалиться из-за борьбы за власть в Киеве. Отмечалось, что экс-министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков работал с немецкими чиновниками над привлечением инвесторов, но месяц назад его уволили в рамках перестановок в правительстве.
https://ria.ru/20240612/zelenskiy-1952324584.html
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в мире, украина, берлин (город), германия, владимир зеленский, олаф шольц, politico
В мире, Украина, Берлин (город), Германия, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Politico