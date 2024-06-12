"Погибли тысячи". На Украине обрушились на Зеленского из-за его саммита
Соскин: Зеленский поедет на саммит в Швейцарии на фоне массовой гибели украинцев
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский планирует ехать на саммит в Швейцарии на фоне массовой гибели украинцев и ужасной экономической ситуации, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в видеоблоге на YouTube.
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"В стране массовое похищение людей под видом мобилизации. В стране погибли или ранены сотни тысяч людей, а Зеленский в это время поедет на конференцию", — пожаловался Соскин.
По словам политолога, Украина сейчас переживает ужасную экономическую обстановку и фактически является банкротом, но ее деньги, которые могли бы пойти на помощь гражданам, будут потрачены правительством Зеленского в ходе саммита в Швейцарии.
Он посетовал, что, пока украинские военные сидят в окопах, глава киевского режима и его соратники будут наслаждаться изысканной едой и отелем Бюргеншток.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.
Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов сообщал РИА Новости, что Швейцария не направляла Москве приглашения для участия в саммите по Украине, представители страны не будут участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для России неприемлемой, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.