https://ria.ru/20240612/zelenskiy-1952324584.html

"Без компромиссов": Зеленский сделал дерзкое заявление о России

"Без компромиссов": Зеленский сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 12.06.2024

"Без компромиссов": Зеленский сделал дерзкое заявление о России

Украина никогда не пойдет на компромисс с Россией, заявил в ходе выступления в бундестаге Германии Владимир Зеленский, речь которого опубликована в его... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T09:02

2024-06-12T09:02

2024-06-12T15:14

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владимир зеленский

владимир путин

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Украина никогда не пойдет на компромисс с Россией, заявил в ходе выступления в бундестаге Германии Владимир Зеленский, речь которого опубликована в его Telegram-канале."Время для компромиссов прошло", — утверждает он.Зеленский также потребовал использовать российские активы для восстановления Украины. По его мнению, конфликт должен закончиться на условиях Киева.Зеленский 11 июня прибыл в Берлин для участия в конференции по восстановлению Украины.Москва не раз подчеркивала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как отмечал Владимир Путин, если на Украине хотят переговорного процесса, то нужно отменить этот декрет. Россия, по его словам, никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий ее безопасности.

https://ria.ru/20240612/zelenskiy-1952309030.html

https://ria.ru/20240611/zelenskiy-1952259625.html

украина

россия

киев

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин