Западу напомнили слова Путина после появления АПЛ у берегов Кубы
Норвежский политолог напомнил Западу слова Путина после появления АПЛ у Кубы
© AP Photo / Arial LeyФрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" заходит в порт Гаваны, Куба
© AP Photo / Arial Ley
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" заходит в порт Гаваны, Куба. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин неоднократно предупреждал Запад о том, что Россия будет защищать свои стратегические интересы и отстаивать безопасность, написал норвежский политолог Гленн Дизен в социальной сети X.
"Нам постоянно говорят, что Россия не будет защищать свои красные линии, и страх перед третьей мировой войной необоснован. Быстрое напоминание: Россия взяла под контроль Крым в марте 2014 года (в ответ на государственный переворот на Украине, поддержанный Западом). Путин тогда заявил: "Всему есть предел. А с Украиной наши западные партнеры перешли черту. Готовы ли мы последовательно защищать наши национальные интересы, или мы навсегда сдадимся, отступим неизвестно куда?" — напомнил эксперт.
Как отметил Дизен, перед началом специальной операции в 2022 году российский лидер также неоднократно предупреждал американских и европейских партнеров о том, что они своими действиями наносят удар по безопасности Москвы.
"Россия теперь подчеркнула, что примет меры в ответ на отправку оружия НАТО на Украину <…> для нанесения ударов по территории России. Москве придется слишком многим рисковать, если она позволит альянсу разрушить систему сдерживания, не приняв ответных мер. Разве США не поступили бы так же?" — задался вопросом политолог.
Дизен прикрепил к посту фотографию российского корабля в порту Гаваны.
Ранее в порт Гаваны вошли российская атомная подлодка "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ "Николай Чикер".
Разнородная тактическая группа из четырех судов, включая суда обеспечения, которые накануне отрабатывали в Атлантике применение высокоточного ракетного оружия, с 12 по 17 июня посетит порт Гаваны с официальным визитом. В планах российских моряков — встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, посещение исторических и культурных мест.