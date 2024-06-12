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Западу напомнили слова Путина после появления АПЛ у берегов Кубы - РИА Новости, 12.06.2024
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22:43 12.06.2024 (обновлено: 22:46 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/zapad-1952447878.html
Западу напомнили слова Путина после появления АПЛ у берегов Кубы
Западу напомнили слова Путина после появления АПЛ у берегов Кубы - РИА Новости, 12.06.2024
Западу напомнили слова Путина после появления АПЛ у берегов Кубы
Президент Владимир Путин неоднократно предупреждал Запад о том, что Россия будет защищать свои стратегические интересы и отстаивать безопасность, написал... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T22:43
2024-06-12T22:46
в мире
россия
гавана
украина
владимир путин
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин неоднократно предупреждал Запад о том, что Россия будет защищать свои стратегические интересы и отстаивать безопасность, написал норвежский политолог Гленн Дизен в социальной сети X."Нам постоянно говорят, что Россия не будет защищать свои красные линии, и страх перед третьей мировой войной необоснован. Быстрое напоминание: Россия взяла под контроль Крым в марте 2014 года (в ответ на государственный переворот на Украине, поддержанный Западом). Путин тогда заявил: "Всему есть предел. А с Украиной наши западные партнеры перешли черту. Готовы ли мы последовательно защищать наши национальные интересы, или мы навсегда сдадимся, отступим неизвестно куда?" — напомнил эксперт.Как отметил Дизен, перед началом специальной операции в 2022 году российский лидер также неоднократно предупреждал американских и европейских партнеров о том, что они своими действиями наносят удар по безопасности Москвы."Россия теперь подчеркнула, что примет меры в ответ на отправку оружия НАТО на Украину &lt;…&gt; для нанесения ударов по территории России. Москве придется слишком многим рисковать, если она позволит альянсу разрушить систему сдерживания, не приняв ответных мер. Разве США не поступили бы так же?" — задался вопросом политолог.Дизен прикрепил к посту фотографию российского корабля в порту Гаваны.Ранее в порт Гаваны вошли российская атомная подлодка "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ "Николай Чикер".Разнородная тактическая группа из четырех судов, включая суда обеспечения, которые накануне отрабатывали в Атлантике применение высокоточного ракетного оружия, с 12 по 17 июня посетит порт Гаваны с официальным визитом. В планах российских моряков — встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, посещение исторических и культурных мест.
https://ria.ru/20240612/ukraina-1952443297.html
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в мире, россия, гавана, украина, владимир путин, нато
В мире, Россия, Гавана, Украина, Владимир Путин, НАТО
Западу напомнили слова Путина после появления АПЛ у берегов Кубы

Норвежский политолог напомнил Западу слова Путина после появления АПЛ у Кубы

© AP Photo / Arial LeyФрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" заходит в порт Гаваны, Куба
Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков заходит в порт Гаваны, Куба - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Arial Ley
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" заходит в порт Гаваны, Куба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин неоднократно предупреждал Запад о том, что Россия будет защищать свои стратегические интересы и отстаивать безопасность, написал норвежский политолог Гленн Дизен в социальной сети X.
"Нам постоянно говорят, что Россия не будет защищать свои красные линии, и страх перед третьей мировой войной необоснован. Быстрое напоминание: Россия взяла под контроль Крым в марте 2014 года (в ответ на государственный переворот на Украине, поддержанный Западом). Путин тогда заявил: "Всему есть предел. А с Украиной наши западные партнеры перешли черту. Готовы ли мы последовательно защищать наши национальные интересы, или мы навсегда сдадимся, отступим неизвестно куда?" — напомнил эксперт.
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Как отметил Дизен, перед началом специальной операции в 2022 году российский лидер также неоднократно предупреждал американских и европейских партнеров о том, что они своими действиями наносят удар по безопасности Москвы.
"Россия теперь подчеркнула, что примет меры в ответ на отправку оружия НАТО на Украину <…> для нанесения ударов по территории России. Москве придется слишком многим рисковать, если она позволит альянсу разрушить систему сдерживания, не приняв ответных мер. Разве США не поступили бы так же?" — задался вопросом политолог.
Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков заходит в порт Гаваны, Куба - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
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Разнородная тактическая группа из четырех судов, включая суда обеспечения, которые накануне отрабатывали в Атлантике применение высокоточного ракетного оружия, с 12 по 17 июня посетит порт Гаваны с официальным визитом. В планах российских моряков — встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, посещение исторических и культурных мест.
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