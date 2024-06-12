https://ria.ru/20240612/zapad-1952447878.html

Западу напомнили слова Путина после появления АПЛ у берегов Кубы

Западу напомнили слова Путина после появления АПЛ у берегов Кубы - РИА Новости, 12.06.2024

Западу напомнили слова Путина после появления АПЛ у берегов Кубы

Президент Владимир Путин неоднократно предупреждал Запад о том, что Россия будет защищать свои стратегические интересы и отстаивать безопасность, написал... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T22:43

2024-06-12T22:43

2024-06-12T22:46

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин неоднократно предупреждал Запад о том, что Россия будет защищать свои стратегические интересы и отстаивать безопасность, написал норвежский политолог Гленн Дизен в социальной сети X."Нам постоянно говорят, что Россия не будет защищать свои красные линии, и страх перед третьей мировой войной необоснован. Быстрое напоминание: Россия взяла под контроль Крым в марте 2014 года (в ответ на государственный переворот на Украине, поддержанный Западом). Путин тогда заявил: "Всему есть предел. А с Украиной наши западные партнеры перешли черту. Готовы ли мы последовательно защищать наши национальные интересы, или мы навсегда сдадимся, отступим неизвестно куда?" — напомнил эксперт.Как отметил Дизен, перед началом специальной операции в 2022 году российский лидер также неоднократно предупреждал американских и европейских партнеров о том, что они своими действиями наносят удар по безопасности Москвы."Россия теперь подчеркнула, что примет меры в ответ на отправку оружия НАТО на Украину <…> для нанесения ударов по территории России. Москве придется слишком многим рисковать, если она позволит альянсу разрушить систему сдерживания, не приняв ответных мер. Разве США не поступили бы так же?" — задался вопросом политолог.Дизен прикрепил к посту фотографию российского корабля в порту Гаваны.Ранее в порт Гаваны вошли российская атомная подлодка "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ "Николай Чикер".Разнородная тактическая группа из четырех судов, включая суда обеспечения, которые накануне отрабатывали в Атлантике применение высокоточного ракетного оружия, с 12 по 17 июня посетит порт Гаваны с официальным визитом. В планах российских моряков — встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, посещение исторических и культурных мест.

https://ria.ru/20240612/ukraina-1952443297.html

https://ria.ru/20240612/ssha-1952434169.html

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в мире, россия, гавана, украина, владимир путин, нато