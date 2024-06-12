Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Запад" улучшила положение и нанесла поражение ВСУ - РИА Новости, 12.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:53 12.06.2024 (обновлено: 14:18 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/zapad-1952359123.html
Группировка "Запад" улучшила положение и нанесла поражение ВСУ
Группировка "Запад" улучшила положение и нанесла поражение ВСУ - РИА Новости, 12.06.2024
Группировка "Запад" улучшила положение и нанесла поражение ВСУ
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 500 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T13:53
2024-06-12T14:18
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931691894_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_735d84efb3b040d603d48a34e7947cca.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 500 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 14-й, 43-й механизированных бригад ВСУ, 1-й и 13-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Загоруйковка Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли более 500 военнослужащих, три пикапа, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании, 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация", 152-мм орудие Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", 105-мм гаубицу М101 производства США.
https://ria.ru/20240612/poteri-1952359850.html
россия
украина
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931691894_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_6f5189f0bfad6bc8b9be6a7d4572ebf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
Группировка "Запад" улучшила положение и нанесла поражение ВСУ

Группировка "Запад" улучшила положение и нанесла поражение ВСУ под Харьковом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 500 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 14-й, 43-й механизированных бригад ВСУ, 1-й и 13-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Загоруйковка Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ВСУ потеряли более 500 военнослужащих, три пикапа, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании, 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация", 152-мм орудие Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", 105-мм гаубицу М101 производства США.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
ВСУ за сутки потеряли до 115 военных в зоне ответственности "Востока"
13:57
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала