https://ria.ru/20240612/zapad-1952359123.html
Группировка "Запад" улучшила положение и нанесла поражение ВСУ
Группировка "Запад" улучшила положение и нанесла поражение ВСУ - РИА Новости, 12.06.2024
Группировка "Запад" улучшила положение и нанесла поражение ВСУ
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 500 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T13:53
2024-06-12T13:53
2024-06-12T14:18
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931691894_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_735d84efb3b040d603d48a34e7947cca.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 500 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 14-й, 43-й механизированных бригад ВСУ, 1-й и 13-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Загоруйковка Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли более 500 военнослужащих, три пикапа, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании, 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация", 152-мм орудие Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", 105-мм гаубицу М101 производства США.
https://ria.ru/20240612/poteri-1952359850.html
россия
украина
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931691894_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_6f5189f0bfad6bc8b9be6a7d4572ebf4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
Группировка "Запад" улучшила положение и нанесла поражение ВСУ
Группировка "Запад" улучшила положение и нанесла поражение ВСУ под Харьковом