https://ria.ru/20240612/zapad-1952359123.html

Группировка "Запад" улучшила положение и нанесла поражение ВСУ

Группировка "Запад" улучшила положение и нанесла поражение ВСУ - РИА Новости, 12.06.2024

Группировка "Запад" улучшила положение и нанесла поражение ВСУ

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 500 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T13:53

2024-06-12T13:53

2024-06-12T14:18

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

харьковская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931691894_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_735d84efb3b040d603d48a34e7947cca.jpg

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 500 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 14-й, 43-й механизированных бригад ВСУ, 1-й и 13-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Загоруйковка Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли более 500 военнослужащих, три пикапа, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart производства Великобритании, 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация", 152-мм орудие Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", 105-мм гаубицу М101 производства США.

https://ria.ru/20240612/poteri-1952359850.html

россия

украина

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, вооруженные силы украины, харьковская область