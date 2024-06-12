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Запад хочет сохранить ускользающее доминирование, заявил российский посол - РИА Новости, 12.06.2024
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12:49 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/zapad-1952350536.html
Запад хочет сохранить ускользающее доминирование, заявил российский посол
Запад хочет сохранить ускользающее доминирование, заявил российский посол - РИА Новости, 12.06.2024
Запад хочет сохранить ускользающее доминирование, заявил российский посол
Запад хочет сохранить ускользающее доминирование и пытается демонстративно наказать тех, кто не боится бросить вызов несправедливости, заявил в среду посол... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T12:49
2024-06-12T12:49
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россия
китай
пекин
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ПЕКИН, 12 июн – РИА Новости. Запад хочет сохранить ускользающее доминирование и пытается демонстративно наказать тех, кто не боится бросить вызов несправедливости, заявил в среду посол России в Китае Игорь Моргулов. "В течение последних нескольких лет происходят кардинальные сдвиги в мироустройстве. Идет процесс становления нового многополярного миропорядка. Изменение геополитической расстановки сил сопровождается появлением новых полюсов влияния, прежде всего за счет укрепления суверенитета и конкурентных возможностей стран Глобального Юга и Востока", - заявил Моргулов, выступая с речью на приеме в российском посольстве в Пекине по случаю Дня России. Такие изменения не по душе западным странам, отметил посол. "Это не нравится тем силам на Западе, которые хотят сохранить свое ускользающее доминирование и пытаются демонстративно наказать тех, кто не побоялся бросить вызов столетиями накапливавшейся несправедливости в международной политике и экономике", - подчеркнул он.
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в мире, россия, китай, пекин, игорь моргулов
В мире, Россия, Китай, Пекин, Игорь Моргулов
Запад хочет сохранить ускользающее доминирование, заявил российский посол

Посол Моргулов: Запад пытается наказать тех, кто бросает вызов несправедливости

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов . Архивное фото
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ПЕКИН, 12 июн – РИА Новости. Запад хочет сохранить ускользающее доминирование и пытается демонстративно наказать тех, кто не боится бросить вызов несправедливости, заявил в среду посол России в Китае Игорь Моргулов.
"В течение последних нескольких лет происходят кардинальные сдвиги в мироустройстве. Идет процесс становления нового многополярного миропорядка. Изменение геополитической расстановки сил сопровождается появлением новых полюсов влияния, прежде всего за счет укрепления суверенитета и конкурентных возможностей стран Глобального Юга и Востока", - заявил Моргулов, выступая с речью на приеме в российском посольстве в Пекине по случаю Дня России.
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Такие изменения не по душе западным странам, отметил посол.
"Это не нравится тем силам на Западе, которые хотят сохранить свое ускользающее доминирование и пытаются демонстративно наказать тех, кто не побоялся бросить вызов столетиями накапливавшейся несправедливости в международной политике и экономике", - подчеркнул он.
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