Запад хочет сохранить ускользающее доминирование, заявил российский посол
Посол Моргулов: Запад пытается наказать тех, кто бросает вызов несправедливости
© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов . Архивное фото
ПЕКИН, 12 июн – РИА Новости. Запад хочет сохранить ускользающее доминирование и пытается демонстративно наказать тех, кто не боится бросить вызов несправедливости, заявил в среду посол России в Китае Игорь Моргулов.
"В течение последних нескольких лет происходят кардинальные сдвиги в мироустройстве. Идет процесс становления нового многополярного миропорядка. Изменение геополитической расстановки сил сопровождается появлением новых полюсов влияния, прежде всего за счет укрепления суверенитета и конкурентных возможностей стран Глобального Юга и Востока", - заявил Моргулов, выступая с речью на приеме в российском посольстве в Пекине по случаю Дня России.
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Такие изменения не по душе западным странам, отметил посол.
"Это не нравится тем силам на Западе, которые хотят сохранить свое ускользающее доминирование и пытаются демонстративно наказать тех, кто не побоялся бросить вызов столетиями накапливавшейся несправедливости в международной политике и экономике", - подчеркнул он.