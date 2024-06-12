https://ria.ru/20240612/zapad-1952350536.html

Запад хочет сохранить ускользающее доминирование, заявил российский посол

Запад хочет сохранить ускользающее доминирование, заявил российский посол - РИА Новости, 12.06.2024

Запад хочет сохранить ускользающее доминирование, заявил российский посол

Запад хочет сохранить ускользающее доминирование и пытается демонстративно наказать тех, кто не боится бросить вызов несправедливости, заявил в среду посол... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T12:49

2024-06-12T12:49

2024-06-12T12:49

в мире

россия

китай

пекин

игорь моргулов

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ПЕКИН, 12 июн – РИА Новости. Запад хочет сохранить ускользающее доминирование и пытается демонстративно наказать тех, кто не боится бросить вызов несправедливости, заявил в среду посол России в Китае Игорь Моргулов. "В течение последних нескольких лет происходят кардинальные сдвиги в мироустройстве. Идет процесс становления нового многополярного миропорядка. Изменение геополитической расстановки сил сопровождается появлением новых полюсов влияния, прежде всего за счет укрепления суверенитета и конкурентных возможностей стран Глобального Юга и Востока", - заявил Моргулов, выступая с речью на приеме в российском посольстве в Пекине по случаю Дня России. Такие изменения не по душе западным странам, отметил посол. "Это не нравится тем силам на Западе, которые хотят сохранить свое ускользающее доминирование и пытаются демонстративно наказать тех, кто не побоялся бросить вызов столетиями накапливавшейся несправедливости в международной политике и экономике", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240606/briks-1950999645.html

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китай

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Дарья Буймова

в мире, россия, китай, пекин, игорь моргулов