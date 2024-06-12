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Семья освобожденного россиянина рассказала о доме, где содержали заложников - РИА Новости, 12.06.2024
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21:19 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/zalozhnik--1952439314.html
Семья освобожденного россиянина рассказала о доме, где содержали заложников
Семья освобожденного россиянина рассказала о доме, где содержали заложников - РИА Новости, 12.06.2024
Семья освобожденного россиянина рассказала о доме, где содержали заложников
Израильские заложники, которые на днях был спасены спецназом из плена в секторе Газа, не видели палестинцев, в чьем доме в Нусейрате их удерживали, они... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T21:19
2024-06-12T21:19
в мире
андрей козлов
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июн - РИА Новости. Израильские заложники, которые на днях был спасены спецназом из плена в секторе Газа, не видели палестинцев, в чьем доме в Нусейрате их удерживали, они контактировали лишь с охранниками из радикального палестинского движения ХАМАС, сообщили РИА Новости родственники россиянина Андрея Козлова, который оказался в числе спасенных заложников. "Он (Андрей - ред.) не видел тех людей (в чьем доме его держали - ред.). Они жили в доме, но дверь была закрыта. Им приносили еду, но он никогда не видел этих людей, только охранников", - рассказала девушка россиянина Дженнифер. Отец Андрея, Михаил подтвердил, что все это время он там был с двумя другими израильскими заложниками - Альмогом Меиром и Шломи Зивом. В субботу 8 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что в ходе сложной и комплексной силовой операции с участием сотен бойцов в районе лагеря беженцев Нусейрат в центре сектора Газа были найдены и спасены четверо израильских заложников, которые были похищены радикалами из палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. В ходе спецоперации был в частности освобожден россиянин Андрей Козлов. После освобождения все они несколько дней обследовались в больнице "Шиба".
https://ria.ru/20240612/konflikt-1915630213.html
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в мире, андрей козлов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Андрей Козлов, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Семья освобожденного россиянина рассказала о доме, где содержали заложников

Семья россиянина о плене ХАМАС: заложники не видели хозяев дома, где их держали

© AP Photo / Tomer AppelbaumРоссиянин Андрей Козлов в медицинском центре в Рамат-Гане, Израиль
Россиянин Андрей Козлов в медицинском центре в Рамат-Гане, Израиль - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Tomer Appelbaum
Россиянин Андрей Козлов в медицинском центре в Рамат-Гане, Израиль
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июн - РИА Новости. Израильские заложники, которые на днях был спасены спецназом из плена в секторе Газа, не видели палестинцев, в чьем доме в Нусейрате их удерживали, они контактировали лишь с охранниками из радикального палестинского движения ХАМАС, сообщили РИА Новости родственники россиянина Андрея Козлова, который оказался в числе спасенных заложников.
«
"Он (Андрей - ред.) не видел тех людей (в чьем доме его держали - ред.). Они жили в доме, но дверь была закрыта. Им приносили еду, но он никогда не видел этих людей, только охранников", - рассказала девушка россиянина Дженнифер.
Отец Андрея, Михаил подтвердил, что все это время он там был с двумя другими израильскими заложниками - Альмогом Меиром и Шломи Зивом.
В субботу 8 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что в ходе сложной и комплексной силовой операции с участием сотен бойцов в районе лагеря беженцев Нусейрат в центре сектора Газа были найдены и спасены четверо израильских заложников, которые были похищены радикалами из палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. В ходе спецоперации был в частности освобожден россиянин Андрей Козлов. После освобождения все они несколько дней обследовались в больнице "Шиба".
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