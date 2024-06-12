https://ria.ru/20240612/zakon-1952330665.html
Путин ратифицировал протокол о беспошлинной торговле с Южной Осетией
Путин ратифицировал протокол о беспошлинной торговле с Южной Осетией - РИА Новости, 12.06.2024
Путин ратифицировал протокол о беспошлинной торговле с Южной Осетией
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к межправительственному соглашению России и Южной Осетии о беспошлинной торговле... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T10:02
2024-06-12T10:02
2024-06-12T11:05
экономика
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южная осетия
владимир путин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к межправительственному соглашению России и Южной Осетии о беспошлинной торговле. Протокол, в частности, предусматривает беспошлинные поставки топлива в республику в рамках индикативных балансов. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Соглашение, регулирующее вопросы взаимной беспошлинной торговли товарами между Россией и Южной Осетией, было подписано 2 марта 2012 года, а протокол, вносящий в него изменения - 30 декабря 2023 года. Протокол предусматривает, что вывозные таможенные пошлины не применяются в отношении ряда российских товаров, поставляемых в Южную Осетию в рамках индикативных балансов по ним. Это, в частности, касается минерального топлива, нефти и нефтепродуктов, газа, битуминозных веществ, минеральных восков, а также черных металлов, алюминия и изделий из таких металлов. По отдельным группам товаров формирование индикативных балансов не требуется. Это электроэнергия, известь, цемент, каучук, бумага, стекло, керамические изделия, полиграфические краски, отдельные виды продуктов питания, алкогольные и безалкогольные напитки, табак и табачные изделия и ряд других товаров. Протокол вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур. При этом стороны с 10 января 2024 года уже начали временно применять положения соглашения с учетом вносимых протоколом изменений.
https://ria.ru/20231014/osetiya-1902775668.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, южная осетия, владимир путин
Экономика, Россия, Южная Осетия, Владимир Путин
Путин ратифицировал протокол о беспошлинной торговле с Южной Осетией
Путин подписал закон о ратификации протокола к соглашению России и Южной Осетии
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к межправительственному соглашению России и Южной Осетии о беспошлинной торговле. Протокол, в частности, предусматривает беспошлинные поставки топлива в республику в рамках индикативных балансов. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов
.
Соглашение, регулирующее вопросы взаимной беспошлинной торговли товарами между Россией и Южной Осетией, было подписано 2 марта 2012 года, а протокол, вносящий в него изменения - 30 декабря 2023 года.
Протокол предусматривает, что вывозные таможенные пошлины не применяются в отношении ряда российских товаров, поставляемых в Южную Осетию в рамках индикативных балансов по ним. Это, в частности, касается минерального топлива, нефти и нефтепродуктов, газа, битуминозных веществ, минеральных восков, а также черных металлов, алюминия и изделий из таких металлов.
По отдельным группам товаров формирование индикативных балансов не требуется. Это электроэнергия, известь, цемент, каучук, бумага, стекло, керамические изделия, полиграфические краски, отдельные виды продуктов питания, алкогольные и безалкогольные напитки, табак и табачные изделия и ряд других товаров.
Протокол вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур. При этом стороны с 10 января 2024 года уже начали временно применять положения соглашения с учетом вносимых протоколом изменений.