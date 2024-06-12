https://ria.ru/20240612/zakon-1952330665.html

Путин ратифицировал протокол о беспошлинной торговле с Южной Осетией

Путин ратифицировал протокол о беспошлинной торговле с Южной Осетией - РИА Новости, 12.06.2024

Путин ратифицировал протокол о беспошлинной торговле с Южной Осетией

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к межправительственному соглашению России и Южной Осетии о беспошлинной торговле... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T10:02

2024-06-12T10:02

2024-06-12T11:05

экономика

россия

южная осетия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_220:0:2466:1263_1920x0_80_0_0_a8cb86f66b62fe7f8dda2ef7583a5938.jpg

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к межправительственному соглашению России и Южной Осетии о беспошлинной торговле. Протокол, в частности, предусматривает беспошлинные поставки топлива в республику в рамках индикативных балансов. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Соглашение, регулирующее вопросы взаимной беспошлинной торговли товарами между Россией и Южной Осетией, было подписано 2 марта 2012 года, а протокол, вносящий в него изменения - 30 декабря 2023 года. Протокол предусматривает, что вывозные таможенные пошлины не применяются в отношении ряда российских товаров, поставляемых в Южную Осетию в рамках индикативных балансов по ним. Это, в частности, касается минерального топлива, нефти и нефтепродуктов, газа, битуминозных веществ, минеральных восков, а также черных металлов, алюминия и изделий из таких металлов. По отдельным группам товаров формирование индикативных балансов не требуется. Это электроэнергия, известь, цемент, каучук, бумага, стекло, керамические изделия, полиграфические краски, отдельные виды продуктов питания, алкогольные и безалкогольные напитки, табак и табачные изделия и ряд других товаров. Протокол вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур. При этом стороны с 10 января 2024 года уже начали временно применять положения соглашения с учетом вносимых протоколом изменений.

https://ria.ru/20231014/osetiya-1902775668.html

https://ria.ru/20240227/druzhba-1929846566.html

россия

южная осетия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, южная осетия, владимир путин