Путин денонсировал договор об информационно-культурных центрах с Украиной
Путин подписал закон о денонсации соглашения с Украиной о работе ИКЦ
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с кабмином Украины о деятельности информационно-культурных центров. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Денонсировать соглашение между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров, подписанное в городе Москве 27 февраля 1998 года", - говорится в тексте закона.
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В пояснительной записке отмечалось, что соглашением предусматривалось создание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве, который был открыт в 2007 году и размещался в помещениях на правах аренды. После 2014 года он функционировал в крайне сложных условиях, подвергался нападениям националистических группировок, а в 2021 году РЦНК был вынужден полностью свернуть работу.
"В соответствии со статьей 2 соглашения, центры должны вести свою деятельность под руководством соответствующих глав дипломатических представительств. После разрыва Украиной дипломатических отношений с Россией осуществление такого руководства фактически невозможно", - подчеркивалось в ней.