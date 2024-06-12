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Путин денонсировал договор об информационно-культурных центрах с Украиной - РИА Новости, 12.06.2024
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09:28 12.06.2024 (обновлено: 09:29 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/zakon-1952326948.html
Путин денонсировал договор об информационно-культурных центрах с Украиной
Путин денонсировал договор об информационно-культурных центрах с Украиной - РИА Новости, 12.06.2024
Путин денонсировал договор об информационно-культурных центрах с Украиной
Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с кабмином Украины о деятельности информационно-культурных центров. Соответствующий... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T09:28
2024-06-12T09:29
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с кабмином Украины о деятельности информационно-культурных центров. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Денонсировать соглашение между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров, подписанное в городе Москве 27 февраля 1998 года", - говорится в тексте закона. В пояснительной записке отмечалось, что соглашением предусматривалось создание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве, который был открыт в 2007 году и размещался в помещениях на правах аренды. После 2014 года он функционировал в крайне сложных условиях, подвергался нападениям националистических группировок, а в 2021 году РЦНК был вынужден полностью свернуть работу. "В соответствии со статьей 2 соглашения, центры должны вести свою деятельность под руководством соответствующих глав дипломатических представительств. После разрыва Украиной дипломатических отношений с Россией осуществление такого руководства фактически невозможно", - подчеркивалось в ней.
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в мире, украина, россия, москва, владимир путин, рцнк, киев
В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Путин, РЦНК, Киев
Путин денонсировал договор об информационно-культурных центрах с Украиной

Путин подписал закон о денонсации соглашения с Украиной о работе ИКЦ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с кабмином Украины о деятельности информационно-культурных центров. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Денонсировать соглашение между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров, подписанное в городе Москве 27 февраля 1998 года", - говорится в тексте закона.
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В пояснительной записке отмечалось, что соглашением предусматривалось создание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве, который был открыт в 2007 году и размещался в помещениях на правах аренды. После 2014 года он функционировал в крайне сложных условиях, подвергался нападениям националистических группировок, а в 2021 году РЦНК был вынужден полностью свернуть работу.
"В соответствии со статьей 2 соглашения, центры должны вести свою деятельность под руководством соответствующих глав дипломатических представительств. После разрыва Украиной дипломатических отношений с Россией осуществление такого руководства фактически невозможно", - подчеркивалось в ней.
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