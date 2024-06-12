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В правительство направили проект, определяющий виды домашнего насилия - РИА Новости, 12.06.2024
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04:13 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/zakon-1952310336.html
В правительство направили проект, определяющий виды домашнего насилия
В правительство направили проект, определяющий виды домашнего насилия - РИА Новости, 12.06.2024
В правительство направили проект, определяющий виды домашнего насилия
В кабмин РФ на заключение направлен законопроект, вводящий понятия физического, экономического, психологического, сексуального и иного домашнего насилия,... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T04:13
2024-06-12T04:13
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
татьяна москалькова
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. В кабмин РФ на заключение направлен законопроект, вводящий понятия физического, экономического, психологического, сексуального и иного домашнего насилия, сообщил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. "В понедельник наша фракция встретилась с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. Мы обсудили с ней многие вопросы, в том числе вопросы домашнего насилия. Мы на эту тему подготовили и сейчас направляем на отзыв в правительство и Верховный суд России пакет законопроектов, которые предусматривают закрепление понятий физического, сексуального, психологического и экономического насилия и ряд других норм. Во взаимосвязи вносятся изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, усиливающие ответственность по насильственным правонарушениям и преступлениям в сфере семейно-бытовых отношений", - сказал Слуцкий. В документе, который имеется в распоряжении РИА Новости, отмечается, что законопроектом предусматривается установление понятий, в том числе понятие семейно-бытовых отношений, в котором определяется круг лиц, на которых распространяется закон, это – члены семьи – супруги, родители, дети (усыновители и усыновленные), лица, имеющие общих детей. Авторы законопроекта определяют насильственные действия физического характера в сфере семейно-бытовых отношений как умышленные деяния, повлекшие смерть, причинившие тяжкий, средней тяжести и легкий вред здоровью, а также иные деяния, причиняющие вред или имеющие угрозу жизни. Под насильственными действиями сексуального характера в сфере семейно-бытовых отношений предлагается понимать половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения, в том числе с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Также законопроектом предлагается ввести понятие насильственных действий психологического и экономического характера в сфере семейно-бытовых отношений. Под действиями психологического характера предлагается понимать умышленные деяния, повлекшие смерть, самоубийство, психические страдания, в том числе угрозу убийством или причинения тяжкого вреда здоровью, оскорбления, вымогательство, и иные деяния, причиняющие вред и (или) имеющие угрозу причинения вреда психическому состоянию. Насильственные действия экономического характера – это угроза лишения или ограничения материального обеспечения, или иные деяния, причиняющие вред и (или) имеющие угрозу жизни или причинения вреда здоровью вследствие ухудшения материального положения объекта насильственных действий. В документе отмечается, что заявления о домашнем насилии или соответствующей угрозе подлежат обязательному приему в органе внутренних дел, в том числе в случае отсутствия у заявителя видимых признаков насильственных действий. Тогда при поступлении такого заявления должностное лицо органа внутренних дел обязано незамедлительно провести проверку изложенных фактов и по результатам принять меры, необходимые для обеспечения безопасности объекта насильственных действий. Законопроектом предлагается установить, что объект домашнего насилия подлежит изоляции от субъекта по заявлению его или его законного представителя или при отсутствии заявления в случае, если лицо не может защищать свои права и законные интересы. Порядок такой изоляции предлагается установить правительством РФ. Лицо, признанное виновным в совершении насильственных действий, согласно законопроекту, подлежит постановке на профилактический учет. Порядок постановки на профилактический учет может быть установлен органом внутренних дел.
https://ria.ru/20231227/zapret-1918342860.html
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общество, россия, леонид слуцкий (политик), татьяна москалькова
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Татьяна Москалькова
В правительство направили проект, определяющий виды домашнего насилия

В правительство на заключение направили законопроект о видах домашнего насилия

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПравительство
Правительство - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. В кабмин РФ на заключение направлен законопроект, вводящий понятия физического, экономического, психологического, сексуального и иного домашнего насилия, сообщил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"В понедельник наша фракция встретилась с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. Мы обсудили с ней многие вопросы, в том числе вопросы домашнего насилия. Мы на эту тему подготовили и сейчас направляем на отзыв в правительство и Верховный суд России пакет законопроектов, которые предусматривают закрепление понятий физического, сексуального, психологического и экономического насилия и ряд других норм. Во взаимосвязи вносятся изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, усиливающие ответственность по насильственным правонарушениям и преступлениям в сфере семейно-бытовых отношений", - сказал Слуцкий.
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В документе, который имеется в распоряжении РИА Новости, отмечается, что законопроектом предусматривается установление понятий, в том числе понятие семейно-бытовых отношений, в котором определяется круг лиц, на которых распространяется закон, это – члены семьи – супруги, родители, дети (усыновители и усыновленные), лица, имеющие общих детей.
Авторы законопроекта определяют насильственные действия физического характера в сфере семейно-бытовых отношений как умышленные деяния, повлекшие смерть, причинившие тяжкий, средней тяжести и легкий вред здоровью, а также иные деяния, причиняющие вред или имеющие угрозу жизни.
Под насильственными действиями сексуального характера в сфере семейно-бытовых отношений предлагается понимать половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения, в том числе с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Также законопроектом предлагается ввести понятие насильственных действий психологического и экономического характера в сфере семейно-бытовых отношений.
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Под действиями психологического характера предлагается понимать умышленные деяния, повлекшие смерть, самоубийство, психические страдания, в том числе угрозу убийством или причинения тяжкого вреда здоровью, оскорбления, вымогательство, и иные деяния, причиняющие вред и (или) имеющие угрозу причинения вреда психическому состоянию. Насильственные действия экономического характера – это угроза лишения или ограничения материального обеспечения, или иные деяния, причиняющие вред и (или) имеющие угрозу жизни или причинения вреда здоровью вследствие ухудшения материального положения объекта насильственных действий.
В документе отмечается, что заявления о домашнем насилии или соответствующей угрозе подлежат обязательному приему в органе внутренних дел, в том числе в случае отсутствия у заявителя видимых признаков насильственных действий. Тогда при поступлении такого заявления должностное лицо органа внутренних дел обязано незамедлительно провести проверку изложенных фактов и по результатам принять меры, необходимые для обеспечения безопасности объекта насильственных действий.
Законопроектом предлагается установить, что объект домашнего насилия подлежит изоляции от субъекта по заявлению его или его законного представителя или при отсутствии заявления в случае, если лицо не может защищать свои права и законные интересы. Порядок такой изоляции предлагается установить правительством РФ. Лицо, признанное виновным в совершении насильственных действий, согласно законопроекту, подлежит постановке на профилактический учет. Порядок постановки на профилактический учет может быть установлен органом внутренних дел.
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