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США втягивают страны ЕС в прямое столкновение с Россией, заявила Захарова - РИА Новости, 12.06.2024
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22:28 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/zakharova-1952445904.html
США втягивают страны ЕС в прямое столкновение с Россией, заявила Захарова
США втягивают страны ЕС в прямое столкновение с Россией, заявила Захарова - РИА Новости, 12.06.2024
США втягивают страны ЕС в прямое столкновение с Россией, заявила Захарова
Вашингтон втягивает страны Евросоюза под флагом НАТО в прямое столкновение с Россией, ему это нужно для удержания от коллапса собственной власти, заявила... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T22:28
2024-06-12T22:28
россия
украина
мария захарова
владимир путин
йенс столтенберг
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Вашингтон втягивает страны Евросоюза под флагом НАТО в прямое столкновение с Россией, ему это нужно для удержания от коллапса собственной власти, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Она обратила внимание на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, ранее заявившего, что поставки оружия Киеву станут обязательными для членов альянса. "А страны Евросоюза понимают, что Вашингтон их втягивает в прямое столкновение с Россией под флагом НАТО? Истеричная накачка западной общественности тезисом о якобы "неминуемой агрессии России в отношении стран Запада" означает только одно - администрация Байдена нуждается в ещё большем кровопускании на европейском континенте для удержания от коллапса и собственной власти, и американской экономики", - написала Захарова.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин 5 июня во время беседы с руководителями крупнейших международных информационных агентств на ПМЭФ назвал бредом заявления о том, что Россия хочет напасть на НАТО, отметив, что такие слова являются "задумкой (властей стран НАТО - ред.), чтобы одурачивать свое собственное население". Ранее Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20240612/udar-1952366738.html
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россия, украина, мария захарова, владимир путин, йенс столтенберг, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Украина, Мария Захарова, Владимир Путин, Йенс Столтенберг, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
США втягивают страны ЕС в прямое столкновение с Россией, заявила Захарова

Захарова: США под флагом НАТО втягивают страны ЕС в прямое столкновение с РФ

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Вашингтон втягивает страны Евросоюза под флагом НАТО в прямое столкновение с Россией, ему это нужно для удержания от коллапса собственной власти, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Она обратила внимание на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, ранее заявившего, что поставки оружия Киеву станут обязательными для членов альянса.
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"А страны Евросоюза понимают, что Вашингтон их втягивает в прямое столкновение с Россией под флагом НАТО? Истеричная накачка западной общественности тезисом о якобы "неминуемой агрессии России в отношении стран Запада" означает только одно - администрация Байдена нуждается в ещё большем кровопускании на европейском континенте для удержания от коллапса и собственной власти, и американской экономики", - написала Захарова.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент России Владимир Путин 5 июня во время беседы с руководителями крупнейших международных информационных агентств на ПМЭФ назвал бредом заявления о том, что Россия хочет напасть на НАТО, отметив, что такие слова являются "задумкой (властей стран НАТО - ред.), чтобы одурачивать свое собственное население".
Ранее Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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