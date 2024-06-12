США втягивают страны ЕС в прямое столкновение с Россией, заявила Захарова
Захарова: США под флагом НАТО втягивают страны ЕС в прямое столкновение с РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Вашингтон втягивает страны Евросоюза под флагом НАТО в прямое столкновение с Россией, ему это нужно для удержания от коллапса собственной власти, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Она обратила внимание на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, ранее заявившего, что поставки оружия Киеву станут обязательными для членов альянса.
"А страны Евросоюза понимают, что Вашингтон их втягивает в прямое столкновение с Россией под флагом НАТО? Истеричная накачка западной общественности тезисом о якобы "неминуемой агрессии России в отношении стран Запада" означает только одно - администрация Байдена нуждается в ещё большем кровопускании на европейском континенте для удержания от коллапса и собственной власти, и американской экономики", - написала Захарова.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент России Владимир Путин 5 июня во время беседы с руководителями крупнейших международных информационных агентств на ПМЭФ назвал бредом заявления о том, что Россия хочет напасть на НАТО, отметив, что такие слова являются "задумкой (властей стран НАТО - ред.), чтобы одурачивать свое собственное население".
Ранее Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".