https://ria.ru/20240612/zakharova-1952346171.html

Захарова рассказала, что значат для нее патриотизм и русский характер

Захарова рассказала, что значат для нее патриотизм и русский характер - РИА Новости, 12.06.2024

Захарова рассказала, что значат для нее патриотизм и русский характер

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в эфире Первого канала в День России, что для нее означают понятия патриотизм и русский характер. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T12:24

2024-06-12T12:24

2024-06-12T12:24

общество

россия

мария захарова

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в эфире Первого канала в День России, что для нее означают понятия патриотизм и русский характер. "Я считаю, что патриотизм это в том числе искренне, от души, выполнение своих функциональных обязанностей, преданность своему делу, своей профессии", - сказала она."Я бы еще добавила, понимание, что ты это делаешь не только для себя, но, что это часть дела большой страны, большого народа", - добавила Захарова. Отвечая на вопрос о том, каким, по ее мнению, является русский характер, она сказала, что "все слова: залихватский, с удалью, где-то, наверное, бесшабашный, такие понятия, как раздолье, широта души, - это все про нас".

https://ria.ru/20231128/putin-1912446919.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

общество, россия, мария захарова