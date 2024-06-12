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Захарова рассказала, что значат для нее патриотизм и русский характер - РИА Новости, 12.06.2024
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12:24 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/zakharova-1952346171.html
Захарова рассказала, что значат для нее патриотизм и русский характер
Захарова рассказала, что значат для нее патриотизм и русский характер - РИА Новости, 12.06.2024
Захарова рассказала, что значат для нее патриотизм и русский характер
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в эфире Первого канала в День России, что для нее означают понятия патриотизм и русский характер. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T12:24
2024-06-12T12:24
общество
россия
мария захарова
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в эфире Первого канала в День России, что для нее означают понятия патриотизм и русский характер. &quot;Я считаю, что патриотизм это в том числе искренне, от души, выполнение своих функциональных обязанностей, преданность своему делу, своей профессии&quot;, - сказала она."Я бы еще добавила, понимание, что ты это делаешь не только для себя, но, что это часть дела большой страны, большого народа", - добавила Захарова. Отвечая на вопрос о том, каким, по ее мнению, является русский характер, она сказала, что "все слова: залихватский, с удалью, где-то, наверное, бесшабашный, такие понятия, как раздолье, широта души, - это все про нас".
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общество, россия, мария захарова
Общество, Россия, Мария Захарова
Захарова рассказала, что значат для нее патриотизм и русский характер

Захарова назвала патриотизм и русский характер частью дела большой страны

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в эфире Первого канала в День России, что для нее означают понятия патриотизм и русский характер.
«

"Я считаю, что патриотизм это в том числе искренне, от души, выполнение своих функциональных обязанностей, преданность своему делу, своей профессии", - сказала она.

"Я бы еще добавила, понимание, что ты это делаешь не только для себя, но, что это часть дела большой страны, большого народа", - добавила Захарова.
Отвечая на вопрос о том, каким, по ее мнению, является русский характер, она сказала, что "все слова: залихватский, с удалью, где-то, наверное, бесшабашный, такие понятия, как раздолье, широта души, - это все про нас".
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