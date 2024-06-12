https://ria.ru/20240612/zakharova-1952328649.html
Захарова поздравила сограждан с Днем России
Захарова поздравила сограждан с Днем России - РИА Новости, 12.06.2024
Захарова поздравила сограждан с Днем России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik поздравила россиян с Днём России, отметив, что с каждым годом праздник наполняется все... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T09:43
2024-06-12T09:43
2024-06-12T09:53
общество
мария захарова
россия
день россии
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik поздравила россиян с Днём России, отметив, что с каждым годом праздник наполняется все большими эмоциями. "Самые искренние поздравления с праздником", - сказала она. "У нас есть много поводов для того, чтобы поздравлять друг друга с особыми днями, особыми датами, связанными с нашей страной, буквально, календарь переполнен: то день великих поэтов, композиторов, художников, то основание города, то юбилей региона, наша победа в какой-то битве, строительство важного инфраструктурного объекта, но есть День, который объединяет все эти поздравления, - 12 июня", - сказала она. По словам Захаровой, "с каждым годом он (День) наполняется все большим смыслом, большими эмоциями".
https://ria.ru/20240612/rossiya-1951937045.html
https://ria.ru/20240611/prazdnik-1869240397.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, мария захарова, россия, день россии
Общество, Мария Захарова, Россия, День России
Захарова поздравила сограждан с Днем России
Захарова: с каждым годом День России наполняется все большими эмоциями
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik
поздравила россиян с Днём России, отметив, что с каждым годом праздник наполняется все большими эмоциями.
"Самые искренние поздравления с праздником", - сказала она.
"У нас есть много поводов для того, чтобы поздравлять друг друга с особыми днями, особыми датами, связанными с нашей страной, буквально, календарь переполнен: то день великих поэтов, композиторов, художников, то основание города, то юбилей региона, наша победа в какой-то битве, строительство важного инфраструктурного объекта, но есть День, который объединяет все эти поздравления, - 12 июня", - сказала она.
По словам Захаровой, "с каждым годом он (День) наполняется все большим смыслом, большими эмоциями".