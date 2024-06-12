https://ria.ru/20240612/zakharova-1952328649.html

Захарова поздравила сограждан с Днем России

Захарова поздравила сограждан с Днем России - РИА Новости, 12.06.2024

Захарова поздравила сограждан с Днем России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik поздравила россиян с Днём России, отметив, что с каждым годом праздник наполняется все... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T09:43

2024-06-12T09:43

2024-06-12T09:53

общество

мария захарова

россия

день россии

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik поздравила россиян с Днём России, отметив, что с каждым годом праздник наполняется все большими эмоциями. "Самые искренние поздравления с праздником", - сказала она. "У нас есть много поводов для того, чтобы поздравлять друг друга с особыми днями, особыми датами, связанными с нашей страной, буквально, календарь переполнен: то день великих поэтов, композиторов, художников, то основание города, то юбилей региона, наша победа в какой-то битве, строительство важного инфраструктурного объекта, но есть День, который объединяет все эти поздравления, - 12 июня", - сказала она. По словам Захаровой, "с каждым годом он (День) наполняется все большим смыслом, большими эмоциями".

https://ria.ru/20240612/rossiya-1951937045.html

https://ria.ru/20240611/prazdnik-1869240397.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, мария захарова, россия, день россии