Захарова раскритиковала работу представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ
Захарова: представитель ОБСЕ по свободе слова Рибейро в принципе не работает
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейро не работает уже много лет, а говорит о том, что ведёт "тихую дипломатию", когда российских журналистов убивают, притесняют, применяют к ним насилие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Радио Sputnik.
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"Эта организация в принципе не работает, не выполняет ничего из заявленного и неплохо оплачиваемого странами-членами. Представитель ОБСЕ по свободе слова не работает уже много лет", - сказала Захарова.
Она подчеркнула, что функций у этой должности очень много, но Рибейро свела к ничтожности существование самого института.
"Как она говорила раньше: занимается тихой дипломатией? За время тихой её дипломатии сколько российских журналистов было взорвано по приказу киевского режима…, сколько журналистов было убито, к ним применены были силовые меры воздействия, сколько журналистов было выслано, сколько СМИ было закрыто, а она всё тихую дипломатию ведет", - отметила Захарова.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
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