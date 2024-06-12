https://ria.ru/20240612/zakharova-1952328482.html

Захарова раскритиковала работу представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ

Захарова раскритиковала работу представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ - РИА Новости, 12.06.2024

Захарова раскритиковала работу представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейро не работает уже много лет, а говорит о том, что ведёт "тихую дипломатию", когда российских журналистов РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T09:43

2024-06-12T09:43

2024-06-12T09:43

франция

сша

мария захарова

тереза рибейру

европарламент

обсе

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейро не работает уже много лет, а говорит о том, что ведёт "тихую дипломатию", когда российских журналистов убивают, притесняют, применяют к ним насилие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Радио Sputnik. "Эта организация в принципе не работает, не выполняет ничего из заявленного и неплохо оплачиваемого странами-членами. Представитель ОБСЕ по свободе слова не работает уже много лет", - сказала Захарова.Она подчеркнула, что функций у этой должности очень много, но Рибейро свела к ничтожности существование самого института. "Как она говорила раньше: занимается тихой дипломатией? За время тихой её дипломатии сколько российских журналистов было взорвано по приказу киевского режима…, сколько журналистов было убито, к ним применены были силовые меры воздействия, сколько журналистов было выслано, сколько СМИ было закрыто, а она всё тихую дипломатию ведет", - отметила Захарова. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

https://ria.ru/20240530/lavrov-1949269065.html

https://ria.ru/20240313/otchet-1932654500.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

франция, сша, мария захарова, тереза рибейру, европарламент, обсе