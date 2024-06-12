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Захарова раскритиковала работу представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ - РИА Новости, 12.06.2024
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09:43 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/zakharova-1952328482.html
Захарова раскритиковала работу представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ
Захарова раскритиковала работу представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ - РИА Новости, 12.06.2024
Захарова раскритиковала работу представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейро не работает уже много лет, а говорит о том, что ведёт "тихую дипломатию", когда российских журналистов РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T09:43
2024-06-12T09:43
франция
сша
мария захарова
тереза рибейру
европарламент
обсе
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейро не работает уже много лет, а говорит о том, что ведёт "тихую дипломатию", когда российских журналистов убивают, притесняют, применяют к ним насилие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Радио Sputnik. &quot;Эта организация в принципе не работает, не выполняет ничего из заявленного и неплохо оплачиваемого странами-членами. Представитель ОБСЕ по свободе слова не работает уже много лет&quot;, - сказала Захарова.Она подчеркнула, что функций у этой должности очень много, но Рибейро свела к ничтожности существование самого института. "Как она говорила раньше: занимается тихой дипломатией? За время тихой её дипломатии сколько российских журналистов было взорвано по приказу киевского режима…, сколько журналистов было убито, к ним применены были силовые меры воздействия, сколько журналистов было выслано, сколько СМИ было закрыто, а она всё тихую дипломатию ведет", - отметила Захарова. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
https://ria.ru/20240530/lavrov-1949269065.html
https://ria.ru/20240313/otchet-1932654500.html
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франция, сша, мария захарова, тереза рибейру, европарламент, обсе
Франция, США, Мария Захарова, Тереза Рибейру, Европарламент, ОБСЕ
Захарова раскритиковала работу представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ

Захарова: представитель ОБСЕ по свободе слова Рибейро в принципе не работает

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейро не работает уже много лет, а говорит о том, что ведёт "тихую дипломатию", когда российских журналистов убивают, притесняют, применяют к ним насилие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Радио Sputnik.
«

"Эта организация в принципе не работает, не выполняет ничего из заявленного и неплохо оплачиваемого странами-членами. Представитель ОБСЕ по свободе слова не работает уже много лет", - сказала Захарова.

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Она подчеркнула, что функций у этой должности очень много, но Рибейро свела к ничтожности существование самого института.
"Как она говорила раньше: занимается тихой дипломатией? За время тихой её дипломатии сколько российских журналистов было взорвано по приказу киевского режима…, сколько журналистов было убито, к ним применены были силовые меры воздействия, сколько журналистов было выслано, сколько СМИ было закрыто, а она всё тихую дипломатию ведет", - отметила Захарова.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
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