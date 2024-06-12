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В Ростове-на-Дону открыли Дом юннатов - РИА Новости, 12.06.2024
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Ростовская область
 
14:59 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/yunnaty-1952369894.html
В Ростове-на-Дону открыли Дом юннатов
В Ростове-на-Дону открыли Дом юннатов - РИА Новости, 12.06.2024
В Ростове-на-Дону открыли Дом юннатов
Дом юннатов открыли Ростовском-на-Дону зоопарке в День России, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T14:59
2024-06-12T14:59
ростовская область
россия
алексей логвиненко
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июн - РИА Новости. Дом юннатов открыли Ростовском-на-Дону зоопарке в День России, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. "Ростов отмечает День России. Праздничные мероприятия проходят во всех районах донской столицы. В любимом месте отдыха ростовчан - зоопарке - сегодня знаменательное событие - открылся Дом юннатов", - сказал он. Там ребята будут получать экологическое образование и воспитание, узнавать больше о природе, учиться ответственности за судьбу своих питомцев. Логвиненко напомнил, что зоопарк начал свою историю в 1923 году с юннатского движения. Первым жителем уголка живой природы тогда стала сухопутная черепаха, о которой юные натуралисты заботились много лет. Поэтому символичным, спустя целый век, будет снова поселить в Доме юннатов это удивительное животное, отметил он. За время своей работы кружок юннатов накопил немало достижений. С историей становления и целями кружка можно ознакомиться в книге "Продолжая традиции", презентация которой прошла в рамках открытия Дома юннатов. В перспективе к 100-летию зоопарка планируется также открыть новый львятник и журавлятник. "Проекты уже готовы, уверен, что депутатский корпус поддержит нашу инициативу, и мы воплотим их в жизнь, чтобы Ростовский зоопарк с каждым годом становился только лучше", - уточнил глава горадминистрации.
https://ria.ru/20240415/festival-1940065707.html
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россия, алексей логвиненко, ростов-на-дону
Ростовская область , Россия, Алексей Логвиненко, Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону открыли Дом юннатов

В Ростове-на-Дону в День России открыли Дом юннатов

© Фото : пресс-служба администрации города Ростова-на-ДонуОткрытие Дома юннатов в ростовском зоопарке
Открытие Дома юннатов в ростовском зоопарке - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© Фото : пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону
Открытие Дома юннатов в ростовском зоопарке
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июн - РИА Новости. Дом юннатов открыли Ростовском-на-Дону зоопарке в День России, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко.
"Ростов отмечает День России. Праздничные мероприятия проходят во всех районах донской столицы. В любимом месте отдыха ростовчан - зоопарке - сегодня знаменательное событие - открылся Дом юннатов", - сказал он.
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Там ребята будут получать экологическое образование и воспитание, узнавать больше о природе, учиться ответственности за судьбу своих питомцев.
Логвиненко напомнил, что зоопарк начал свою историю в 1923 году с юннатского движения. Первым жителем уголка живой природы тогда стала сухопутная черепаха, о которой юные натуралисты заботились много лет. Поэтому символичным, спустя целый век, будет снова поселить в Доме юннатов это удивительное животное, отметил он.
За время своей работы кружок юннатов накопил немало достижений. С историей становления и целями кружка можно ознакомиться в книге "Продолжая традиции", презентация которой прошла в рамках открытия Дома юннатов.
В перспективе к 100-летию зоопарка планируется также открыть новый львятник и журавлятник. "Проекты уже готовы, уверен, что депутатский корпус поддержит нашу инициативу, и мы воплотим их в жизнь, чтобы Ростовский зоопарк с каждым годом становился только лучше", - уточнил глава горадминистрации.
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Ростовская областьРоссияАлексей ЛогвиненкоРостов-на-Дону
 
 
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