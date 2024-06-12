https://ria.ru/20240612/yunnaty-1952369894.html

В Ростове-на-Дону открыли Дом юннатов

В Ростове-на-Дону открыли Дом юннатов - РИА Новости, 12.06.2024

В Ростове-на-Дону открыли Дом юннатов

Дом юннатов открыли Ростовском-на-Дону зоопарке в День России, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T14:59

2024-06-12T14:59

2024-06-12T14:59

ростовская область

россия

алексей логвиненко

ростов-на-дону

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0c/1952369473_0:106:1024:682_1920x0_80_0_0_68cc58634894f2b8e73e9e0dc640c14a.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июн - РИА Новости. Дом юннатов открыли Ростовском-на-Дону зоопарке в День России, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. "Ростов отмечает День России. Праздничные мероприятия проходят во всех районах донской столицы. В любимом месте отдыха ростовчан - зоопарке - сегодня знаменательное событие - открылся Дом юннатов", - сказал он. Там ребята будут получать экологическое образование и воспитание, узнавать больше о природе, учиться ответственности за судьбу своих питомцев. Логвиненко напомнил, что зоопарк начал свою историю в 1923 году с юннатского движения. Первым жителем уголка живой природы тогда стала сухопутная черепаха, о которой юные натуралисты заботились много лет. Поэтому символичным, спустя целый век, будет снова поселить в Доме юннатов это удивительное животное, отметил он. За время своей работы кружок юннатов накопил немало достижений. С историей становления и целями кружка можно ознакомиться в книге "Продолжая традиции", презентация которой прошла в рамках открытия Дома юннатов. В перспективе к 100-летию зоопарка планируется также открыть новый львятник и журавлятник. "Проекты уже готовы, уверен, что депутатский корпус поддержит нашу инициативу, и мы воплотим их в жизнь, чтобы Ростовский зоопарк с каждым годом становился только лучше", - уточнил глава горадминистрации.

https://ria.ru/20240415/festival-1940065707.html

https://ria.ru/20240517/tirg-1946779319.html

россия

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, алексей логвиненко, ростов-на-дону