https://ria.ru/20240612/whatsapp-1952304042.html

Пользователей WhatsApp предупредили о новой угрозе их данным

Пользователей WhatsApp предупредили о новой угрозе их данным - РИА Новости, 12.06.2024

Пользователей WhatsApp предупредили о новой угрозе их данным

Мошенники облюбовали мессенджер WhatsApp для поиска жертв и придумывают новые уловки, чтобы завладеть их аккаунтами, рассказал в интервью агентству "Прайм"... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T02:15

2024-06-12T02:15

2024-06-12T02:15

общество

whatsapp inc.

мошенничество

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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Мошенники облюбовали мессенджер WhatsApp для поиска жертв и придумывают новые уловки, чтобы завладеть их аккаунтами, рассказал в интервью агентству "Прайм" руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин."Злоумышленники отправляют фишинговые ссылки, которые ведут на копию веб-версии WhatsApp и не только, предлагают указать данные для участия в розыгрыше или получения выгодного предложения. После ввода личных данных пользователь теряет доступ к аккаунту — он переходит к мошенникам", — отметил он.Чтобы избежать этого, установите на аккаунт защиту в виде двухшаговой аутентификации, регулярно обновляйте приложение и проверяйте список привязанных устройств. Не делитесь в переписке личной и чувствительной информацией, игнорируйте звонки и сообщения с чужих номеров, советует Фомин.

https://ria.ru/20240516/moshenniki-1946303746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, whatsapp inc., мошенничество