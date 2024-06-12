https://ria.ru/20240612/whatsapp-1952304042.html
Пользователей WhatsApp предупредили о новой угрозе их данным
Пользователей WhatsApp предупредили о новой угрозе их данным - РИА Новости, 12.06.2024
Пользователей WhatsApp предупредили о новой угрозе их данным
Мошенники облюбовали мессенджер WhatsApp для поиска жертв и придумывают новые уловки, чтобы завладеть их аккаунтами, рассказал в интервью агентству "Прайм"... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T02:15
2024-06-12T02:15
2024-06-12T02:15
общество
whatsapp inc.
мошенничество
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Мошенники облюбовали мессенджер WhatsApp для поиска жертв и придумывают новые уловки, чтобы завладеть их аккаунтами, рассказал в интервью агентству "Прайм" руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин."Злоумышленники отправляют фишинговые ссылки, которые ведут на копию веб-версии WhatsApp и не только, предлагают указать данные для участия в розыгрыше или получения выгодного предложения. После ввода личных данных пользователь теряет доступ к аккаунту — он переходит к мошенникам", — отметил он.Чтобы избежать этого, установите на аккаунт защиту в виде двухшаговой аутентификации, регулярно обновляйте приложение и проверяйте список привязанных устройств. Не делитесь в переписке личной и чувствительной информацией, игнорируйте звонки и сообщения с чужих номеров, советует Фомин.
https://ria.ru/20240516/moshenniki-1946303746.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, whatsapp inc., мошенничество
Общество, WhatsApp Inc., Мошенничество
Пользователей WhatsApp предупредили о новой угрозе их данным
Эксперт Фомин: мошенники облюбовали мессенджер WhatsApp
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости.
Мошенники облюбовали мессенджер WhatsApp для поиска жертв и придумывают новые уловки, чтобы завладеть их аккаунтами, рассказал в интервью
агентству "Прайм" руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин.
"Злоумышленники отправляют фишинговые ссылки, которые ведут на копию веб-версии WhatsApp и не только, предлагают указать данные для участия в розыгрыше или получения выгодного предложения. После ввода личных данных пользователь теряет доступ к аккаунту — он переходит к мошенникам", — отметил он.
Чтобы избежать этого, установите на аккаунт защиту в виде двухшаговой аутентификации, регулярно обновляйте приложение и проверяйте список привязанных устройств. Не делитесь в переписке личной и чувствительной информацией, игнорируйте звонки и сообщения с чужих номеров, советует Фомин.