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Путин на встрече с Героями Труда после церемонии награждения

Путин на встрече с Героями Труда после церемонии награждения - РИА Новости, 12.06.2024

Путин на встрече с Героями Труда после церемонии награждения

Президент России Владимир Путин встречается с Героями Труда после церемонии награждения. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T14:54

2024-06-12T14:54

2024-06-12T14:54

общество

россия

владимир путин

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Президент России Владимир Путин встречается с Героями Труда после церемонии награждения.

россия

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2024

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общество, россия, владимир путин, видео