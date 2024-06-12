https://ria.ru/20240612/vstrecha-1952369144.html
Путин на встрече с Героями Труда после церемонии награждения
Путин на встрече с Героями Труда после церемонии награждения - РИА Новости, 12.06.2024
Путин на встрече с Героями Труда после церемонии награждения
Президент России Владимир Путин встречается с Героями Труда после церемонии награждения. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T14:54
2024-06-12T14:54
2024-06-12T14:54
общество
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин встречается с Героями Труда после церемонии награждения.
россия
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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Путин на встрече с Героями Труда после церемонии награждения
Путин на встрече с Героями Труда после церемонии награждения
2024-06-12T14:54
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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5
4.7
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общество, россия, владимир путин, видео
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин на встрече с Героями Труда после церемонии награждения
Президент России Владимир Путин встречается с Героями Труда после церемонии награждения.
2024-06-12T14:54
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PT6M42S
Президент России Владимир Путин встречается с Героями Труда после церемонии награждения.