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"Путин вынуждает". На Западе сделали тревожное заявление о Зеленском - РИА Новости, 12.06.2024
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18:09 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/voyska-1952411773.html
"Путин вынуждает". На Западе сделали тревожное заявление о Зеленском
"Путин вынуждает". На Западе сделали тревожное заявление о Зеленском - РИА Новости, 12.06.2024
"Путин вынуждает". На Западе сделали тревожное заявление о Зеленском
Президент России Владимир Путин вынуждает Владимира Зеленского снимать войска с запорожского и херсонского направления, а также тратить боеприпасы и людей,... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T18:09
2024-06-12T18:09
в мире
россия
сумская область
москва
владимир путин
владимир зеленский
алессандро орсини
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вынуждает Владимира Зеленского снимать войска с запорожского и херсонского направления, а также тратить боеприпасы и людей, пишет политолог Алессандро Орсини в статье для IL Fatto Quotidiano."Путин усугубляет три хронические проблемы Зеленского: нехватку солдат, оружия и денег. Кремль вынуждает главу киевского режима использовать больше снарядов, оставлять беззащитными Херсонский и Запорожский фронты, перебрасывая оттуда войска, и тратить больше денег. Любое ускоренное завершение конфликта — это проигрыш для России", — полагает эксперт.Как отметил Орсини, Москва наносит поражение Киеву, в том числе и в Сумской области. Чем больше количество направлений, по которым Россия наступает, тем меньше возможностей у ВСУ защищаться и сопротивляться, считает политолог.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские военные освободили село Рыжевка в Сумской области. В результате масштабных наступательных действий украинская сторона понесла значительные потери и была вынуждена отступить, добавил Кадыров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240612/srazhenie-1952405085.html
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в мире, россия, сумская область, москва, владимир путин, владимир зеленский, алессандро орсини, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Сумская область, Москва, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Алессандро Орсини, Вооруженные силы Украины
"Путин вынуждает". На Западе сделали тревожное заявление о Зеленском

Fatto Quotidiano: Путин вынудил Зеленского снять войска в Запорожье и Херсоне

© AP Photo / Vincent ThianВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Vincent Thian
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вынуждает Владимира Зеленского снимать войска с запорожского и херсонского направления, а также тратить боеприпасы и людей, пишет политолог Алессандро Орсини в статье для IL Fatto Quotidiano.
"Путин усугубляет три хронические проблемы Зеленского: нехватку солдат, оружия и денег. Кремль вынуждает главу киевского режима использовать больше снарядов, оставлять беззащитными Херсонский и Запорожский фронты, перебрасывая оттуда войска, и тратить больше денег. Любое ускоренное завершение конфликта — это проигрыш для России", — полагает эксперт.
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Как отметил Орсини, Москва наносит поражение Киеву, в том числе и в Сумской области. Чем больше количество направлений, по которым Россия наступает, тем меньше возможностей у ВСУ защищаться и сопротивляться, считает политолог.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские военные освободили село Рыжевка в Сумской области. В результате масштабных наступательных действий украинская сторона понесла значительные потери и была вынуждена отступить, добавил Кадыров.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреРоссияСумская областьМоскваВладимир ПутинВладимир ЗеленскийАлессандро ОрсиниВооруженные силы Украины
 
 
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