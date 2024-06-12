https://ria.ru/20240612/voyska-1952411773.html
"Путин вынуждает". На Западе сделали тревожное заявление о Зеленском
"Путин вынуждает". На Западе сделали тревожное заявление о Зеленском - РИА Новости, 12.06.2024
"Путин вынуждает". На Западе сделали тревожное заявление о Зеленском
Президент России Владимир Путин вынуждает Владимира Зеленского снимать войска с запорожского и херсонского направления, а также тратить боеприпасы и людей,... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T18:09
2024-06-12T18:09
2024-06-12T18:09
в мире
россия
сумская область
москва
владимир путин
владимир зеленский
алессандро орсини
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950179577_0:83:3071:1810_1920x0_80_0_0_bafe7136bc9a7686d60c5a55ef864ac0.jpg
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вынуждает Владимира Зеленского снимать войска с запорожского и херсонского направления, а также тратить боеприпасы и людей, пишет политолог Алессандро Орсини в статье для IL Fatto Quotidiano."Путин усугубляет три хронические проблемы Зеленского: нехватку солдат, оружия и денег. Кремль вынуждает главу киевского режима использовать больше снарядов, оставлять беззащитными Херсонский и Запорожский фронты, перебрасывая оттуда войска, и тратить больше денег. Любое ускоренное завершение конфликта — это проигрыш для России", — полагает эксперт.Как отметил Орсини, Москва наносит поражение Киеву, в том числе и в Сумской области. Чем больше количество направлений, по которым Россия наступает, тем меньше возможностей у ВСУ защищаться и сопротивляться, считает политолог.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские военные освободили село Рыжевка в Сумской области. В результате масштабных наступательных действий украинская сторона понесла значительные потери и была вынуждена отступить, добавил Кадыров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20240612/srazhenie-1952405085.html
https://ria.ru/20240612/repke-1952380002.html
россия
сумская область
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950179577_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_ddf94f7333e32faef814a1e8885a4a90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сумская область, москва, владимир путин, владимир зеленский, алессандро орсини, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Сумская область, Москва, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Алессандро Орсини, Вооруженные силы Украины
"Путин вынуждает". На Западе сделали тревожное заявление о Зеленском
Fatto Quotidiano: Путин вынудил Зеленского снять войска в Запорожье и Херсоне