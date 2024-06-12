https://ria.ru/20240612/voyska-1952411773.html

"Путин вынуждает". На Западе сделали тревожное заявление о Зеленском

"Путин вынуждает". На Западе сделали тревожное заявление о Зеленском - РИА Новости, 12.06.2024

"Путин вынуждает". На Западе сделали тревожное заявление о Зеленском

Президент России Владимир Путин вынуждает Владимира Зеленского снимать войска с запорожского и херсонского направления, а также тратить боеприпасы и людей,... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T18:09

2024-06-12T18:09

2024-06-12T18:09

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алессандро орсини

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вынуждает Владимира Зеленского снимать войска с запорожского и херсонского направления, а также тратить боеприпасы и людей, пишет политолог Алессандро Орсини в статье для IL Fatto Quotidiano."Путин усугубляет три хронические проблемы Зеленского: нехватку солдат, оружия и денег. Кремль вынуждает главу киевского режима использовать больше снарядов, оставлять беззащитными Херсонский и Запорожский фронты, перебрасывая оттуда войска, и тратить больше денег. Любое ускоренное завершение конфликта — это проигрыш для России", — полагает эксперт.Как отметил Орсини, Москва наносит поражение Киеву, в том числе и в Сумской области. Чем больше количество направлений, по которым Россия наступает, тем меньше возможностей у ВСУ защищаться и сопротивляться, считает политолог.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские военные освободили село Рыжевка в Сумской области. В результате масштабных наступательных действий украинская сторона понесла значительные потери и была вынуждена отступить, добавил Кадыров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, россия, сумская область, москва, владимир путин, владимир зеленский, алессандро орсини, вооруженные силы украины