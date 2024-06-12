https://ria.ru/20240612/vengriya-1952342451.html
Венгрия получила гарантии, что участие в акциях вне НАТО добровольно
Венгрия получила гарантии, что участие в акциях вне НАТО добровольно - РИА Новости, 12.06.2024
Венгрия получила гарантии, что участие в акциях вне НАТО добровольно
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что заявил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, что участие в акциях НАТО за пределами альянса должно... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T11:50
2024-06-12T11:50
2024-06-12T11:50
в мире
венгрия
будапешт
йенс столтенберг
виктор орбан
нато
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БУДАПЕШТ, 12 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что заявил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, что участие в акциях НАТО за пределами альянса должно быть добровольно, Столтенберг это подтвердил и дал Будапешту гарантии. "Я попросил генерального секретаря, чтобы он уточнил, что все военные акции НАТО вне территории альянса в соответствии с правилами и традициями НАТО могут носить лишь добровольный характер. На сегодняшних переговорах это подтвердил, Венгрия получила необходимые гарантии", - сказал Орбан на пресс-конференции со Столтенбергом.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1948055815.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, будапешт, йенс столтенберг, виктор орбан, нато
В мире, Венгрия, Будапешт, Йенс Столтенберг, Виктор Орбан, НАТО
Венгрия получила гарантии, что участие в акциях вне НАТО добровольно
Орбан заявил Столтенбергу, что участие в акциях НАТО должно быть добровольным