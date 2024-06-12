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Венгрия получила гарантии, что участие в акциях вне НАТО добровольно - РИА Новости, 12.06.2024
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11:50 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/vengriya-1952342451.html
Венгрия получила гарантии, что участие в акциях вне НАТО добровольно
Венгрия получила гарантии, что участие в акциях вне НАТО добровольно - РИА Новости, 12.06.2024
Венгрия получила гарантии, что участие в акциях вне НАТО добровольно
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что заявил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, что участие в акциях НАТО за пределами альянса должно... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T11:50
2024-06-12T11:50
в мире
венгрия
будапешт
йенс столтенберг
виктор орбан
нато
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БУДАПЕШТ, 12 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что заявил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, что участие в акциях НАТО за пределами альянса должно быть добровольно, Столтенберг это подтвердил и дал Будапешту гарантии. "Я попросил генерального секретаря, чтобы он уточнил, что все военные акции НАТО вне территории альянса в соответствии с правилами и традициями НАТО могут носить лишь добровольный характер. На сегодняшних переговорах это подтвердил, Венгрия получила необходимые гарантии", - сказал Орбан на пресс-конференции со Столтенбергом.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1948055815.html
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в мире, венгрия, будапешт, йенс столтенберг, виктор орбан, нато
В мире, Венгрия, Будапешт, Йенс Столтенберг, Виктор Орбан, НАТО
Венгрия получила гарантии, что участие в акциях вне НАТО добровольно

Орбан заявил Столтенбергу, что участие в акциях НАТО должно быть добровольным

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на район Буда в Будапеште
Вид на район Буда в Будапеште - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на район Буда в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 12 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что заявил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, что участие в акциях НАТО за пределами альянса должно быть добровольно, Столтенберг это подтвердил и дал Будапешту гарантии.
"Я попросил генерального секретаря, чтобы он уточнил, что все военные акции НАТО вне территории альянса в соответствии с правилами и традициями НАТО могут носить лишь добровольный характер. На сегодняшних переговорах это подтвердил, Венгрия получила необходимые гарантии", - сказал Орбан на пресс-конференции со Столтенбергом.
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Орбан: в штабе НАТО в Брюсселе ищут способ участия в конфликте на Украине
24 мая, 09:34
 
В миреВенгрияБудапештЙенс СтолтенбергВиктор ОрбанНАТО
 
 
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