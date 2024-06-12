https://ria.ru/20240612/vengriya-1952342451.html

Венгрия получила гарантии, что участие в акциях вне НАТО добровольно

Венгрия получила гарантии, что участие в акциях вне НАТО добровольно - РИА Новости, 12.06.2024

Венгрия получила гарантии, что участие в акциях вне НАТО добровольно

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что заявил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, что участие в акциях НАТО за пределами альянса должно... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T11:50

2024-06-12T11:50

2024-06-12T11:50

в мире

венгрия

будапешт

йенс столтенберг

виктор орбан

нато

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БУДАПЕШТ, 12 июн - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что заявил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, что участие в акциях НАТО за пределами альянса должно быть добровольно, Столтенберг это подтвердил и дал Будапешту гарантии. "Я попросил генерального секретаря, чтобы он уточнил, что все военные акции НАТО вне территории альянса в соответствии с правилами и традициями НАТО могут носить лишь добровольный характер. На сегодняшних переговорах это подтвердил, Венгрия получила необходимые гарантии", - сказал Орбан на пресс-конференции со Столтенбергом.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1948055815.html

венгрия

будапешт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венгрия, будапешт, йенс столтенберг, виктор орбан, нато