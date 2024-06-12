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В Николаевской области произошла диверсия на железной дороге, пишут СМИ - РИА Новости, 12.06.2024
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16:21 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/ukraina-1952386351.html
В Николаевской области произошла диверсия на железной дороге, пишут СМИ
В Николаевской области произошла диверсия на железной дороге, пишут СМИ - РИА Новости, 12.06.2024
В Николаевской области произошла диверсия на железной дороге, пишут СМИ
Очередная диверсия на железной дороге произошла в Николаевской области, открыто уголовное дело, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T16:21
2024-06-12T16:21
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Очередная диверсия на железной дороге произошла в Николаевской области, открыто уголовное дело, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах в Telegram-канале. Ранее украинские СМИ сообщали об участившихся поджогах релейных шкафов на украинских железных дорогах. По данным СМИ, аналогичные инциденты происходили в Одесской, Черкасской и Николаевской областях. "На Украине продолжаются поджоги релейных шкафов на железной дороге. Очередной случай произошел в городе Вознесенске Николаевской области", - говорится в сообщении, опубликованном. Как сообщил изданию сотрудник правоохранительных органов, поджигатели задержаны, открыто уголовное дело по статье "государственная измена". Двум подозреваемым 2006 и 2010 годов рождения грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
https://ria.ru/20240612/ukraina-1952385041.html
https://ria.ru/20240602/diversiya-1949991917.html
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в мире, николаевская область, украина
В мире, Николаевская область, Украина
В Николаевской области произошла диверсия на железной дороге, пишут СМИ

"Страна": в Николаевской области произошла диверсия на железной дороге

© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные на Украине
Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Очередная диверсия на железной дороге произошла в Николаевской области, открыто уголовное дело, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах в Telegram-канале.
Ранее украинские СМИ сообщали об участившихся поджогах релейных шкафов на украинских железных дорогах. По данным СМИ, аналогичные инциденты происходили в Одесской, Черкасской и Николаевской областях.
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"На Украине продолжаются поджоги релейных шкафов на железной дороге. Очередной случай произошел в городе Вознесенске Николаевской области", - говорится в сообщении, опубликованном.
Как сообщил изданию сотрудник правоохранительных органов, поджигатели задержаны, открыто уголовное дело по статье "государственная измена". Двум подозреваемым 2006 и 2010 годов рождения грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
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