https://ria.ru/20240612/ukraina-1952386351.html
В Николаевской области произошла диверсия на железной дороге, пишут СМИ
В Николаевской области произошла диверсия на железной дороге, пишут СМИ - РИА Новости, 12.06.2024
В Николаевской области произошла диверсия на железной дороге, пишут СМИ
Очередная диверсия на железной дороге произошла в Николаевской области, открыто уголовное дело, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T16:21
2024-06-12T16:21
2024-06-12T16:21
в мире
николаевская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959975_0:453:1011:1022_1920x0_80_0_0_6b7a16646d336ed25d9eead7bedde13b.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Очередная диверсия на железной дороге произошла в Николаевской области, открыто уголовное дело, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах в Telegram-канале. Ранее украинские СМИ сообщали об участившихся поджогах релейных шкафов на украинских железных дорогах. По данным СМИ, аналогичные инциденты происходили в Одесской, Черкасской и Николаевской областях. "На Украине продолжаются поджоги релейных шкафов на железной дороге. Очередной случай произошел в городе Вознесенске Николаевской области", - говорится в сообщении, опубликованном. Как сообщил изданию сотрудник правоохранительных органов, поджигатели задержаны, открыто уголовное дело по статье "государственная измена". Двум подозреваемым 2006 и 2010 годов рождения грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
https://ria.ru/20240612/ukraina-1952385041.html
https://ria.ru/20240602/diversiya-1949991917.html
николаевская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959975_0:359:1011:1117_1920x0_80_0_0_c03ee1e8abed8b9fd91b6a02b8613259.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаевская область, украина
В мире, Николаевская область, Украина
В Николаевской области произошла диверсия на железной дороге, пишут СМИ
"Страна": в Николаевской области произошла диверсия на железной дороге