https://ria.ru/20240612/ukraina-1952386351.html

В Николаевской области произошла диверсия на железной дороге, пишут СМИ

В Николаевской области произошла диверсия на железной дороге, пишут СМИ - РИА Новости, 12.06.2024

В Николаевской области произошла диверсия на железной дороге, пишут СМИ

Очередная диверсия на железной дороге произошла в Николаевской области, открыто уголовное дело, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T16:21

2024-06-12T16:21

2024-06-12T16:21

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Очередная диверсия на железной дороге произошла в Николаевской области, открыто уголовное дело, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах в Telegram-канале. Ранее украинские СМИ сообщали об участившихся поджогах релейных шкафов на украинских железных дорогах. По данным СМИ, аналогичные инциденты происходили в Одесской, Черкасской и Николаевской областях. "На Украине продолжаются поджоги релейных шкафов на железной дороге. Очередной случай произошел в городе Вознесенске Николаевской области", - говорится в сообщении, опубликованном. Как сообщил изданию сотрудник правоохранительных органов, поджигатели задержаны, открыто уголовное дело по статье "государственная измена". Двум подозреваемым 2006 и 2010 годов рождения грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

https://ria.ru/20240612/ukraina-1952385041.html

https://ria.ru/20240602/diversiya-1949991917.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, николаевская область, украина