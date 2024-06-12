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На границе с Румынией нашли тело тридцать пятого украинского уклониста - РИА Новости, 12.06.2024
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16:49 12.06.2024 (обновлено: 17:16 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/uklonist-1952391393.html
На границе с Румынией нашли тело тридцать пятого украинского уклониста
На границе с Румынией нашли тело тридцать пятого украинского уклониста - РИА Новости, 12.06.2024
На границе с Румынией нашли тело тридцать пятого украинского уклониста
Тело тридцать пятого украинского уклониста найдено в реке Тиса на границе с Румынией, сообщили в среду в госпогранслужбе Украины. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T16:49
2024-06-12T17:16
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Тело тридцать пятого украинского уклониста найдено в реке Тиса на границе с Румынией, сообщили в среду в госпогранслужбе Украины. "Мужчину в реке без признаков жизни обнаружил сегодня во время патрулирования украинско-венгерского участка границы пограничный наряд", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госпогранслужбы. Ранее британское издание Economist рассказало о гибели украинских уклонистов, пытающихся сбежать с Украины вплавь через "реку смерти" Тиса. Как сообщала 13 мая погранслужба Украины, зафиксировано порядка 30 случаев гибели мужчин мобилизационного возраста при попытке пересечь границу по этой реке. Тело погибшего прибило к украинскому берегу реки, это уже тридцать пятый подобный случай с февраля 2024 года, уточнили в погранслужбе. Ряд украинских СМИ начиная с конца 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что использовались машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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в мире, украина, румыния, владимир зеленский
В мире, Украина, Румыния, Владимир Зеленский
На границе с Румынией нашли тело тридцать пятого украинского уклониста

Погранслужба: в реке Тиса нашли тело тридцать пятого украинского уклониста

© Фото : Госпогранслужба УкраиныТиса
Тиса - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© Фото : Госпогранслужба Украины
Тиса
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Тело тридцать пятого украинского уклониста найдено в реке Тиса на границе с Румынией, сообщили в среду в госпогранслужбе Украины.
«
"Мужчину в реке без признаков жизни обнаружил сегодня во время патрулирования украинско-венгерского участка границы пограничный наряд", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госпогранслужбы.
© Фото : Госпогранслужба УкраиныТело украинского уклониста на берегу реки Тиса
Тело украинского уклониста на берегу реки Тиса - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© Фото : Госпогранслужба Украины
Тело украинского уклониста на берегу реки Тиса
Ранее британское издание Economist рассказало о гибели украинских уклонистов, пытающихся сбежать с Украины вплавь через "реку смерти" Тиса. Как сообщала 13 мая погранслужба Украины, зафиксировано порядка 30 случаев гибели мужчин мобилизационного возраста при попытке пересечь границу по этой реке.
Тело погибшего прибило к украинскому берегу реки, это уже тридцать пятый подобный случай с февраля 2024 года, уточнили в погранслужбе.
Ряд украинских СМИ начиная с конца 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что использовались машины скорой помощи для транспортировки мобилизованных на пункты сбора. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что украинцы избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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