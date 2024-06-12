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"Адмирал Горшков" и АПЛ "Казань" завершили учение с ракетным оружием - РИА Новости, 12.06.2024
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22:35 12.06.2024 (обновлено: 22:36 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/ucheniya-1952446767.html
"Адмирал Горшков" и АПЛ "Казань" завершили учение с ракетным оружием
"Адмирал Горшков" и АПЛ "Казань" завершили учение с ракетным оружием - РИА Новости, 12.06.2024
"Адмирал Горшков" и АПЛ "Казань" завершили учение с ракетным оружием
Фрегат "Адмирал Горшков" и атомная подводная лодка "Казань" Северного флота России завершили учение по применению высокоточного оружия в Атлантическом океане и... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T22:35
2024-06-12T22:36
безопасность
россия
гавана
атлантический океан
ка-27
адмирал горшков (фрегат)
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Фрегат "Адмирал Горшков" и атомная подводная лодка "Казань" Северного флота России завершили учение по применению высокоточного оружия в Атлантическом океане и прибыли на Кубу, сообщили в Минобороны РФ. "Отряд кораблей Северного флота завершил учение по применению высокоточного ракетного оружия и прибыл в порт Гавана с неофициальным визитом", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе учения экипажи фрегата и подлодки отработали применение высокоточного ракетного оружия. Они использовали для этого способ компьютерного моделирования по морским целям, обозначающим корабельные группировки условного противника и находящимся на удалении свыше 600 километров. Операторы на рабочих местах вводили параметры имитированных надводных целей, поражение этих объектов производилось без фактического пуска ракет. Для выдачи целеуказания использовался корабельный вертолёт Ка-27, поднятый в воздух с борта фрегата, "Казань" проводила тренировку находясь в подводном положении. "Действия личного состава уверенные, нормативы отработаны согласно временным рамкам, оцениваю учение на оценку отлично", - приводит Минобороны РФ слова командира фрегата капитана второго ранга Павла Конова. Вместе с фрегатом и атомной подводной лодкой в Гавану прибыли танкер "Академик Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер". Отмечается, что в ближайшие несколько дней экипажи кораблей и судов примут участие в ряде протокольных мероприятий, получат возможность отдохнуть и ознакомиться с местными достопримечательностями. Отряд кораблей Северного флота, возглавляемый фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков", совершил трансатлантический переход. Такой же переход в подводном положении совершил и экипаж атомного подводного ракетного крейсера "Казань". Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и атомная подводная лодка "Казань" являются носителями современного высокоточного ракетного оружия, в том числе гиперзвуковых ракет "Циркон", крылатых ракет "Калибр" и противокорабельных ракет "Оникс".
https://ria.ru/20240606/kuba-1951155260.html
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безопасность, россия, гавана, атлантический океан, ка-27, адмирал горшков (фрегат)
Безопасность, Россия, Гавана, Атлантический океан, Ка-27, Адмирал Горшков (фрегат)
"Адмирал Горшков" и АПЛ "Казань" завершили учение с ракетным оружием

"Адмирал Горшков" и АПЛ "Казань" завершили учение с ракетным оружием в Атлантике

© AP Photo / Arial LeyФрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" заходит в порт Гаваны, Куба
Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков заходит в порт Гаваны, Куба - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Arial Ley
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" заходит в порт Гаваны, Куба
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Фрегат "Адмирал Горшков" и атомная подводная лодка "Казань" Северного флота России завершили учение по применению высокоточного оружия в Атлантическом океане и прибыли на Кубу, сообщили в Минобороны РФ.
"Отряд кораблей Северного флота завершил учение по применению высокоточного ракетного оружия и прибыл в порт Гавана с неофициальным визитом", - говорится в сообщении.
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6 июня, 20:16
Отмечается, что в ходе учения экипажи фрегата и подлодки отработали применение высокоточного ракетного оружия. Они использовали для этого способ компьютерного моделирования по морским целям, обозначающим корабельные группировки условного противника и находящимся на удалении свыше 600 километров. Операторы на рабочих местах вводили параметры имитированных надводных целей, поражение этих объектов производилось без фактического пуска ракет. Для выдачи целеуказания использовался корабельный вертолёт Ка-27, поднятый в воздух с борта фрегата, "Казань" проводила тренировку находясь в подводном положении.
«
"Действия личного состава уверенные, нормативы отработаны согласно временным рамкам, оцениваю учение на оценку отлично", - приводит Минобороны РФ слова командира фрегата капитана второго ранга Павла Конова.
Вместе с фрегатом и атомной подводной лодкой в Гавану прибыли танкер "Академик Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер". Отмечается, что в ближайшие несколько дней экипажи кораблей и судов примут участие в ряде протокольных мероприятий, получат возможность отдохнуть и ознакомиться с местными достопримечательностями.
Отряд кораблей Северного флота, возглавляемый фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков", совершил трансатлантический переход. Такой же переход в подводном положении совершил и экипаж атомного подводного ракетного крейсера "Казань". Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и атомная подводная лодка "Казань" являются носителями современного высокоточного ракетного оружия, в том числе гиперзвуковых ракет "Циркон", крылатых ракет "Калибр" и противокорабельных ракет "Оникс".
Военные корабли Северного флота России в порту Кубы - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Корабли Северного флота прибыли в главный порт Кубы
Вчера, 15:40
 
БезопасностьРоссияГаванаАтлантический океанКа-27Адмирал Горшков (фрегат)
 
 
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