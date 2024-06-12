https://ria.ru/20240612/ucheniya-1952446767.html

"Адмирал Горшков" и АПЛ "Казань" завершили учение с ракетным оружием

"Адмирал Горшков" и АПЛ "Казань" завершили учение с ракетным оружием - РИА Новости, 12.06.2024

"Адмирал Горшков" и АПЛ "Казань" завершили учение с ракетным оружием

Фрегат "Адмирал Горшков" и атомная подводная лодка "Казань" Северного флота России завершили учение по применению высокоточного оружия в Атлантическом океане и... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T22:35

2024-06-12T22:35

2024-06-12T22:36

безопасность

россия

гавана

атлантический океан

ка-27

адмирал горшков (фрегат)

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Фрегат "Адмирал Горшков" и атомная подводная лодка "Казань" Северного флота России завершили учение по применению высокоточного оружия в Атлантическом океане и прибыли на Кубу, сообщили в Минобороны РФ. "Отряд кораблей Северного флота завершил учение по применению высокоточного ракетного оружия и прибыл в порт Гавана с неофициальным визитом", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе учения экипажи фрегата и подлодки отработали применение высокоточного ракетного оружия. Они использовали для этого способ компьютерного моделирования по морским целям, обозначающим корабельные группировки условного противника и находящимся на удалении свыше 600 километров. Операторы на рабочих местах вводили параметры имитированных надводных целей, поражение этих объектов производилось без фактического пуска ракет. Для выдачи целеуказания использовался корабельный вертолёт Ка-27, поднятый в воздух с борта фрегата, "Казань" проводила тренировку находясь в подводном положении. "Действия личного состава уверенные, нормативы отработаны согласно временным рамкам, оцениваю учение на оценку отлично", - приводит Минобороны РФ слова командира фрегата капитана второго ранга Павла Конова. Вместе с фрегатом и атомной подводной лодкой в Гавану прибыли танкер "Академик Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер". Отмечается, что в ближайшие несколько дней экипажи кораблей и судов примут участие в ряде протокольных мероприятий, получат возможность отдохнуть и ознакомиться с местными достопримечательностями. Отряд кораблей Северного флота, возглавляемый фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков", совершил трансатлантический переход. Такой же переход в подводном положении совершил и экипаж атомного подводного ракетного крейсера "Казань". Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и атомная подводная лодка "Казань" являются носителями современного высокоточного ракетного оружия, в том числе гиперзвуковых ракет "Циркон", крылатых ракет "Калибр" и противокорабельных ракет "Оникс".

https://ria.ru/20240606/kuba-1951155260.html

https://ria.ru/20240612/korabli-1952378291.html

россия

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атлантический океан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, россия, гавана, атлантический океан, ка-27, адмирал горшков (фрегат)