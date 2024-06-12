https://ria.ru/20240612/ucheniya-1952381210.html

В Совбезе Белоруссии рассказали об учениях в Брестской области

В Совбезе Белоруссии рассказали об учениях в Брестской области - РИА Новости, 12.06.2024

В Совбезе Белоруссии рассказали об учениях в Брестской области

На антитеррористических учениях в Брестской области, которые продлятся до 13 июня, проверяют готовность реагировать на риски угрозы, заявил в среду... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T15:57

2024-06-12T15:57

2024-06-12T15:57

брестская область

белоруссия

александр вольфович

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МИНСК, 12 июн - РИА Новости. На антитеррористических учениях в Брестской области, которые продлятся до 13 июня, проверяют готовность реагировать на риски угрозы, заявил в среду государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. "Эти учения не спонтанные. Мы на системной основе проводим анализ обстановки, которая складывается вокруг нашей страны, геополитической обстановки в мире в целом", - приводит слова Вольфовича госагентство Белта. По его словам, на них оцениваются современные риски, вызовы и угрозы в сфере обеспечения национальной безопасности. "Исходя из этого, мы строим планы по подготовке наших сил и средств, входящих в систему обеспечения национальной безопасности", - сказал госсекретарь Совбеза. Он сообщил, что алгоритм действий отработан. "Все понимают, что и как делать. И сейчас мы переходим в практическую плоскость проведения данного мероприятия. Посмотрим, как будут действовать наши силы и средства", - сказал Вольфович. По его словам, в учениях принимают участие не только спецподразделения КГБ, но и спецподразделения органов пограничной службы, МЧС, подразделения минздрава. Вольфович заверил, что по итогам учений будет проведен анализ и, если понадобится, корректировка действий. "Самое главное - быть готовым к реагированию на современные риски, вызовы и угрозы, а также обеспечить безопасность", - сказал он.

https://ria.ru/20240506/nato-1944042163.html

https://ria.ru/20240215/kto-1927573223.html

брестская область

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

брестская область, белоруссия, александр вольфович, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность