В Совбезе Белоруссии рассказали об учениях в Брестской области
На учениях в Брестской области проверяют готовность реагировать на угрозы
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкУчастник бригадного тактического учения с боевой стрельбой на одном из полигонов Брестской области
© Sputnik / Виктор Толочко
Участник бригадного тактического учения с боевой стрельбой на одном из полигонов Брестской области. Архивное фото
МИНСК, 12 июн - РИА Новости. На антитеррористических учениях в Брестской области, которые продлятся до 13 июня, проверяют готовность реагировать на риски угрозы, заявил в среду государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
"Эти учения не спонтанные. Мы на системной основе проводим анализ обстановки, которая складывается вокруг нашей страны, геополитической обстановки в мире в целом", - приводит слова Вольфовича госагентство Белта.
По его словам, на них оцениваются современные риски, вызовы и угрозы в сфере обеспечения национальной безопасности.
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"Исходя из этого, мы строим планы по подготовке наших сил и средств, входящих в систему обеспечения национальной безопасности", - сказал госсекретарь Совбеза.
Он сообщил, что алгоритм действий отработан. "Все понимают, что и как делать. И сейчас мы переходим в практическую плоскость проведения данного мероприятия. Посмотрим, как будут действовать наши силы и средства", - сказал Вольфович.
По его словам, в учениях принимают участие не только спецподразделения КГБ, но и спецподразделения органов пограничной службы, МЧС, подразделения минздрава. Вольфович заверил, что по итогам учений будет проведен анализ и, если понадобится, корректировка действий. "Самое главное - быть готовым к реагированию на современные риски, вызовы и угрозы, а также обеспечить безопасность", - сказал он.