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В Совбезе Белоруссии рассказали об учениях в Брестской области - РИА Новости, 12.06.2024
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15:57 12.06.2024
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В Совбезе Белоруссии рассказали об учениях в Брестской области
В Совбезе Белоруссии рассказали об учениях в Брестской области - РИА Новости, 12.06.2024
В Совбезе Белоруссии рассказали об учениях в Брестской области
На антитеррористических учениях в Брестской области, которые продлятся до 13 июня, проверяют готовность реагировать на риски угрозы, заявил в среду... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T15:57
2024-06-12T15:57
брестская область
белоруссия
александр вольфович
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МИНСК, 12 июн - РИА Новости. На антитеррористических учениях в Брестской области, которые продлятся до 13 июня, проверяют готовность реагировать на риски угрозы, заявил в среду государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. "Эти учения не спонтанные. Мы на системной основе проводим анализ обстановки, которая складывается вокруг нашей страны, геополитической обстановки в мире в целом", - приводит слова Вольфовича госагентство Белта. По его словам, на них оцениваются современные риски, вызовы и угрозы в сфере обеспечения национальной безопасности. "Исходя из этого, мы строим планы по подготовке наших сил и средств, входящих в систему обеспечения национальной безопасности", - сказал госсекретарь Совбеза. Он сообщил, что алгоритм действий отработан. "Все понимают, что и как делать. И сейчас мы переходим в практическую плоскость проведения данного мероприятия. Посмотрим, как будут действовать наши силы и средства", - сказал Вольфович. По его словам, в учениях принимают участие не только спецподразделения КГБ, но и спецподразделения органов пограничной службы, МЧС, подразделения минздрава. Вольфович заверил, что по итогам учений будет проведен анализ и, если понадобится, корректировка действий. "Самое главное - быть готовым к реагированию на современные риски, вызовы и угрозы, а также обеспечить безопасность", - сказал он.
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брестская область, белоруссия, александр вольфович, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Брестская область, Белоруссия, Александр Вольфович, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Совбезе Белоруссии рассказали об учениях в Брестской области

На учениях в Брестской области проверяют готовность реагировать на угрозы

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкУчастник бригадного тактического учения с боевой стрельбой на одном из полигонов Брестской области
Участник бригадного тактического учения с боевой стрельбой на одном из полигонов Брестской области - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Участник бригадного тактического учения с боевой стрельбой на одном из полигонов Брестской области. Архивное фото
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МИНСК, 12 июн - РИА Новости. На антитеррористических учениях в Брестской области, которые продлятся до 13 июня, проверяют готовность реагировать на риски угрозы, заявил в среду государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
"Эти учения не спонтанные. Мы на системной основе проводим анализ обстановки, которая складывается вокруг нашей страны, геополитической обстановки в мире в целом", - приводит слова Вольфовича госагентство Белта.
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По его словам, на них оцениваются современные риски, вызовы и угрозы в сфере обеспечения национальной безопасности.
«
"Исходя из этого, мы строим планы по подготовке наших сил и средств, входящих в систему обеспечения национальной безопасности", - сказал госсекретарь Совбеза.
Он сообщил, что алгоритм действий отработан. "Все понимают, что и как делать. И сейчас мы переходим в практическую плоскость проведения данного мероприятия. Посмотрим, как будут действовать наши силы и средства", - сказал Вольфович.
По его словам, в учениях принимают участие не только спецподразделения КГБ, но и спецподразделения органов пограничной службы, МЧС, подразделения минздрава. Вольфович заверил, что по итогам учений будет проведен анализ и, если понадобится, корректировка действий. "Самое главное - быть готовым к реагированию на современные риски, вызовы и угрозы, а также обеспечить безопасность", - сказал он.
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Брестская областьБелоруссияАлександр ВольфовичМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Безопасность
 
 
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