https://ria.ru/20240612/trikolor-1952449969.html
Под Анапой развернули самый большой триколор в День России
Под Анапой развернули самый большой триколор в День России - РИА Новости, 12.06.2024
Под Анапой развернули самый большой триколор в День России
Более 1,2 тысячи детей поставили рекорд, развернув под Анапой самый большой флаг РФ площадью более 4,3 тысячи квадратных метров, сообщили в Telegram-канале во... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T22:59
2024-06-12T22:59
2024-06-12T23:28
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КРАСНОДАР, 12 июн - РИА Новости. Более 1,2 тысячи детей поставили рекорд, развернув под Анапой самый большой флаг РФ площадью более 4,3 тысячи квадратных метров, сообщили в Telegram-канале во Всероссийском детском центре "Смена". "В честь Дня России сменовцы развернули Государственный флаг РФ, размером 4374 квадратных метра. Событие зафиксировали в Книге рекордов России! Участниками масштабного мероприятия стали более 1,2 тысячи детей из разных регионов страны, а также Республик Молдова и Беларусь", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект реализован в рамках грантового конкурса "Движения Первых" федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" национального проекта "Образование".
https://ria.ru/20240612/rossiya-1951937045.html
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общество, россия, анапа
Под Анапой развернули самый большой триколор в День России
В День России под Анапой развернули самый большой триколор на 4374 квадрата