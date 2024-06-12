https://ria.ru/20240612/trikolor-1952449969.html

Под Анапой развернули самый большой триколор в День России

Под Анапой развернули самый большой триколор в День России - РИА Новости, 12.06.2024

Под Анапой развернули самый большой триколор в День России

Более 1,2 тысячи детей поставили рекорд, развернув под Анапой самый большой флаг РФ площадью более 4,3 тысячи квадратных метров, сообщили в Telegram-канале во... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T22:59

2024-06-12T22:59

2024-06-12T23:28

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анапа

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КРАСНОДАР, 12 июн - РИА Новости. Более 1,2 тысячи детей поставили рекорд, развернув под Анапой самый большой флаг РФ площадью более 4,3 тысячи квадратных метров, сообщили в Telegram-канале во Всероссийском детском центре "Смена". "В честь Дня России сменовцы развернули Государственный флаг РФ, размером 4374 квадратных метра. Событие зафиксировали в Книге рекордов России! Участниками масштабного мероприятия стали более 1,2 тысячи детей из разных регионов страны, а также Республик Молдова и Беларусь", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект реализован в рамках грантового конкурса "Движения Первых" федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" национального проекта "Образование".

https://ria.ru/20240612/rossiya-1951937045.html

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общество, россия, анапа