https://ria.ru/20240612/trevoga-1952324475.html

На Украине объявили воздушную тревогу в десяти областях

На Украине объявили воздушную тревогу в десяти областях - РИА Новости, 12.06.2024

На Украине объявили воздушную тревогу в десяти областях

Воздушная тревога объявлена в десяти областях Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T09:01

2024-06-12T09:01

2024-06-12T09:32

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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в десяти областях Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, воздушная тревога также объявлена в Житомирской, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской областях. Кроме того, сигнал раздается в Днепропетровской, Харьковской областях, в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей.Тревога была объявлена в этих регионах практически одновременно – в 8.53 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240612/sumy-1952323014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

украина, киев, киевская область, в мире, вооруженные силы украины, россия