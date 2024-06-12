На Украине объявили воздушную тревогу в десяти областях
Воздушная тревога объявлена в десяти областях Украины и в Киеве
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в десяти областях Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, воздушная тревога также объявлена в Житомирской, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской областях. Кроме того, сигнал раздается в Днепропетровской, Харьковской областях, в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей.
Тревога была объявлена в этих регионах практически одновременно – в 8.53 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.