В Киеве и 12 областях Украины объявили воздушную тревогу
Онлайн-карта: в Киеве и 12 областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и ещё 12 областях Украины, в том числе Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса на 3.02 мск, воздушная тревога звучит в Киеве и Киевской области, а также Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской, Хмельницкой и Николаевской областях Украины.
Также тревога объявлена на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР РФ.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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