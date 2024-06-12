https://ria.ru/20240612/trevoga-1952304536.html

В еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.06.2024

В еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Полтавской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T01:54

2024-06-12T01:54

2024-06-12T01:54

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Полтавской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревогу в этих регионах объявили с 01.10 по 01.36. Также тревога объявлена на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей и ДНР РФ. Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240611/spetsoperatsiya-1952296728.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, россия, украина, сумская область, вооруженные силы украины