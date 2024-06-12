https://ria.ru/20240612/transplantologiya-1952451763.html

Мурашко отметил успехи российских трансплантологов

Мурашко отметил успехи российских трансплантологов - РИА Новости, 12.06.2024

Мурашко отметил успехи российских трансплантологов

Российская трансплантология достигла выдающихся результатов, пациенты, которые перенесли пересадку органов, могут жить полной жизнью, заявил министр... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T22:21

2024-06-12T22:21

2024-06-12T23:22

общество

россия

михаил мурашко

сергей готье

могели хубутия

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российская трансплантология достигла выдающихся результатов, пациенты, которые перенесли пересадку органов, могут жить полной жизнью, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов им. В.И. Шумакова Минздрава России Сергей Готье, президент Научно-исследовательского института скорой помощи им. Склифосовского Могели Хубутия, заведующая Московским городским координационным центром органного донорства городской больницы им. Боткина Марина Минина стали сегодня лауреатами Госпремии в области науки и технологий за разработку и внедрение новых хирургических технологий и программ трансплантации. "Российская трансплантология достигла выдающихся результатов, соответствующих лучшим мировым показателям. Это означает, что пациенты, перенесшие трансплантацию органов, могут жить полной жизнью. Количество трансплантаций органов тяжелобольным пациентам у нас в стране ежегодно увеличивается, и только за прошлый год было проведено более 3 тысяч таких операций", - сказал Мурашко журналистам. Глава Минздрава РФ отметил, что в центре Шумакова разработаны и внедрены программы трансплантации, не имеющие аналогов в мире. По словам министра, медицинская наука играет решающую роль в трансформации здравоохранения, делая его более персонализированным, прогностическим, эффективным и ориентированным на потребности пациентов и общества. Благодаря вкладу научных коллективов в России появились возможности для диагностики и лечения заболеваний, которые еще несколько лет назад считались неизлечимыми, в том числе онкологических, пояснил Мурашко. "Только в этом году по заказу Минздрава России выполняются прикладные научные исследования по 625 тематикам. Их приоритизация с учетом потребностей здравоохранения происходит в рамках федерального проекта "Медицинская наука для человека", а число клинических исследований лекарственных препаратов за 5 лет выросло с 7 до 33" ,- подчеркнул министр.

https://ria.ru/20240214/biomeditsina-1927420670.html

https://realty.ria.ru/20240417/rumyantsev-1940520455.html

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

общество, россия, михаил мурашко, сергей готье, могели хубутия