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Мурашко отметил успехи российских трансплантологов - РИА Новости, 12.06.2024
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22:21 12.06.2024 (обновлено: 23:22 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/transplantologiya-1952451763.html
Мурашко отметил успехи российских трансплантологов
Мурашко отметил успехи российских трансплантологов - РИА Новости, 12.06.2024
Мурашко отметил успехи российских трансплантологов
Российская трансплантология достигла выдающихся результатов, пациенты, которые перенесли пересадку органов, могут жить полной жизнью, заявил министр... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T22:21
2024-06-12T23:22
общество
россия
михаил мурашко
сергей готье
могели хубутия
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российская трансплантология достигла выдающихся результатов, пациенты, которые перенесли пересадку органов, могут жить полной жизнью, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов им. В.И. Шумакова Минздрава России Сергей Готье, президент Научно-исследовательского института скорой помощи им. Склифосовского Могели Хубутия, заведующая Московским городским координационным центром органного донорства городской больницы им. Боткина Марина Минина стали сегодня лауреатами Госпремии в области науки и технологий за разработку и внедрение новых хирургических технологий и программ трансплантации. "Российская трансплантология достигла выдающихся результатов, соответствующих лучшим мировым показателям. Это означает, что пациенты, перенесшие трансплантацию органов, могут жить полной жизнью. Количество трансплантаций органов тяжелобольным пациентам у нас в стране ежегодно увеличивается, и только за прошлый год было проведено более 3 тысяч таких операций", - сказал Мурашко журналистам. Глава Минздрава РФ отметил, что в центре Шумакова разработаны и внедрены программы трансплантации, не имеющие аналогов в мире. По словам министра, медицинская наука играет решающую роль в трансформации здравоохранения, делая его более персонализированным, прогностическим, эффективным и ориентированным на потребности пациентов и общества. Благодаря вкладу научных коллективов в России появились возможности для диагностики и лечения заболеваний, которые еще несколько лет назад считались неизлечимыми, в том числе онкологических, пояснил Мурашко. "Только в этом году по заказу Минздрава России выполняются прикладные научные исследования по 625 тематикам. Их приоритизация с учетом потребностей здравоохранения происходит в рамках федерального проекта "Медицинская наука для человека", а число клинических исследований лекарственных препаратов за 5 лет выросло с 7 до 33" ,- подчеркнул министр.
https://ria.ru/20240214/biomeditsina-1927420670.html
https://realty.ria.ru/20240417/rumyantsev-1940520455.html
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общество, россия, михаил мурашко, сергей готье, могели хубутия
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Сергей Готье, Могели Хубутия
Мурашко отметил успехи российских трансплантологов

Глава Минздрава отметил выдающиеся результаты в российской трансплантологии

© Depositphotos.com / gpointstudioВрачи во время операции
Врачи во время операции - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© Depositphotos.com / gpointstudio
Врачи во время операции. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российская трансплантология достигла выдающихся результатов, пациенты, которые перенесли пересадку органов, могут жить полной жизнью, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов им. В.И. Шумакова Минздрава России Сергей Готье, президент Научно-исследовательского института скорой помощи им. Склифосовского Могели Хубутия, заведующая Московским городским координационным центром органного донорства городской больницы им. Боткина Марина Минина стали сегодня лауреатами Госпремии в области науки и технологий за разработку и внедрение новых хирургических технологий и программ трансплантации.
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"Российская трансплантология достигла выдающихся результатов, соответствующих лучшим мировым показателям. Это означает, что пациенты, перенесшие трансплантацию органов, могут жить полной жизнью. Количество трансплантаций органов тяжелобольным пациентам у нас в стране ежегодно увеличивается, и только за прошлый год было проведено более 3 тысяч таких операций", - сказал Мурашко журналистам.
Глава Минздрава РФ отметил, что в центре Шумакова разработаны и внедрены программы трансплантации, не имеющие аналогов в мире. По словам министра, медицинская наука играет решающую роль в трансформации здравоохранения, делая его более персонализированным, прогностическим, эффективным и ориентированным на потребности пациентов и общества.
Благодаря вкладу научных коллективов в России появились возможности для диагностики и лечения заболеваний, которые еще несколько лет назад считались неизлечимыми, в том числе онкологических, пояснил Мурашко.
"Только в этом году по заказу Минздрава России выполняются прикладные научные исследования по 625 тематикам. Их приоритизация с учетом потребностей здравоохранения происходит в рамках федерального проекта "Медицинская наука для человека", а число клинических исследований лекарственных препаратов за 5 лет выросло с 7 до 33" ,- подчеркнул министр.
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ОбществоРоссияМихаил МурашкоСергей ГотьеМогели Хубутия
 
 
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