https://ria.ru/20240612/transplantologiya-1952451763.html
Мурашко отметил успехи российских трансплантологов
Мурашко отметил успехи российских трансплантологов - РИА Новости, 12.06.2024
Мурашко отметил успехи российских трансплантологов
Российская трансплантология достигла выдающихся результатов, пациенты, которые перенесли пересадку органов, могут жить полной жизнью, заявил министр... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T22:21
2024-06-12T22:21
2024-06-12T23:22
общество
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михаил мурашко
сергей готье
могели хубутия
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российская трансплантология достигла выдающихся результатов, пациенты, которые перенесли пересадку органов, могут жить полной жизнью, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов им. В.И. Шумакова Минздрава России Сергей Готье, президент Научно-исследовательского института скорой помощи им. Склифосовского Могели Хубутия, заведующая Московским городским координационным центром органного донорства городской больницы им. Боткина Марина Минина стали сегодня лауреатами Госпремии в области науки и технологий за разработку и внедрение новых хирургических технологий и программ трансплантации. "Российская трансплантология достигла выдающихся результатов, соответствующих лучшим мировым показателям. Это означает, что пациенты, перенесшие трансплантацию органов, могут жить полной жизнью. Количество трансплантаций органов тяжелобольным пациентам у нас в стране ежегодно увеличивается, и только за прошлый год было проведено более 3 тысяч таких операций", - сказал Мурашко журналистам. Глава Минздрава РФ отметил, что в центре Шумакова разработаны и внедрены программы трансплантации, не имеющие аналогов в мире. По словам министра, медицинская наука играет решающую роль в трансформации здравоохранения, делая его более персонализированным, прогностическим, эффективным и ориентированным на потребности пациентов и общества. Благодаря вкладу научных коллективов в России появились возможности для диагностики и лечения заболеваний, которые еще несколько лет назад считались неизлечимыми, в том числе онкологических, пояснил Мурашко. "Только в этом году по заказу Минздрава России выполняются прикладные научные исследования по 625 тематикам. Их приоритизация с учетом потребностей здравоохранения происходит в рамках федерального проекта "Медицинская наука для человека", а число клинических исследований лекарственных препаратов за 5 лет выросло с 7 до 33" ,- подчеркнул министр.
https://ria.ru/20240214/biomeditsina-1927420670.html
https://realty.ria.ru/20240417/rumyantsev-1940520455.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мурашко, сергей готье, могели хубутия
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Сергей Готье, Могели Хубутия
Мурашко отметил успехи российских трансплантологов
Глава Минздрава отметил выдающиеся результаты в российской трансплантологии
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российская трансплантология достигла выдающихся результатов, пациенты, которые перенесли пересадку органов, могут жить полной жизнью, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов им. В.И. Шумакова Минздрава России Сергей Готье
, президент Научно-исследовательского института скорой помощи им. Склифосовского Могели Хубутия
, заведующая Московским городским координационным центром органного донорства городской больницы им. Боткина Марина Минина стали сегодня лауреатами Госпремии в области науки и технологий за разработку и внедрение новых хирургических технологий и программ трансплантации.
"Российская трансплантология достигла выдающихся результатов, соответствующих лучшим мировым показателям. Это означает, что пациенты, перенесшие трансплантацию органов, могут жить полной жизнью. Количество трансплантаций органов тяжелобольным пациентам у нас в стране ежегодно увеличивается, и только за прошлый год было проведено более 3 тысяч таких операций", - сказал Мурашко журналистам.
Глава Минздрава РФ отметил, что в центре Шумакова разработаны и внедрены программы трансплантации, не имеющие аналогов в мире. По словам министра, медицинская наука играет решающую роль в трансформации здравоохранения, делая его более персонализированным, прогностическим, эффективным и ориентированным на потребности пациентов и общества.
Благодаря вкладу научных коллективов в России появились возможности для диагностики и лечения заболеваний, которые еще несколько лет назад считались неизлечимыми, в том числе онкологических, пояснил Мурашко.
"Только в этом году по заказу Минздрава России выполняются прикладные научные исследования по 625 тематикам. Их приоритизация с учетом потребностей здравоохранения происходит в рамках федерального проекта "Медицинская наука для человека", а число клинических исследований лекарственных препаратов за 5 лет выросло с 7 до 33" ,- подчеркнул министр.