https://ria.ru/20240612/tekhnologii-1952358421.html

Россия обладает уникальными ядерными технологиями, заявил Ковальчук

Россия обладает уникальными ядерными технологиями, заявил Ковальчук - РИА Новости, 12.06.2024

Россия обладает уникальными ядерными технологиями, заявил Ковальчук

Россия обладает уникальными ядерными технологиями, которых нет больше нигде в мире, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T13:46

2024-06-12T13:46

2024-06-12T13:46

ядерные технологии

москва

россия

михаил ковальчук

курчатовский институт

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Москва, 12 июн - РИА Новости. Россия обладает уникальными ядерными технологиями, которых нет больше нигде в мире, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. "Мы опирались на глубинный, очень большой опыт отечественной науки, и наших разработок, которые мы проводили, создавая уникальные, не имеющиеся в мире ядерные технологии", - сказал Ковальчук в ходе церемонии вручения госнаград в Кремле.

https://ria.ru/20231017/oruzhie-1903406317.html

москва

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, михаил ковальчук, курчатовский институт