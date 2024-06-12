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Россия обладает уникальными ядерными технологиями, заявил Ковальчук - РИА Новости, 12.06.2024
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Ядерные технологии
 
13:46 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/tekhnologii-1952358421.html
Россия обладает уникальными ядерными технологиями, заявил Ковальчук
Россия обладает уникальными ядерными технологиями, заявил Ковальчук - РИА Новости, 12.06.2024
Россия обладает уникальными ядерными технологиями, заявил Ковальчук
Россия обладает уникальными ядерными технологиями, которых нет больше нигде в мире, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T13:46
2024-06-12T13:46
ядерные технологии
москва
россия
михаил ковальчук
курчатовский институт
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Москва, 12 июн - РИА Новости. Россия обладает уникальными ядерными технологиями, которых нет больше нигде в мире, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. "Мы опирались на глубинный, очень большой опыт отечественной науки, и наших разработок, которые мы проводили, создавая уникальные, не имеющиеся в мире ядерные технологии", - сказал Ковальчук в ходе церемонии вручения госнаград в Кремле.
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москва, россия, михаил ковальчук, курчатовский институт
Ядерные технологии, Москва, Россия, Михаил Ковальчук, Курчатовский институт
Россия обладает уникальными ядерными технологиями, заявил Ковальчук

Президент Курчатовского института: Россия обладает уникальными технологиями

© Фото : НИЦ "Курчатовский институт"Главное здание НИЦ "Курчатовский институт"
Главное здание НИЦ Курчатовский институт - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© Фото : НИЦ "Курчатовский институт"
Главное здание НИЦ "Курчатовский институт". Архивное фото
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Москва, 12 июн - РИА Новости. Россия обладает уникальными ядерными технологиями, которых нет больше нигде в мире, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
"Мы опирались на глубинный, очень большой опыт отечественной науки, и наших разработок, которые мы проводили, создавая уникальные, не имеющиеся в мире ядерные технологии", - сказал Ковальчук в ходе церемонии вручения госнаград в Кремле.
Президент НИЦ Курчатовский институт Михаил Ковальчук на пленарной сессии по природоподобным технологиям в рамках Конгресса молодых ученых в Сочи
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17 октября 2023, 17:26
 
Ядерные технологииМоскваРоссияМихаил КовальчукКурчатовский институт
 
 
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