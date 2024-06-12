https://ria.ru/20240612/tekhnologii-1952358421.html
Россия обладает уникальными ядерными технологиями, заявил Ковальчук
Россия обладает уникальными ядерными технологиями, заявил Ковальчук - РИА Новости, 12.06.2024
Россия обладает уникальными ядерными технологиями, заявил Ковальчук
Россия обладает уникальными ядерными технологиями, которых нет больше нигде в мире, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T13:46
2024-06-12T13:46
2024-06-12T13:46
ядерные технологии
москва
россия
михаил ковальчук
курчатовский институт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864765560_0:181:1728:1153_1920x0_80_0_0_b31605dd052c3c3b3912bb25c3d71291.jpg
Москва, 12 июн - РИА Новости. Россия обладает уникальными ядерными технологиями, которых нет больше нигде в мире, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. "Мы опирались на глубинный, очень большой опыт отечественной науки, и наших разработок, которые мы проводили, создавая уникальные, не имеющиеся в мире ядерные технологии", - сказал Ковальчук в ходе церемонии вручения госнаград в Кремле.
https://ria.ru/20231017/oruzhie-1903406317.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864765560_96:0:1633:1153_1920x0_80_0_0_524eab9235c6c6f29a313199efc3d27e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, михаил ковальчук, курчатовский институт
Ядерные технологии, Москва, Россия, Михаил Ковальчук, Курчатовский институт
Россия обладает уникальными ядерными технологиями, заявил Ковальчук
Президент Курчатовского института: Россия обладает уникальными технологиями