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В Молдавии депутатов блока "Победа" могут лишить иммунитета, заявила Таубер - РИА Новости, 12.06.2024
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16:45 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/tauber-1952390752.html
В Молдавии депутатов блока "Победа" могут лишить иммунитета, заявила Таубер
В Молдавии депутатов блока "Победа" могут лишить иммунитета, заявила Таубер - РИА Новости, 12.06.2024
В Молдавии депутатов блока "Победа" могут лишить иммунитета, заявила Таубер
Депутатов от оппозиционного молдавского блока "Победа" 13 июня могут лишить иммунитета в парламенте, заявила парламентарий от блока Марина Таубер. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T16:45
2024-06-12T16:45
в мире
молдавия
марина таубер
евгения гуцул
илан шор
кишинев
москва
евразийский экономический союз
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КИШИНЕВ, 12 июн – РИА Новости. Депутатов от оппозиционного молдавского блока "Победа" 13 июня могут лишить иммунитета в парламенте, заявила парламентарий от блока Марина Таубер. Во вторник депутат парламента Молдавии Марина Таубер сообщила, что группу участников съезда молдавского блока "Победа" после возвращения из Москвы четыре часа удерживали в аэропорту Кишинева. Глава Гагаузии Евгения Гуцул в среду вернулась в Молдавию из РФ после участия в ПМЭФ и съезде блока "Победа", она беспрепятственно прошла паспортный контроль в аэропорту Кишинева, полиция не стала ее задерживать. Однако ее адвоката еще удерживают в аэропорту, и в связи с этим перенесен суд, который должен был состояться в эти минуты в одной из инстанций в Кишиневе по делу Гуцул о возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор". "Власть пытается нас запугать. Уже неделю пишут, что завтра, в четверг, со всех депутатов блока "Победа" будет снят иммунитет. И чтоб вы знали, что мы все вчера поздним вечером находились в Москве. Но мы приехали сегодня для того, чтобы в первую очередь посетить прием в посольстве Российской Федерации и поздравить посла и Владимира Владимировича Путина с Днем России. А завтра пойти на заседание парламента и показать всем, что мы ничего не боимся", - заявила Таубер перед сторонниками Гуцул, пришедшими ее поддержать к зданию суда. Таубер ранее неоднократно лишали иммунитета, выдвигая различные обвинения, в том числе в незаконном финансировании партий, а также во "вмешательстве в осуществление правосудия" во время судебного заседания по делу лидера запрещенной в стране партии "Шор" Илана Шора в апреле 2023 года, Таубер тогда участвовала в митинге в поддержку политика. Партия "Шор" была признана неконституционной в июне того же года. Власти обвинили политсилу в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела в отношении ее лидеров. Представлявшие партию "Шор" депутаты, в том числе и Таубер, остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Также парламент запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах на протяжении трех лет. В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока "Победа ". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока.
https://ria.ru/20240612/tauber-1952380528.html
https://ria.ru/20240612/gutsul-1952382855.html
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в мире, молдавия, марина таубер, евгения гуцул, илан шор, кишинев, москва, евразийский экономический союз
В мире, Молдавия, Марина Таубер, Евгения Гуцул, Илан Шор, Кишинев, Москва, Евразийский экономический союз
В Молдавии депутатов блока "Победа" могут лишить иммунитета, заявила Таубер

Таубер: депутатов от молдавского блока "Победа" 13 июня могут лишить иммунитета

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкМарина Таубер
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© Sputnik / Родион Прока
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Марина Таубер. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 июн – РИА Новости. Депутатов от оппозиционного молдавского блока "Победа" 13 июня могут лишить иммунитета в парламенте, заявила парламентарий от блока Марина Таубер.
Во вторник депутат парламента Молдавии Марина Таубер сообщила, что группу участников съезда молдавского блока "Победа" после возвращения из Москвы четыре часа удерживали в аэропорту Кишинева. Глава Гагаузии Евгения Гуцул в среду вернулась в Молдавию из РФ после участия в ПМЭФ и съезде блока "Победа", она беспрепятственно прошла паспортный контроль в аэропорту Кишинева, полиция не стала ее задерживать. Однако ее адвоката еще удерживают в аэропорту, и в связи с этим перенесен суд, который должен был состояться в эти минуты в одной из инстанций в Кишиневе по делу Гуцул о возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор".
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Депутат парламента Молдавии поблагодарила Россию за поддержку
Вчера, 15:51
"Власть пытается нас запугать. Уже неделю пишут, что завтра, в четверг, со всех депутатов блока "Победа" будет снят иммунитет. И чтоб вы знали, что мы все вчера поздним вечером находились в Москве. Но мы приехали сегодня для того, чтобы в первую очередь посетить прием в посольстве Российской Федерации и поздравить посла и Владимира Владимировича Путина с Днем России. А завтра пойти на заседание парламента и показать всем, что мы ничего не боимся", - заявила Таубер перед сторонниками Гуцул, пришедшими ее поддержать к зданию суда.
Таубер ранее неоднократно лишали иммунитета, выдвигая различные обвинения, в том числе в незаконном финансировании партий, а также во "вмешательстве в осуществление правосудия" во время судебного заседания по делу лидера запрещенной в стране партии "Шор" Илана Шора в апреле 2023 года, Таубер тогда участвовала в митинге в поддержку политика.
Партия "Шор" была признана неконституционной в июне того же года. Власти обвинили политсилу в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела в отношении ее лидеров. Представлявшие партию "Шор" депутаты, в том числе и Таубер, остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Также парламент запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах на протяжении трех лет.
В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока "Победа ". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Гуцул заявила, что ее адвоката несколько часов держат в аэропорту Кишинева
Вчера, 16:03
 
В миреМолдавияМарина ТауберЕвгения ГуцулИлан ШорКишиневМоскваЕвразийский экономический союз
 
 
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