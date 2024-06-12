В Молдавии депутатов блока "Победа" могут лишить иммунитета, заявила Таубер
Таубер: депутатов от молдавского блока "Победа" 13 июня могут лишить иммунитета
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Марина Таубер. Архивное фото
КИШИНЕВ, 12 июн – РИА Новости. Депутатов от оппозиционного молдавского блока "Победа" 13 июня могут лишить иммунитета в парламенте, заявила парламентарий от блока Марина Таубер.
Во вторник депутат парламента Молдавии Марина Таубер сообщила, что группу участников съезда молдавского блока "Победа" после возвращения из Москвы четыре часа удерживали в аэропорту Кишинева. Глава Гагаузии Евгения Гуцул в среду вернулась в Молдавию из РФ после участия в ПМЭФ и съезде блока "Победа", она беспрепятственно прошла паспортный контроль в аэропорту Кишинева, полиция не стала ее задерживать. Однако ее адвоката еще удерживают в аэропорту, и в связи с этим перенесен суд, который должен был состояться в эти минуты в одной из инстанций в Кишиневе по делу Гуцул о возможной причастности к незаконному финансированию партии "Шор".
"Власть пытается нас запугать. Уже неделю пишут, что завтра, в четверг, со всех депутатов блока "Победа" будет снят иммунитет. И чтоб вы знали, что мы все вчера поздним вечером находились в Москве. Но мы приехали сегодня для того, чтобы в первую очередь посетить прием в посольстве Российской Федерации и поздравить посла и Владимира Владимировича Путина с Днем России. А завтра пойти на заседание парламента и показать всем, что мы ничего не боимся", - заявила Таубер перед сторонниками Гуцул, пришедшими ее поддержать к зданию суда.
Таубер ранее неоднократно лишали иммунитета, выдвигая различные обвинения, в том числе в незаконном финансировании партий, а также во "вмешательстве в осуществление правосудия" во время судебного заседания по делу лидера запрещенной в стране партии "Шор" Илана Шора в апреле 2023 года, Таубер тогда участвовала в митинге в поддержку политика.
Партия "Шор" была признана неконституционной в июне того же года. Власти обвинили политсилу в незаконном финансировании и возбудили уголовные дела в отношении ее лидеров. Представлявшие партию "Шор" депутаты, в том числе и Таубер, остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Также парламент запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах на протяжении трех лет.
В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока "Победа ". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока.