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Депутат парламента Молдавии поблагодарила Россию за поддержку - РИА Новости, 12.06.2024
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15:51 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/tauber-1952380528.html
Депутат парламента Молдавии поблагодарила Россию за поддержку
Депутат парламента Молдавии поблагодарила Россию за поддержку - РИА Новости, 12.06.2024
Депутат парламента Молдавии поблагодарила Россию за поддержку
Депутат парламента от оппозиционного молдавского блока "Победа" Марина Таубер по случаю празднования Дня России выразила в своем Telegram-канале признательность РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T15:51
2024-06-12T15:51
в мире
россия
молдавия
москва
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майя санду
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КИШИНЕВ, 12 июн – РИА Новости. Депутат парламента от оппозиционного молдавского блока "Победа" Марина Таубер по случаю празднования Дня России выразила в своем Telegram-канале признательность Российской Федерации за поддержку Молдавии. В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока "Победа". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока. "Вместе с соратниками по блоку "Победа" я посетила Российское посольство в Молдове. Для нас большая честь поздравить наших друзей и партнеров с Днем России. Наша команда, наш лидер Илан Шор высоко ценит теплые отношения с Российской Федерацией. И мы очень признательны за неизменную поддержку Молдовы", - написала Таубер. Она отметила, что с Россией много совместных планов, которые помогут Молдавии развиваться. "Наши отношения с Россией основаны на взаимном уважении и плодотворном сотрудничестве. Уверена, так будет всегда", - подчеркнула Таубер. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240427/moldaviya-1942755798.html
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в мире, россия, молдавия, москва, марина таубер, илан шор, майя санду, возрождение, евразийский экономический союз, день россии
В мире, Россия, Молдавия, Москва, Марина Таубер, Илан Шор, Майя Санду, Возрождение, Евразийский экономический союз, День России
Депутат парламента Молдавии поблагодарила Россию за поддержку

Депутат блока "Победа" Таубер поблагодарила Россию за поддержку Молдавии

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкМарина Таубер
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Марина Таубер. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 12 июн – РИА Новости. Депутат парламента от оппозиционного молдавского блока "Победа" Марина Таубер по случаю празднования Дня России выразила в своем Telegram-канале признательность Российской Федерации за поддержку Молдавии.
В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока "Победа". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока.
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"Вместе с соратниками по блоку "Победа" я посетила Российское посольство в Молдове. Для нас большая честь поздравить наших друзей и партнеров с Днем России. Наша команда, наш лидер Илан Шор высоко ценит теплые отношения с Российской Федерацией. И мы очень признательны за неизменную поддержку Молдовы", - написала Таубер.
Она отметила, что с Россией много совместных планов, которые помогут Молдавии развиваться. "Наши отношения с Россией основаны на взаимном уважении и плодотворном сотрудничестве. Уверена, так будет всегда", - подчеркнула Таубер.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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В миреРоссияМолдавияМоскваМарина ТауберИлан ШорМайя СандуВозрождениеЕвразийский экономический союзДень России
 
 
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