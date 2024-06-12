https://ria.ru/20240612/tauber-1952380528.html
Депутат парламента Молдавии поблагодарила Россию за поддержку
Депутат парламента Молдавии поблагодарила Россию за поддержку - РИА Новости, 12.06.2024
Депутат парламента Молдавии поблагодарила Россию за поддержку
Депутат парламента от оппозиционного молдавского блока "Победа" Марина Таубер по случаю празднования Дня России выразила в своем Telegram-канале признательность РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T15:51
2024-06-12T15:51
2024-06-12T15:51
в мире
россия
молдавия
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марина таубер
илан шор
майя санду
возрождение
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КИШИНЕВ, 12 июн – РИА Новости. Депутат парламента от оппозиционного молдавского блока "Победа" Марина Таубер по случаю празднования Дня России выразила в своем Telegram-канале признательность Российской Федерации за поддержку Молдавии. В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока "Победа". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока. "Вместе с соратниками по блоку "Победа" я посетила Российское посольство в Молдове. Для нас большая честь поздравить наших друзей и партнеров с Днем России. Наша команда, наш лидер Илан Шор высоко ценит теплые отношения с Российской Федерацией. И мы очень признательны за неизменную поддержку Молдовы", - написала Таубер. Она отметила, что с Россией много совместных планов, которые помогут Молдавии развиваться. "Наши отношения с Россией основаны на взаимном уважении и плодотворном сотрудничестве. Уверена, так будет всегда", - подчеркнула Таубер. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240427/moldaviya-1942755798.html
https://ria.ru/20240308/gutsul-1931918418.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, молдавия, москва, марина таубер, илан шор, майя санду, возрождение, евразийский экономический союз, день россии
В мире, Россия, Молдавия, Москва, Марина Таубер, Илан Шор, Майя Санду, Возрождение, Евразийский экономический союз, День России
Депутат парламента Молдавии поблагодарила Россию за поддержку
Депутат блока "Победа" Таубер поблагодарила Россию за поддержку Молдавии
КИШИНЕВ, 12 июн – РИА Новости.
Депутат парламента от оппозиционного молдавского блока "Победа" Марина Таубер по случаю празднования Дня России выразила в своем Telegram-канале
признательность Российской Федерации за поддержку Молдавии.
В Москве
21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС
, на котором было объявлено о создании блока "Победа". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение
", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор
стал председателем исполнительного комитета нового блока.
"Вместе с соратниками по блоку "Победа" я посетила Российское посольство в Молдове. Для нас большая честь поздравить наших друзей и партнеров с Днем России. Наша команда, наш лидер Илан Шор высоко ценит теплые отношения с Российской Федерацией. И мы очень признательны за неизменную поддержку Молдовы", - написала Таубер.
Она отметила, что с Россией много совместных планов, которые помогут Молдавии развиваться. "Наши отношения с Россией основаны на взаимном уважении и плодотворном сотрудничестве. Уверена, так будет всегда", - подчеркнула Таубер.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду
, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев
прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.