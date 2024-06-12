https://ria.ru/20240612/tauber-1952380528.html

Депутат парламента Молдавии поблагодарила Россию за поддержку

Депутат парламента Молдавии поблагодарила Россию за поддержку - РИА Новости, 12.06.2024

Депутат парламента Молдавии поблагодарила Россию за поддержку

Депутат парламента от оппозиционного молдавского блока "Победа" Марина Таубер по случаю празднования Дня России выразила в своем Telegram-канале признательность РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T15:51

2024-06-12T15:51

2024-06-12T15:51

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КИШИНЕВ, 12 июн – РИА Новости. Депутат парламента от оппозиционного молдавского блока "Победа" Марина Таубер по случаю празднования Дня России выразила в своем Telegram-канале признательность Российской Федерации за поддержку Молдавии. В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока "Победа". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока. "Вместе с соратниками по блоку "Победа" я посетила Российское посольство в Молдове. Для нас большая честь поздравить наших друзей и партнеров с Днем России. Наша команда, наш лидер Илан Шор высоко ценит теплые отношения с Российской Федерацией. И мы очень признательны за неизменную поддержку Молдовы", - написала Таубер. Она отметила, что с Россией много совместных планов, которые помогут Молдавии развиваться. "Наши отношения с Россией основаны на взаимном уважении и плодотворном сотрудничестве. Уверена, так будет всегда", - подчеркнула Таубер. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240427/moldaviya-1942755798.html

https://ria.ru/20240308/gutsul-1931918418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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