https://ria.ru/20240612/syrskiy-1952370608.html

Пасынок Сырского рассказал, что бы посоветовал приемному отцу

Пасынок Сырского рассказал, что бы посоветовал приемному отцу - РИА Новости, 12.06.2024

Пасынок Сырского рассказал, что бы посоветовал приемному отцу

Выступающий против Киева пасынок главкома ВСУ Александра Сырского, Иван Сырский, заявил РИА Новости, что посоветовал бы своему приемному отцу "очнуться". РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T15:01

2024-06-12T15:01

2024-06-12T15:01

специальная военная операция на украине

александр сырский

в мире

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Выступающий против Киева пасынок главкома ВСУ Александра Сырского, Иван Сырский, заявил РИА Новости, что посоветовал бы своему приемному отцу "очнуться". "С отцом даже говорить не о чем. Он человек из военной элиты, к моим советам сдаться он вряд ли прислушается. Разве что, пожалуй, хотелось бы сказать ему "Очнись!", - посоветовал Иван Сырскому.

https://ria.ru/20240209/glavkom-1926286870.html

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2024

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александр сырский, в мире