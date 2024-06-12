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Пасынок Сырского рассказал, что бы посоветовал приемному отцу - РИА Новости, 12.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:01 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/syrskiy-1952370608.html
Пасынок Сырского рассказал, что бы посоветовал приемному отцу
Пасынок Сырского рассказал, что бы посоветовал приемному отцу - РИА Новости, 12.06.2024
Пасынок Сырского рассказал, что бы посоветовал приемному отцу
Выступающий против Киева пасынок главкома ВСУ Александра Сырского, Иван Сырский, заявил РИА Новости, что посоветовал бы своему приемному отцу "очнуться". РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T15:01
2024-06-12T15:01
специальная военная операция на украине
александр сырский
в мире
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Выступающий против Киева пасынок главкома ВСУ Александра Сырского, Иван Сырский, заявил РИА Новости, что посоветовал бы своему приемному отцу "очнуться". "С отцом даже говорить не о чем. Он человек из военной элиты, к моим советам сдаться он вряд ли прислушается. Разве что, пожалуй, хотелось бы сказать ему "Очнись!", - посоветовал Иван Сырскому.
https://ria.ru/20240209/glavkom-1926286870.html
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александр сырский, в мире
Специальная военная операция на Украине, Александр Сырский, В мире
Пасынок Сырского рассказал, что бы посоветовал приемному отцу

Пасынок Сырского Иван заявил, что посоветовал бы приемному отцу "очнуться"

© AussieCossack / TelegramИван Сырский
Иван Сырский
© AussieCossack / Telegram
Иван Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Выступающий против Киева пасынок главкома ВСУ Александра Сырского, Иван Сырский, заявил РИА Новости, что посоветовал бы своему приемному отцу "очнуться".
«
"С отцом даже говорить не о чем. Он человек из военной элиты, к моим советам сдаться он вряд ли прислушается. Разве что, пожалуй, хотелось бы сказать ему "Очнись!", - посоветовал Иван Сырскому.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеАлександр СырскийВ мире
 
 
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