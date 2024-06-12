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Главком ВСУ может бежать в Австралию, считает его приемный сын - РИА Новости, 12.06.2024
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14:52 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/syrskiy-1952368981.html
Главком ВСУ может бежать в Австралию, считает его приемный сын
Главком ВСУ может бежать в Австралию, считает его приемный сын - РИА Новости, 12.06.2024
Главком ВСУ может бежать в Австралию, считает его приемный сын
Выступающий против Киева пасынок главкома ВСУ Александра Сырского, Иван Сырский, заявил РИА Новости, что его отец может бежать в Австралию после того, как... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T14:52
2024-06-12T14:52
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Выступающий против Киева пасынок главкома ВСУ Александра Сырского, Иван Сырский, заявил РИА Новости, что его отец может бежать в Австралию после того, как Владимир Зеленский обвинит главкома в неудачах Киева. "В Россию он может приехать только в наручниках. Кто знает, может он приехать и в Австралию - смотря какое лобби его покроет. Я не удивлюсь, если так и случится", - отметил Сырский. Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
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в мире, австралия, киев, россия, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины
В мире, Австралия, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Главком ВСУ может бежать в Австралию, считает его приемный сын

Пасынок Сырского считает, что его отчим может бежать в Австралию

© Фото : Офис президента УкраиныКомандующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© Фото : Офис президента Украины
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Выступающий против Киева пасынок главкома ВСУ Александра Сырского, Иван Сырский, заявил РИА Новости, что его отец может бежать в Австралию после того, как Владимир Зеленский обвинит главкома в неудачах Киева.
«
"В Россию он может приехать только в наручниках. Кто знает, может он приехать и в Австралию - смотря какое лобби его покроет. Я не удивлюсь, если так и случится", - отметил Сырский.
Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
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В миреАвстралияКиевРоссияВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
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