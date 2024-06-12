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Сырского ждет либо плен, либо бегство, считает его пасынок - РИА Новости, 12.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:44 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/syrskiy-1952367716.html
Сырского ждет либо плен, либо бегство, считает его пасынок
Сырского ждет либо плен, либо бегство, считает его пасынок - РИА Новости, 12.06.2024
Сырского ждет либо плен, либо бегство, считает его пасынок
Выступающий против Киева пасынок главкома ВСУ Александра Сырского, Иван Сырский, заявил РИА Новости, что его отца ждет либо плен, либо бегство с Украины. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T14:44
2024-06-12T14:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Выступающий против Киева пасынок главкома ВСУ Александра Сырского, Иван Сырский, заявил РИА Новости, что его отца ждет либо плен, либо бегство с Украины. "Конечно, козла отпущения Зеленский всегда найдет. Учитывая ситуацию на фронте, за которой я слежу по мере возможностей, на данный момент во всех провалах Киева винят именно Сырского. Я думаю, что в конце концов Зеленский заявит о том, что он сам хотел как лучше, а Сырский во всем виноват. Но мне кажется, что Сырский к этому времени будет либо уже в плену, либо, если успеет, удерет заграницу", - прокомментировал Иван будущее развитие ситуации с критикой главкома ВСУ. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский 5 июня заявил о сложной ситуации на покровском, кураховском, купянском, харьковском направлениях. Генштаб ВСУ при этом ранее уже признавал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отмечал "тактический успех" российских войск.
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в мире, украина, киев, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Сырского ждет либо плен, либо бегство, считает его пасынок

Пасынок главкома ВСУ Сырского заявил, что его отца ждет либо плен, либо бегство

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© Фото : Офис президента Украины
Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Выступающий против Киева пасынок главкома ВСУ Александра Сырского, Иван Сырский, заявил РИА Новости, что его отца ждет либо плен, либо бегство с Украины.
«
"Конечно, козла отпущения Зеленский всегда найдет. Учитывая ситуацию на фронте, за которой я слежу по мере возможностей, на данный момент во всех провалах Киева винят именно Сырского. Я думаю, что в конце концов Зеленский заявит о том, что он сам хотел как лучше, а Сырский во всем виноват. Но мне кажется, что Сырский к этому времени будет либо уже в плену, либо, если успеет, удерет заграницу", - прокомментировал Иван будущее развитие ситуации с критикой главкома ВСУ.
Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский 5 июня заявил о сложной ситуации на покровском, кураховском, купянском, харьковском направлениях. Генштаб ВСУ при этом ранее уже признавал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отмечал "тактический успех" российских войск.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
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