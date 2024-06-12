https://ria.ru/20240612/syrskiy-1952367716.html

Сырского ждет либо плен, либо бегство, считает его пасынок

Сырского ждет либо плен, либо бегство, считает его пасынок - РИА Новости, 12.06.2024

Сырского ждет либо плен, либо бегство, считает его пасынок

Выступающий против Киева пасынок главкома ВСУ Александра Сырского, Иван Сырский, заявил РИА Новости, что его отца ждет либо плен, либо бегство с Украины. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T14:44

2024-06-12T14:44

2024-06-12T14:44

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Выступающий против Киева пасынок главкома ВСУ Александра Сырского, Иван Сырский, заявил РИА Новости, что его отца ждет либо плен, либо бегство с Украины. "Конечно, козла отпущения Зеленский всегда найдет. Учитывая ситуацию на фронте, за которой я слежу по мере возможностей, на данный момент во всех провалах Киева винят именно Сырского. Я думаю, что в конце концов Зеленский заявит о том, что он сам хотел как лучше, а Сырский во всем виноват. Но мне кажется, что Сырский к этому времени будет либо уже в плену, либо, если успеет, удерет заграницу", - прокомментировал Иван будущее развитие ситуации с критикой главкома ВСУ. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский 5 июня заявил о сложной ситуации на покровском, кураховском, купянском, харьковском направлениях. Генштаб ВСУ при этом ранее уже признавал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отмечал "тактический успех" российских войск.

https://ria.ru/20240209/glavkom-1926286870.html

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киев

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, александр сырский, вооруженные силы украины