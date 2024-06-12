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Священник рассказал об "эксклюзивной возможности" в День России - РИА Новости, 12.06.2024
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Религия
 
04:10 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/svyaschennik-1952256182.html
Священник рассказал об "эксклюзивной возможности" в День России
Священник рассказал об "эксклюзивной возможности" в День России - РИА Новости, 12.06.2024
Священник рассказал об "эксклюзивной возможности" в День России
Отдание Пасхи, когда богослужение последний раз в году совершают по праздничному чину первой пасхальной недели, совпадает в этом году с государственном... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T04:10
2024-06-12T04:10
религия
россия
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Отдание Пасхи, когда богослужение последний раз в году совершают по праздничному чину первой пасхальной недели, совпадает в этом году с государственном праздником – Днем России, для многих верующих это "эксклюзивная возможность" прийти на утреннее богослужение и попрощаться с праздником Воскресения Христова, рассказал РИА Новости и председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.В среду 12 мая в Русской православной церкви встречают Отдание Пасхи - так завершается 40-дневный период празднования Воскресения Христова, который в этом году пришелся на 5 мая."Богослужение Отдания Пасхи - литургия утром 12 июня - в этом году это совпадает с гражданским праздником – Днем России. То есть у большего чем обычно количества людей будет, можно сказать, эксклюзивная возможность прийти на богослужение - попрощаться с Пасхой, к чему мы и призываем", - сказал отец Максим Козлов.Он заметил, что отдание, то есть завершение празднования, бывает у всех двунадесятых – (12 главных) церковных праздников - "это заключительное богослужение праздника, такой прощальный возврат к началу"."Мы последний раз погружаемся в стихию первых дней праздничных пасхальных служб. По сложившейся в Церкви традиции (это не предписание устава), это богослужение совершают по чину Светлой седмицы, как на первой неделе после Пасхи: звучат пасхальные песнопения, открыты царские врата (двери алтаря), в некоторых храмах совершают крестные ходы. После отдания посвящённые празднику песнопения и чтения перестают звучать храме, а верующие уже не приветствуют друг друга возгласом "Христос Воскресе!" - до следующей Пасхи", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240603/iyun-1866431710.html
https://ria.ru/20240603/voznesenie-1792478145.html
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россия, русская православная церковь, религия
Религия, Россия, Русская православная церковь, Религия
Священник рассказал об "эксклюзивной возможности" в День России

Протоиерей Козлов: Отдание Пасхи совпадает в 2024-м с Днем России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПразднование Дня России в Мелитополе
Празднование Дня России в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Отдание Пасхи, когда богослужение последний раз в году совершают по праздничному чину первой пасхальной недели, совпадает в этом году с государственном праздником – Днем России, для многих верующих это "эксклюзивная возможность" прийти на утреннее богослужение и попрощаться с праздником Воскресения Христова, рассказал РИА Новости и председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.
В среду 12 мая в Русской православной церкви встречают Отдание Пасхи - так завершается 40-дневный период празднования Воскресения Христова, который в этом году пришелся на 5 мая.
Церковные праздники в июне - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Церковный календарь на июнь 2024 года: православные праздники и посты
3 июня, 11:18
"Богослужение Отдания Пасхи - литургия утром 12 июня - в этом году это совпадает с гражданским праздником – Днем России. То есть у большего чем обычно количества людей будет, можно сказать, эксклюзивная возможность прийти на богослужение - попрощаться с Пасхой, к чему мы и призываем", - сказал отец Максим Козлов.
Он заметил, что отдание, то есть завершение празднования, бывает у всех двунадесятых – (12 главных) церковных праздников - "это заключительное богослужение праздника, такой прощальный возврат к началу".
"Мы последний раз погружаемся в стихию первых дней праздничных пасхальных служб. По сложившейся в Церкви традиции (это не предписание устава), это богослужение совершают по чину Светлой седмицы, как на первой неделе после Пасхи: звучат пасхальные песнопения, открыты царские врата (двери алтаря), в некоторых храмах совершают крестные ходы. После отдания посвящённые празднику песнопения и чтения перестают звучать храме, а верующие уже не приветствуют друг друга возгласом "Христос Воскресе!" - до следующей Пасхи", - заключил собеседник агентства.
Вознесение - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Вознесение Господне: суть и традиции праздника
3 июня, 11:15
 
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