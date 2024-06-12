https://ria.ru/20240612/svyaschennik-1952256182.html

Священник рассказал об "эксклюзивной возможности" в День России

Священник рассказал об "эксклюзивной возможности" в День России - РИА Новости, 12.06.2024

Священник рассказал об "эксклюзивной возможности" в День России

Отдание Пасхи, когда богослужение последний раз в году совершают по праздничному чину первой пасхальной недели, совпадает в этом году с государственном... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T04:10

2024-06-12T04:10

2024-06-12T04:10

религия

россия

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Отдание Пасхи, когда богослужение последний раз в году совершают по праздничному чину первой пасхальной недели, совпадает в этом году с государственном праздником – Днем России, для многих верующих это "эксклюзивная возможность" прийти на утреннее богослужение и попрощаться с праздником Воскресения Христова, рассказал РИА Новости и председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.В среду 12 мая в Русской православной церкви встречают Отдание Пасхи - так завершается 40-дневный период празднования Воскресения Христова, который в этом году пришелся на 5 мая."Богослужение Отдания Пасхи - литургия утром 12 июня - в этом году это совпадает с гражданским праздником – Днем России. То есть у большего чем обычно количества людей будет, можно сказать, эксклюзивная возможность прийти на богослужение - попрощаться с Пасхой, к чему мы и призываем", - сказал отец Максим Козлов.Он заметил, что отдание, то есть завершение празднования, бывает у всех двунадесятых – (12 главных) церковных праздников - "это заключительное богослужение праздника, такой прощальный возврат к началу"."Мы последний раз погружаемся в стихию первых дней праздничных пасхальных служб. По сложившейся в Церкви традиции (это не предписание устава), это богослужение совершают по чину Светлой седмицы, как на первой неделе после Пасхи: звучат пасхальные песнопения, открыты царские врата (двери алтаря), в некоторых храмах совершают крестные ходы. После отдания посвящённые празднику песнопения и чтения перестают звучать храме, а верующие уже не приветствуют друг друга возгласом "Христос Воскресе!" - до следующей Пасхи", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240603/iyun-1866431710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, русская православная церковь, религия