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Умер экс-глава лаборатории реактивного движения НАСА Эдвард Стоун

Умер экс-глава лаборатории реактивного движения НАСА Эдвард Стоун - РИА Новости, 12.06.2024

Умер экс-глава лаборатории реактивного движения НАСА Эдвард Стоун

Бывший глава лаборатории реактивного движения НАСА Эдвард Стоун скончался в США, сообщает американское управление по аэронавтике и исследованию космоса. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T17:29

2024-06-12T17:29

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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Бывший глава лаборатории реактивного движения НАСА Эдвард Стоун скончался в США, сообщает американское управление по аэронавтике и исследованию космоса. "Эдвард Стоун, бывший директор лаборатории реактивного движения НАСА и ученый-участник миссии Voyager скончался 9 июня. Ему было 88 лет", - говорится в сообщении НАСА. Как говорится в сообщении, Стоун участвовал в разработке миссии Voyager, когда два аппарата были отправлены в дальний космос в 1977 году. Стоун работал проектным разработчиком программы с 1972 по 2022 годы, говорится в сообщении. Два космических аппарата - один находится от Земли на расстоянии в 24 млрд км, а другой - в 20 млрд км - являются самыми удаленными объектами, созданными человеком, отмечает НАСА.

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