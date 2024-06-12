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Умер экс-глава лаборатории реактивного движения НАСА Эдвард Стоун - РИА Новости, 12.06.2024
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17:29 12.06.2024
https://ria.ru/20240612/stoun-1952403791.html
Умер экс-глава лаборатории реактивного движения НАСА Эдвард Стоун
Умер экс-глава лаборатории реактивного движения НАСА Эдвард Стоун - РИА Новости, 12.06.2024
Умер экс-глава лаборатории реактивного движения НАСА Эдвард Стоун
Бывший глава лаборатории реактивного движения НАСА Эдвард Стоун скончался в США, сообщает американское управление по аэронавтике и исследованию космоса. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T17:29
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Бывший глава лаборатории реактивного движения НАСА Эдвард Стоун скончался в США, сообщает американское управление по аэронавтике и исследованию космоса. "Эдвард Стоун, бывший директор лаборатории реактивного движения НАСА и ученый-участник миссии Voyager скончался 9 июня. Ему было 88 лет", - говорится в сообщении НАСА. Как говорится в сообщении, Стоун участвовал в разработке миссии Voyager, когда два аппарата были отправлены в дальний космос в 1977 году. Стоун работал проектным разработчиком программы с 1972 по 2022 годы, говорится в сообщении. Два космических аппарата - один находится от Земли на расстоянии в 24 млрд км, а другой - в 20 млрд км - являются самыми удаленными объектами, созданными человеком, отмечает НАСА.
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сша, земля, наса
США, Земля, НАСА
Умер экс-глава лаборатории реактивного движения НАСА Эдвард Стоун

В США умер ученый из команды создателей Voyager Эдвард Стоун

© Фото : NASAБывший глава лаборатории реактивного движения НАСА Эдвард Стоун
Бывший глава лаборатории реактивного движения НАСА Эдвард Стоун - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© Фото : NASA
Бывший глава лаборатории реактивного движения НАСА Эдвард Стоун. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Бывший глава лаборатории реактивного движения НАСА Эдвард Стоун скончался в США, сообщает американское управление по аэронавтике и исследованию космоса.
«
"Эдвард Стоун, бывший директор лаборатории реактивного движения НАСА и ученый-участник миссии Voyager скончался 9 июня. Ему было 88 лет", - говорится в сообщении НАСА.
Как говорится в сообщении, Стоун участвовал в разработке миссии Voyager, когда два аппарата были отправлены в дальний космос в 1977 году. Стоун работал проектным разработчиком программы с 1972 по 2022 годы, говорится в сообщении. Два космических аппарата - один находится от Земли на расстоянии в 24 млрд км, а другой - в 20 млрд км - являются самыми удаленными объектами, созданными человеком, отмечает НАСА.
 
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