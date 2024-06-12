https://ria.ru/20240612/stoltenberg-1952343076.html
Венгрия не будет блокировать работу миссии НАТО по Украине
Венгрия не будет блокировать работу миссии НАТО по Украине - РИА Новости, 12.06.2024
Венгрия не будет блокировать работу миссии НАТО по Украине
Будапешт не будет блокировать работу миссии НАТО по Украине, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг после переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T11:54
2024-06-12T11:54
2024-06-12T14:15
венгрия
нато
украина
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йенс столтенберг
виктор орбан
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БРЮССЕЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Будапешт не будет блокировать работу миссии НАТО по Украине, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг после переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном."Премьер Венгрии четко заявил, что Венгрия не будет участвовать в этих усилиях (по координации помощи Украине. — Прим. ред.), я принял эту позицию. Я также рад, что мы с премьером Венгрии согласовали условия неучастия Венгрии в усилиях по поддержке Украины. Венгерские представители не будут участвовать в такой деятельности, венгерские средства не будут использоваться для этого", — сказал он на брифинге в Будапеште.Он также добавил, что договоренность о неучастии Венгрии в миссии НАТО по Украине предусматривает, что Будапешт не будет блокировать принятие решений остальными членами альянса.В свою очередь, Орбан отметил, что на переговорах получил от Столтенберга необходимые Будапешту гарантии."Я попросил генерального секретаря, чтобы он уточнил, что все военные акции НАТО вне территории альянса в соответствии с правилами и традициями НАТО могут носить лишь добровольный характер", — сказал политик.По словам венгерского премьера, Столтенберг подтвердил эту позицию.
https://ria.ru/20240606/ukraina-1950977400.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, нато, украина, будапешт, в мире, йенс столтенберг, виктор орбан
Венгрия, НАТО, Украина, Будапешт, В мире, Йенс Столтенберг, Виктор Орбан
Венгрия не будет блокировать работу миссии НАТО по Украине
Генсек НАТО принял решение Венгрии не участвовать в усилении помощи Украине
БРЮССЕЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Будапешт не будет блокировать работу миссии НАТО по Украине, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг после переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
«
"Премьер Венгрии четко заявил, что Венгрия не будет участвовать в этих усилиях (по координации помощи Украине. — Прим. ред.), я принял эту позицию. Я также рад, что мы с премьером Венгрии согласовали условия неучастия Венгрии в усилиях по поддержке Украины. Венгерские представители не будут участвовать в такой деятельности, венгерские средства не будут использоваться для этого", — сказал он на брифинге в Будапеште.
Он также добавил, что договоренность о неучастии Венгрии в миссии НАТО по Украине предусматривает, что Будапешт не будет блокировать принятие решений остальными членами альянса.
В свою очередь, Орбан отметил, что на переговорах получил от Столтенберга необходимые Будапешту гарантии.
"Я попросил генерального секретаря, чтобы он уточнил, что все военные акции НАТО вне территории альянса в соответствии с правилами и традициями НАТО могут носить лишь добровольный характер", — сказал политик.
По словам венгерского премьера, Столтенберг подтвердил эту позицию.