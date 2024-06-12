https://ria.ru/20240612/stoltenberg-1952343076.html

Венгрия не будет блокировать работу миссии НАТО по Украине

Венгрия не будет блокировать работу миссии НАТО по Украине - РИА Новости, 12.06.2024

Венгрия не будет блокировать работу миссии НАТО по Украине

Будапешт не будет блокировать работу миссии НАТО по Украине, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг после переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T11:54

2024-06-12T11:54

2024-06-12T14:15

венгрия

нато

украина

будапешт

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йенс столтенберг

виктор орбан

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БРЮССЕЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Будапешт не будет блокировать работу миссии НАТО по Украине, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг после переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном."Премьер Венгрии четко заявил, что Венгрия не будет участвовать в этих усилиях (по координации помощи Украине. — Прим. ред.), я принял эту позицию. Я также рад, что мы с премьером Венгрии согласовали условия неучастия Венгрии в усилиях по поддержке Украины. Венгерские представители не будут участвовать в такой деятельности, венгерские средства не будут использоваться для этого", — сказал он на брифинге в Будапеште.Он также добавил, что договоренность о неучастии Венгрии в миссии НАТО по Украине предусматривает, что Будапешт не будет блокировать принятие решений остальными членами альянса.В свою очередь, Орбан отметил, что на переговорах получил от Столтенберга необходимые Будапешту гарантии."Я попросил генерального секретаря, чтобы он уточнил, что все военные акции НАТО вне территории альянса в соответствии с правилами и традициями НАТО могут носить лишь добровольный характер", — сказал политик.По словам венгерского премьера, Столтенберг подтвердил эту позицию.

https://ria.ru/20240606/ukraina-1950977400.html

https://ria.ru/20240605/nato-1950834911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

венгрия, нато, украина, будапешт, в мире, йенс столтенберг, виктор орбан