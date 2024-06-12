https://ria.ru/20240612/stolknoveniya-1952449255.html
В Буэнос-Айресе на акции против политики властей начались столкновения
В Буэнос-Айресе на акции против политики властей начались столкновения - РИА Новости, 12.06.2024
В Буэнос-Айресе на акции против политики властей начались столкновения
Начались столкновения между протестующими и полицией в центре Буэнос-Айреса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T22:54
2024-06-12T22:54
2024-06-12T23:46
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июн - РИА Новости. Начались столкновения между протестующими и полицией в центре Буэнос-Айреса, передает корреспондент РИА Новости. Акция протеста в отношении политики властей проходит у конгресса Аргентины, где в настоящий момент обсуждаются реформы президента страны Хавьера Милея. Манифестанты сломали покрытие мостовой и начали бросать камни в полицию, которая укрылась за металлическими щитами, выставленными вдоль здания конгресса. В ответ полиция применила слезоточивый газ и водяную пушку. Манифестация была созвана левыми силами и профсоюзами, чтобы выступить против изменений, которые предлагает руководство страны в различных сферах. Так, в частности, оппозиция протестует против приватизации, против возможной ликвидации фонда по поддержке учителей, против норм, которые позволят работодателю легче уволить работника. В сенате обсуждение законопроекта о реформах, который был ранее одобрен в целом в палате депутатов, займет несколько часов и, возможно, продлится до поздней ночи. Конгресс сначала проголосует в целом, а затем уже по каждой статье закона.
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аргентина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина, буэнос-айрес (город)
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (город)
В Буэнос-Айресе на акции против политики властей начались столкновения
В центре Буэнос-Айреса начались столкновения между протестующими и полицией
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июн - РИА Новости. Начались столкновения между протестующими и полицией в центре Буэнос-Айреса, передает корреспондент РИА Новости.
Акция протеста в отношении политики властей проходит у конгресса Аргентины
, где в настоящий момент обсуждаются реформы президента страны Хавьера Милея.
Манифестанты сломали покрытие мостовой и начали бросать камни в полицию, которая укрылась за металлическими щитами, выставленными вдоль здания конгресса.
В ответ полиция применила слезоточивый газ и водяную пушку.
Манифестация была созвана левыми силами и профсоюзами, чтобы выступить против изменений, которые предлагает руководство страны в различных сферах. Так, в частности, оппозиция протестует против приватизации, против возможной ликвидации фонда по поддержке учителей, против норм, которые позволят работодателю легче уволить работника.
В сенате обсуждение законопроекта о реформах, который был ранее одобрен в целом в палате депутатов, займет несколько часов и, возможно, продлится до поздней ночи. Конгресс сначала проголосует в целом, а затем уже по каждой статье закона.