https://ria.ru/20240612/stolknoveniya-1952449255.html

В Буэнос-Айресе на акции против политики властей начались столкновения

В Буэнос-Айресе на акции против политики властей начались столкновения - РИА Новости, 12.06.2024

В Буэнос-Айресе на акции против политики властей начались столкновения

Начались столкновения между протестующими и полицией в центре Буэнос-Айреса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T22:54

2024-06-12T22:54

2024-06-12T23:46

в мире

аргентина

буэнос-айрес (город)

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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июн - РИА Новости. Начались столкновения между протестующими и полицией в центре Буэнос-Айреса, передает корреспондент РИА Новости. Акция протеста в отношении политики властей проходит у конгресса Аргентины, где в настоящий момент обсуждаются реформы президента страны Хавьера Милея. Манифестанты сломали покрытие мостовой и начали бросать камни в полицию, которая укрылась за металлическими щитами, выставленными вдоль здания конгресса. В ответ полиция применила слезоточивый газ и водяную пушку. Манифестация была созвана левыми силами и профсоюзами, чтобы выступить против изменений, которые предлагает руководство страны в различных сферах. Так, в частности, оппозиция протестует против приватизации, против возможной ликвидации фонда по поддержке учителей, против норм, которые позволят работодателю легче уволить работника. В сенате обсуждение законопроекта о реформах, который был ранее одобрен в целом в палате депутатов, займет несколько часов и, возможно, продлится до поздней ночи. Конгресс сначала проголосует в целом, а затем уже по каждой статье закона.

https://ria.ru/20240423/aktsiya-1941898115.html

аргентина

буэнос-айрес (город)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, аргентина, буэнос-айрес (город)