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В Буэнос-Айресе на акции против политики властей начались столкновения - РИА Новости, 12.06.2024
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22:54 12.06.2024 (обновлено: 23:46 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/stolknoveniya-1952449255.html
В Буэнос-Айресе на акции против политики властей начались столкновения
В Буэнос-Айресе на акции против политики властей начались столкновения - РИА Новости, 12.06.2024
В Буэнос-Айресе на акции против политики властей начались столкновения
Начались столкновения между протестующими и полицией в центре Буэнос-Айреса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T22:54
2024-06-12T23:46
в мире
аргентина
буэнос-айрес (город)
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июн - РИА Новости. Начались столкновения между протестующими и полицией в центре Буэнос-Айреса, передает корреспондент РИА Новости. Акция протеста в отношении политики властей проходит у конгресса Аргентины, где в настоящий момент обсуждаются реформы президента страны Хавьера Милея. Манифестанты сломали покрытие мостовой и начали бросать камни в полицию, которая укрылась за металлическими щитами, выставленными вдоль здания конгресса. В ответ полиция применила слезоточивый газ и водяную пушку. Манифестация была созвана левыми силами и профсоюзами, чтобы выступить против изменений, которые предлагает руководство страны в различных сферах. Так, в частности, оппозиция протестует против приватизации, против возможной ликвидации фонда по поддержке учителей, против норм, которые позволят работодателю легче уволить работника. В сенате обсуждение законопроекта о реформах, который был ранее одобрен в целом в палате депутатов, займет несколько часов и, возможно, продлится до поздней ночи. Конгресс сначала проголосует в целом, а затем уже по каждой статье закона.
https://ria.ru/20240423/aktsiya-1941898115.html
аргентина
буэнос-айрес (город)
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в мире, аргентина, буэнос-айрес (город)
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (город)
В Буэнос-Айресе на акции против политики властей начались столкновения

В центре Буэнос-Айреса начались столкновения между протестующими и полицией

© AP Photo / Natacha PisarenkoПолиция возле здания конгресса Аргентины во время антиправительственного протеста
Полиция возле здания конгресса Аргентины во время антиправительственного протеста - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Полиция возле здания конгресса Аргентины во время антиправительственного протеста. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июн - РИА Новости. Начались столкновения между протестующими и полицией в центре Буэнос-Айреса, передает корреспондент РИА Новости.
Акция протеста в отношении политики властей проходит у конгресса Аргентины, где в настоящий момент обсуждаются реформы президента страны Хавьера Милея.
Манифестанты сломали покрытие мостовой и начали бросать камни в полицию, которая укрылась за металлическими щитами, выставленными вдоль здания конгресса.
В ответ полиция применила слезоточивый газ и водяную пушку.
Манифестация была созвана левыми силами и профсоюзами, чтобы выступить против изменений, которые предлагает руководство страны в различных сферах. Так, в частности, оппозиция протестует против приватизации, против возможной ликвидации фонда по поддержке учителей, против норм, которые позволят работодателю легче уволить работника.
В сенате обсуждение законопроекта о реформах, который был ранее одобрен в целом в палате депутатов, займет несколько часов и, возможно, продлится до поздней ночи. Конгресс сначала проголосует в целом, а затем уже по каждой статье закона.
Аргентина - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
В центре Буэнос-Айреса прошла акция против политики властей
23 апреля, 23:58
 
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