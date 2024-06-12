https://ria.ru/20240612/stavka-1952438638.html

ФРС США сохранила базовую ставку

ФРС США сохранила базовую ставку - РИА Новости, 12.06.2024

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июньского заседания в шестой раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых,... РИА Новости, 12.06.2024

2024-06-12T21:14

2024-06-12T21:14

2024-06-12T23:38

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сша

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июньского заседания в шестой раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле прошлого года. Регулятор заявил тогда, что считает уместным дальнейшее повышение ставки для достижения максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе. На следующих шести заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне.Инфляция остается на повышенном уровне, однако в последние месяцы наблюдается умеренный прогресс в движении показателя к целевому уровню, указывается в релизе. Также отмечается, что риски, угрожающие целям ФРС по занятости и росту потребительских цен, стали более сбалансированными. При этом экономический прогноз остается неопределенным.Комитет по открытым рынкам ФРС США не считает целесообразным понижать ставку до тех пор, пока не получит больше уверенности в замедлении инфляции. Комитет продолжит следить за поступающими данными и изменением экономического прогноза для оценки подходящего курса денежно-кредитной политики. Регулятор подтвердил готовность менять направленность политики в случае появления рисков для достижения целей ФРС.

https://ria.ru/20240606/ekonomika-1951117917.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, сша, федеральная резервная система сша