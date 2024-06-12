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ФРС США сохранила базовую ставку - РИА Новости, 12.06.2024
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21:14 12.06.2024 (обновлено: 23:38 12.06.2024)
https://ria.ru/20240612/stavka-1952438638.html
ФРС США сохранила базовую ставку
ФРС США сохранила базовую ставку - РИА Новости, 12.06.2024
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июньского заседания в шестой раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых,... РИА Новости, 12.06.2024
2024-06-12T21:14
2024-06-12T23:38
экономика
цены на нефть
сша
федеральная резервная система сша
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июньского заседания в шестой раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле прошлого года. Регулятор заявил тогда, что считает уместным дальнейшее повышение ставки для достижения максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе. На следующих шести заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне.Инфляция остается на повышенном уровне, однако в последние месяцы наблюдается умеренный прогресс в движении показателя к целевому уровню, указывается в релизе. Также отмечается, что риски, угрожающие целям ФРС по занятости и росту потребительских цен, стали более сбалансированными. При этом экономический прогноз остается неопределенным.Комитет по открытым рынкам ФРС США не считает целесообразным понижать ставку до тех пор, пока не получит больше уверенности в замедлении инфляции. Комитет продолжит следить за поступающими данными и изменением экономического прогноза для оценки подходящего курса денежно-кредитной политики. Регулятор подтвердил готовность менять направленность политики в случае появления рисков для достижения целей ФРС.
https://ria.ru/20240606/ekonomika-1951117917.html
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экономика, цены на нефть, сша, федеральная резервная система сша
Экономика, Цены на нефть, США, Федеральная резервная система США
ФРС США сохранила базовую ставку

ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5 процента годовых

© flickr.com/DonkeyHoteyЗдание ФРС США в Вашингтоне
Здание ФРС США в Вашингтоне
© flickr.com/DonkeyHotey
Здание ФРС США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июньского заседания в шестой раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.
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ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле прошлого года. Регулятор заявил тогда, что считает уместным дальнейшее повышение ставки для достижения максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе. На следующих шести заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне.
Инфляция остается на повышенном уровне, однако в последние месяцы наблюдается умеренный прогресс в движении показателя к целевому уровню, указывается в релизе. Также отмечается, что риски, угрожающие целям ФРС по занятости и росту потребительских цен, стали более сбалансированными. При этом экономический прогноз остается неопределенным.
Комитет по открытым рынкам ФРС США не считает целесообразным понижать ставку до тех пор, пока не получит больше уверенности в замедлении инфляции. Комитет продолжит следить за поступающими данными и изменением экономического прогноза для оценки подходящего курса денежно-кредитной политики. Регулятор подтвердил готовность менять направленность политики в случае появления рисков для достижения целей ФРС.
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